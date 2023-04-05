嚴選3月十大歌詞｜Gareth.T一個人≠孤獨　跟陳奕迅學煩惱當粉刺

3月剛過，對比起2月情人節，本月新歌中的情歌數量也驟減。記者的嚴選清單中反而有許多首從不同方式勉勵人心的治癒系歌曲，如：陳奕迅與林海峰聯手的《塵大師》就叫我們學誠秉持「艾東喼雅斯」的人生觀；ToNick與黃偉文的《記得梳頭》就提醒大家遇到難關時切記「先處理心情，再處理事情」。不過記者也尤其喜愛黃偉文為Gareth. T填寫的《國際孤獨等級》，將「一人之境」唱出新境界。



1.《國際孤獨等級》Gareth. T

作曲：Gareth.T , Teddy Fan

作詞：黃偉文

編曲：Teddy Fan, Patrick Yip

監製：Gareth.T, Teddy Fan, Patrick Yip

不怕寂寞 沉迷手機就過

喜歡孤獨 別派人來找我



近年愈來愈多人追求「Me time」，你又試過一個人做幾多事？網上一直流傳著一個「國際孤獨等級」表，將一個人做的活動分成不同等級，最低級代表最易實踐，愈高級當然就愈難，要跨過的心理關口也更大。

黃偉文透露這首歌原本有另一個名叫《勁寂寞 超孤單》，但一個人絕對不等於孤獨寂寞，歌曲主角反而崇尚「六根清淨比起給怨侶纏身好過」，甚至從不奢望別人扮熱情扮熟絡，別以為一個人就需要人可憐，這只是對方「為了Feel good想拯救我」的舉動而已，實際上歌者絲毫不覺得自己慘。歌詞中提及多種一個人進行的活動，不止是獨個兒食飯、睇戲這麼小兒科，而是去北非看駱駝、上甜品課、搬家、對著鏡舉杯祝酒、閉著門過生日、流連K房，甚或是Level 99的「去醫院摘取腫瘤」，都一樣自己完成，你夠膽這樣獨來獨往嗎？

2.《愛是…2.0》鄭秀文feat.好青年荼毒室

作曲：賴映彤 / 陳匡榮

作詞：陳嘉朗 / MC Yan / MC Phat / MC Kit / MC Wah / Rap：好青年荼毒室

編曲：賴映彤

監製：蔡德才@人山人海 / 賴映彤 / DaiShin@YackStudio / Novel Fergus@YackStudio / SoWhat@YackStudio

愛情令人沉溺 個個都中晒毒 但係自欺定係一場救贖？

如果你問愛情其實係點 羅蘭巴特話係迎來他者嘅一場冒險

黑夜中行船 搵到啲咩當然不可預視

但永遠唔出海人生又係咪有意思 唔試又點會知 我問你點會知？



撇除「好青年荼毒室」成員鹽叔本身的風流帳，《愛是…2.0》歌詞本身絕對高質。每個人都問過：「什麼是愛？」豬文、白水和鹽叔分別以三個哲學角度去探討愛情的本質，解釋《愛是…？》，歌詞中帶出愛情「係自欺定係一場救贖」的辯題，豬文提到蘇格拉底、柏拉圖等，認為愛情終究會出事和讓人痛苦，倒不如愛真理；白水講的是浪漫愛，視愛情為生命意義和救贖；而鹽叔則覺得愛情是一場冒險，其中用「黑夜中行船」比喻為尋找愛情、迎來他者，我們永遠不知道出海會找到什麼，至於是否出海，則交由自己決定。

3.《塵大師》陳奕迅

作曲：林家謙

作詞：林海峰

編曲：李榮浩

監製：陳奕迅 / 林家謙

我OK 冇事 放鬆𢯎肚臍

把千斤重化做 全部薄過紙

放輕苦惱事 大到火星咁大 當係粉刺

負到灰盡 當閒事



曲詞編監絕對是重量級班底，主要想帶出的信息就是叫大家放鬆一點，把煩惱「大事化小」，只要豁達、處之泰然去面對世事，再大的煩惱都當成是塵埃、粉刺，內心就自然得到平靜，對艱難事一笑置之。歌詞中有一句最精妙的就是：「艾東喼雅斯」，亦即「I don’t give a shxt」，對塵大師來說，這大概就是我們最需要學習的人生態度。

4.《成長第四部曲》農夫

作曲：C君

作詞：農夫

編曲：C君

監製：C君

慨嘆個世界變 係變老嘅表現

心入面嘅少年係世界嘅焦點

永遠懷緬只有得自己嗰代係掂

佢話塞錢入你袋 你話老嘢彈開

最傷害係兩代都想逼對方去改



農夫終於回來，新作《成長第四部曲》與2010年的專輯《奇蹟》內多首歌曲主題類同，都是述說成長之苦。13年前農夫即將踏入3字頭，講的是出社會幾年，眼看青春流逝但心態上仍拒絕長大；如今陸永和C君已屆40歲，歌詞描寫的已是有白頭髮、為人父母、注重養生、覺得一代不如一代，甚至不自覺地成了「老屎忽」的心境。當日嫌棄上一代是「廢老」的後生仔，十年前後已變成昔日自己口中的「廢中」，面對兩代矛盾的農夫，認為其實每個人都在以同樣速度變老，你變老時我亦在變老，不如放鬆點，學習老得優雅。

5.《一手造成》陳泳伽

作曲：徐浩

作詞：T-Rexx

編曲：徐浩 / Ariel Lai

監製：徐浩

過去若變改 或現在未必分開

我怪我責備太多 句句說教如何相愛

最絕望在 如我肯改 你亦不在



陳泳伽（Winka）入COLLAR後首支個人單曲，與其真實感情經歷有所扣連，雖然新聞上總說Winka入行就嫌對方不上進芸芸，但Winka在訪問中就曾表示自己對分手都有責任，以「句句說教如何相愛」來為分手原因下註解，有時見伴侶做得不符自己預期，就會有種「恨鐵不成鋼」的感受，不停以「我為你好」去對對方指指點點，令關係逐少出現裂痕，埋下分手藥引。但其實每段關係結束，責任也不會只在一方身上，兩人都有份「一手造成」如斯局面，雖然已經無法挽回，但從一次又一次震撼教育中，我們總算明白了愛的真諦。

6.《*~Silencio...Shh》邱彥筒

作曲：INFX (ARTiffect), Mila Alacio, French Hex

作詞：藍奕邦 / marife

編曲：INFX (ARTiffect)

監製：T-Ma 馬敬恆 / 謝國維

坊間充滿壞氣場 都想找我做對象

好想哼句經 可唱走灰塵

一哼熄晒機 通訊全然癱瘓



邱彥筒（Marf）入COLLAR後首支個人單曲，選了首跳唱快歌，內容講到我們每日面對資訊爆炸，覆不完的訊息，有時真的喘不過氣來，會很渴望世界上有句咒語，只要一唸，就如為世界按了個「靜音」掣般，也使自己終於得到喘息空間，可以好好放空。歌詞起首「紅色的波點」是很生動的形容，就是電話通訊程式左上的「訊息通知」，這個App有50個訊息未回、電郵又有20幾封未覆等等，刪也刪不完，要是一句「Silencio」真能幫我們堵住一切紛擾與雜音，那該多好。

7.《記得梳頭》ToNick

作曲：小龜@ToNick

作詞：黃偉文

編曲：ToNick / 王雙駿 監製：ToNick / 王雙駿

狂風中 洪水中 少不免顫抖

頭梳好 眉修好 轉個心境再鬥



ToNick主音趙善恆主演的ViuTV劇集《和解在後》正在播出，劇中對白「先處理心情，再處理事情」成為熱話，更是吸引谷德昭接拍此劇的原因。歌詞正是以此為主軸，生活中可能有萬樣難題同時發生，像纏成一團的電線似的，把我們弄得焦頭爛額、狼狽不堪，但ToNick和黃偉文認為，就算外在情況再惡劣，我們還是不能忽略儀式感，要記得好好梳頭、整理好自己，再整裝待發慢慢梳理世上所有亂人心神的煩惱事。

8.《捱麵包的人》吳林峰

作曲：吳林峰

作詞：陳詠謙

編曲：王雙駿

監製：王雙駿

或會沮喪 投降在歲月裡

那太陽仍會普照 若你能面對

瞧捱麵包的人堆 幾多個

最後會寫出幸福金句



城市的每個角落裡，都是一個個為口奔馳、為生活努力在捱的人，「捱」縱然苦楚，但我們並不孤單。MV中的一間通宵便利店裡，聚集著加完班的上班族、保安、夜更司機等，各自為自己生活奮鬥，《捱麵包的人》想告訴大家的是：「頑強捱下去 才是下半世的功課」，捱的確辛苦，但當你還有氣力去捱的時候，就捱多一步、半步，說不定到了某刻你會感謝自己沒有放棄。

吳林峰近日推出新歌《捱麵包的人》，歌詞講到「捱」未必是慘事、捱都可以光榮，此曲亦是他自己的寫照。

9.《歧義種子》Kiri T

作曲：Kiri T / Daniel Toh

作詞：鍾說

編曲：Kiri T / Daniel Chu

監製：Kiri T / 陳考威

願我學會遨遊 願我沒有屈就

我的確自卑似被施咒

記不了內裡的我多優秀



「歧義種子」與「奇異種子」，歌名一來已玩食字，而「歧義」本身亦解作「一個字有多於一種解釋」。我們或許會把人以正常或不正常來區分，但Kiri T和鍾說就認為有第三種模樣，縱然成長路上要逆風而行、無視身邊的一切雜音是很困難，但歌者還是不希望屈就自己，渴望有天能長成喜愛的樣子，消遙自在地遨遊，並以「One day, I might have a say.」這個小小盼望作結。

10.《安全距離》Pandora

作曲：Anakin Foo@Pandora

作詞：T-Rexx

編曲：Pandora

監製：Pandora / 舒文@Zoo Music

這夜完全與你並沒預備界線距離

能貼近 就別多想先一起

我願全程對你逐步逐步貼近距離

如不怕死 才能開估結尾



《安全距離》講的是曖昧階段之間，不知應踏前還是退後的矛盾心情，明明大家已經觸電，卻驚踩行油會擦槍走火出事。副歌歌詞好幾次提到「這夜完全與你並沒預備界線距離 能貼近 就別多想先一起」，接著的其中一句是「誰不怕死 停留空想不敢試 都太可悲」，另一段則說「如不怕死 才能開估結尾」，整體而言都是鼓勵大家先「去馬」，既然機會擺在眼前就不如先冒險，要試過才知結果，行前一步總比什麼都不敢試好。