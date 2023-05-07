嚴選4月十大歌詞｜愛情跟陳蕾學收放自如　友情學林家謙保持距離

4月剛過，筆者精選的歌詞中有不少都跟「道別」有關，如陳慧琳《我的親人》就跟愛人道別，從此昇華為家人；許志安《不枉》就跟以往經歷告別，擦乾眼淚重新出發。另外除了七個串流平台的冠軍歌，張敬軒所唱的《隱形遊樂場》，筆者尤其推薦大家細味陳蕾《伸縮自如的愛》，愛情應該求開心，不要動輒就要生要死，學會自愛及收放自如，才是「戀愛101」的第一章！



1.《伸縮自如的愛》陳蕾

作曲：陳蕾

作詞：陳蕾

編曲：Mike Orange

監製：Mike Orange

怎麼你不會自愛 甘心去當個奴才

不懂變改 只會終生任情主宰



繼《窮人的薔薇》後，陳蕾再以《全職獵人》漫畫招式入詞，今次是來自西索的「伸縮自如的愛」。這招式教我們戀愛時要能收能放，是我們駕馭愛情，不是愛情駕馭我們。拍拖但求開心，無需要想太多，也不需愛到死去活來，找不到對象更不必勉強自己。整首歌最畫龍點睛的一句就是「怎麼你不會自愛 甘心去當個奴才 不懂變改 只會終生任情主宰」在愛人之前，在進入關係之前，還請先學會好好自愛。

2.《隱形遊樂場》張敬軒

作曲：張敬軒

作詞：黃偉文

編曲：Johnny Yim

監製：張敬軒 / Johnny Yim / 廖志華

遊歷過成人世界 誰沒有無形傷疤



張敬軒回歸唱作歌手之作，配上黃偉文（Wyman）的歌詞，說是戲給苦難中大小朋友的禮物，確實讓不少人邊聽邊流淚。有人說這首歌與容祖兒的《黃色大門》是一對，Wyman親自解畫，說兩首歌是屬於同一個宇宙。的確，《黃色大門》與《隱形遊樂場》歌詞有「恐龍」、「煙花」、「畫」等重疊的意象，其中前者的「生命從未如樂園 也可靠我創造浮現」跟後者的「生活有時殘酷 至少這樂園 永不宵禁」更是非常相似。這首歌講的是，只要我們願意的話，描繪於心底裡的遊樂場、童話樂園，還是能靠我們一點一點努力去變真，無需靠想像，也無需再隱形。

3.《萬一你是個好人》林家謙

作曲：林家謙

作詞：黃偉文

編曲：林家謙

監製：林家謙

萬一你最後是個好人 婉拒你的好 會否今生更暗



如果《某種老朋友》是林家謙給舊朋友的歌，那《萬一你是個好人》就是給新朋友的歌了。在友情中，或許我們曾遭到出賣，歌詞中的主角就因為被背叛過而寧願從此封閉自己，禁止他人走進內心，與每個人都保持適當距離。可是到後來他不禁問：「萬一你是個好人呢？」明明有朋友對自己好，理應值得開心，可是卻將曾受過的傷害轉嫁到這個無辜的人身上，好像太無理了，於是他最後還是願意再賭一場，不要再怯了。

4.《我的親人》陳慧琳

作曲：Kim Ki Won, Yoo Jeong Hyeon

填詞：林若寧

編曲：Yoo Jeong Hyeon

監製：Bea Yeoun Hee

試過當作你一生之最 不過同諧到老並非所講那類

和你確切愛過勝過任何一對 留不低 逃不出過去



延續前作《風眼》，《我的親人》是陳慧琳（Kelly）秘密練兵一年多的作品，講的是明暸關係已不如當初，即使曾經愛得有多深，但既然不能以戀人身份繼續，只好無奈地當對方為親人，縱有不捨也只能放手，以另一種方式同諧到老。Kelly說過每次讀歌詞都會眼濕濕，因為對她來說由愛人變成親人是「十級慘」的事，而歌詞裡描述的正是一種矛盾、不甘的狀態，雖說彼此「昇華」至親人，但卻不能再如過往般親暱，見到對方有新愛侶甚至會感到欷歔，如歌詞提到「但這種親人 像路人相似厄運」般。

5.《抱抱無尾熊》陳卓賢

作曲：Ian陳卓賢

填詞：Oscar

編曲：Ian陳卓賢、JNYBeatz

監製：Ian陳卓賢

社交太倦 只想妳跟我 藏身這個樹林 愛一遍



陳卓賢（Ian）初出道已被指似樹熊，《抱抱無尾熊》就索性以樹熊的特性作出一首甜蜜情歌來。樹熊是一種慢吞吞的動物，長期依在樹幹上，睡醒就把時間用來進食，甚少社交；可是歌曲中的樹熊卻也渴望在紛擾廢棄的樹林中尋找到一個擁抱，過慢活的日子。「能找到妳 樹熊想一起 我為了 抱著妳 永沒設置限期」樹熊自言又慢、又小聲、又不勇悍，有危險都不懂逃跑，宏願就只是於這個樹林中與所愛浪漫地生活，一起慢慢吃葉已經很完美。

6.《繼續繼續》陳健安

作曲：陳健安

作詞：Oscar

編曲：賴映彤

監製：賴映彤 / 陳健安

當天這麼的死過 都可捱過 已生成下個你



陳健安（On仔）延續《重生》和《未知道》，於治癒系新作《繼續繼續》中帶給歌迷陪伴，歌詞意思是指，人生中總有好多次覺得自己快不行、撐不下去的時候，但只要「繼續狂想 繼續迷途 一直前進 一直上路」，捱過了還是可以找到出路，也發現自己比想像中堅強。On仔曾這樣形容：「每個人的內在生命也可以死很多次，然後在不同的經歷之間交疊不斷再生；既然如此，請不要害怕生命的冒險，一次又一次『死亡』，會令你成為更有層次的人。」希望大家都可以在披荊斬棘的路途上找到成長了的自己。

7.《不枉》許志安

作曲：小林製歌

填詞：林若寧

編曲：劉志遠

監製：Alvin Leong

沒長路是冤枉 明日更加寬廣 多得舊有慘況

天黑了 才能懷念陽光

遺憾總會難忘 都遺留痊癒配方

你只要流淚過同樣可抹乾 再不怕往後看



許志安「復出」後第二首歌，講的是以往曾發生過的前塵往事和低潮，最終都會化成今日的養份，因此一切經歷都不會枉過。筆者喜歡「誰人能沒情緒 這是你成熟證書」而安仔則說自己最愛「你只要流淚過同樣可抹乾 再不怕往後看」這句，鼓勵大家即使有負面情緒、流眼淚也是沒關係的，最重要是給自己一點時間抹乾眼淚、重獲力量、振作站起來，不禁會讓人聯想到歌詞內容是否他的寫照呢。

8.《橋橋》MC$oHo & KidNey

作曲：MC$oHo

填詞：MC$oHo

編曲：Jan Curious(亞水), Anna hisbbuR

監製：Jan Curious(亞水), Anna hisbbuR

又要題材貼地 又要顧道德倫理

度咗啲嘢出嚟 我又嫌三嫌四

喂～有冇面俾 唉～要問我自己



《橋橋》的英文名叫「kiu2kiu2」，讀音為廣東話九聲中第二聲的「橋」，正是度「橋」的橋。網民大讚這首歌有軟硬天師的感覺，且MC $oHo & KidNey唱出了每個創作人的心聲，做創作要題材貼地有共鳴、又要政治正確、又要夠商業派到台，聽著整首歌就如跟著他們度橋時的意識流走了一遍，時而冒出想法，時而又自我否定，最值得深思的是，到底要「人品」還是「作品」？

9.《櫻木花道喺邊度》農夫

作曲：農夫

填詞：C君

編曲：咖啡因公園

監製：C君

一世人咁多個考驗 唯有係自己一個搞掂

現實 入面 冇安西教練 或者湘北冇喺全國大賽出現

你只係我信咗咁多年 信錯嘅信念 櫻木 花道 再見



前陣子電影《THE FIRST SLAM DUNK》大熱，農夫與咖啡因公園的《櫻木花道喺邊度》也跟《男兒當入樽》有關。許多男生視永不認輸的櫻木花道為偶像，大概讀書時期走堂不吃飯都要打籃球，或多或少都有受這部漫畫影響，然而熱血的只是漫畫情節，長大面對住社會磨練的我們，也不得不向現實低頭，放棄追夢，不禁心痛地質疑以往是否信錯了櫻木花道，被他催眠了整個童年。

10.《遺忘了初心的我們》魏浚笙

作曲：KW朱敏希 / Y.Siu

作詞：黃偉文

編曲：Y.Siu@emp

監製：Edward Chan / Y.Siu@emp / KW朱敏希

遺忘了初心的我們 何時已修改戀愛觀

明明說終生不厭棄 但後來吻也覺得悶



日前「積先生」貼街招尋初心，成為網上熱話，原來積先生正是Jeffrey（魏浚笙）。戀愛談久了，激情總會磨滅，與最愛的人談情似例行公事，講「Love you」都懶，不再像熱戀期般全情投入，Jeffrey認為這正是因為初心被遺忘了，但他對關係仍然存有盼望，希望與愛人尋回最初的戀愛觀，「終生不厭棄 廝守到世界也癱瘓」。