王菲與謝霆鋒復合後被野生捕獲搭巴士 網民直擊女神真身又仙又美
撰文：聯合新聞網
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王菲與謝霆鋒復合後一直愛得低調，上個月被拍到重現經典「世紀牽手」畫面，謝霆鋒還伸手撫摸王菲後背，手勾手黏緊緊，讓大陸狗仔笑謝霆鋒是「最強戀愛腦」。日前王菲與女兒李嫣到巴黎旅行，近日有網友在大陸機場接駁巴士上偶遇王菲，驚喜曝光本尊私底下的模樣，引發熱議！
王菲本月10日才被爆料與女兒在巴黎購物、塞納河畔野餐，近日她似乎從米蘭回大陸，有網友則在網上曝光她的最新動態：「米蘭回國見到女神王菲有點興奮激動啊！」，更大讚她本人美麗且帥氣。
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照片中，王菲身穿卡其色風衣，打扮十分低調，與一般乘客在機場搭乘接駁巴士，身旁完全沒有工作人員陪伴，有網友上車才發現座位一旁竟是大明星王菲。此外，還有網友爆料王菲低調吃路邊攤的畫面。
畫面一曝光，引來網友們熱議，「天后就是低調，獨來獨往」、「王菲真實純粹，只能作品說話」、「王菲髮質挺好」、「天后狀態真好」。
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