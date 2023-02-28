嚴選2月十大歌詞｜JW最冧　張蔓姿《為民除害》寫中苦戀渣男之痛

2月剛剛結束，這個月的派台歌曲非常多，不少歌手都趁住2月14日情人節當日推出新歌，好幾首應節歌都冧滋滋，例如：講表白的《世一》（不可一世）、初戀的《第n次初戀》，還有JW剖白對破產男友不離不棄的《陪你》等。記者嚴選出本月10句廣東歌詞，最擊中內心痛處的，卻是講犯賤離不開渣男的《為民除害》，M底女孩一定有共鳴。



1.《世一》（不可一世）MC張天賦feat. Kiri T

作曲：馮允謙 / 陳考威 / JNYBeatz / Kiri T

作詞：黃偉文

編曲：Derrick Sepnio / Fergus Chow / 黃兆銘

監製：陳考威

「這演講裡 用『世一』很加分

但講真 只想你有份 專一的心」



「說到最愛你 請頒個世一給我 即使爸媽教我 謙虛些不會錯 愛你 非要第一不可」MC這首情歌示愛一流，但特別在新推出的版本加入了Kiri T演繹女聲，被表白的女生仍猶豫應否接受男主角，儘管她心裡想接受，卻怕對方得把口、一到手就忘記承諾；又擔心對方只是跟風才浮誇肉麻地說「世一」、「宇一」，而說到底她其實只希望對方專一。

2.《陪你》JW

作曲：雷深如 J. Arie

作詞：鍾說

編曲：Silverstrike

監製：Silverstrike

「碰到挫折不是末日 我最愛你 多獨特

每天 如實在挖苦之際盛讚」



JW王灝兒與有「卓悅太子爺」之稱的葉韋彤（Tarzan）拍拖5年多，但男方卻因家族生意被法庭頒令破產，然而JW始終不離不棄，相信一切都會好起來。而在男友破產同日，JW推出了這首Sweet爆的新歌憑歌寄意，跟男友剖白愛意，無論如何都會陪伴對方。其中「聽說哪個到情人節要情人吃半島嗎 我卻最愛到情人節我們茶記亂去花 叫炒蛋鮮奶 同步多麼歡快 繁複的都瓦解」更代表不論對方貧或富都冇所謂，生活豐儉由人，只要能再一起，鹹魚白菜也好好味！

3.《戀人日常》（的直線抽擊）RubberBand

作曲：RubberBand, 雷柏熹, Jason Kui

作詞：Tim Lui

編曲：RubberBand, 雷柏熹, Jason Kui

監製：RubberBand, 雷柏熹, Jason Kui

「抓緊你醜態發黑圖 教我極自豪

想每日也給對方瑣碎的煎熬

對住你 頓覺誰重要

但陪住你 沒法停下胡鬧訕笑」



RubberBand情歌多的是，這首情人節推出的新歌，由主音6號的太太Tim Lui填詞，或許就是兩人日常的戀愛寫照。要表達愛意，不一定要開口埋口都說「我愛你」，每日影低對方的醜態、整蠱取笑彼此、互相傷害，反而才是最真實貼地甜蜜的相處方式，打打鬧鬧就一輩子了！

4.《第n次初戀》馬天佑

作曲：Jae Chong/ MC $oHo/ 鄧東成 East City

作詞：Jaime Cheung

編曲：Jae Chong

監製：Jae Chong

「明明 心癢癢卻要扮冷靜

停停 這次我也要問究竟

世界變暖 暗暗地傻笑看你在線上

連續八秒typin..未完 我 似在妄想」



初戀總是讓人囉囉攣，而Jamie填的詞就完美表達那種心情，對住心儀對象，內心激動緊張到不得了卻要扮冷靜，自己一個暗自傻笑、時刻等候對方訊息，一收到短訊即開心到彈起、見到對方輸入中，明明自己都輸入中都會馬上停手等睇對方講什麼，以上通通都是曖昧必經階段。雖然人人說初戀只得一次，但只要愛得投入、毫不保留，每次拍拖都可以像初戀一樣！

5.《Her》Zpecial

作曲：康聰@Zpecial

作詞：黃偉文

編曲：Zpecial / 賴映彤

監製：賴映彤

「如常地 我帶住你 看戲睡覺熨衫

我帶住你 搭上地鐵上班

倦了一起下班 淋浴過一起用餐

明明在手機𥚃面 情感怎會冲淡」



這首歌受同名電影《Her》（觸不到的她）啟發，電影講述男主角戀上了AI，發展出一段別人眼中的畸戀。這個年代交友App橫行，網戀、異地戀更加普遍，亦多了許多這首歌所描述的情節，我們在FaceTime談戀愛，遙距帶對方感受我們所看的、吃的，縱使少了體溫和身體接觸，對方也仿如住在電話裡與你共同經歷一切。或許我們都曾經以為這種戀愛模式能打破一切地域和時間界限，但歌詞中最後一句「光纖一斷 怎辦？」才最精景，透過網絡建立的感情，原來比想像中脆弱，網一斷，關係亦斷。

6.《聰明豆》ANSONBEAN

作曲：Larry Wong@Private Zoo

作詞：黃偉文

Rap：ANSONBEAN

編曲：Larry Wong

監製：舒文@Zoo Music

「男孩從來不擅長 曖昧時 解讀對手

共我慢慢來 抑或暖暖身就夠

方向模糊的愛 比正式拒絕難受

願可找人送我 立刻聰明的豆 吞了便望透」



ANSONBEAN（陳毅燊）的新歌，由黃偉文填中文詞、ANSONBEAN自己填Rap詞，名字《聰明豆》又與ANSONBEAN的「bean」相呼應。歌曲流露出A0少男在曖昧不明關係中的忐忑不安，有網民指他唱腔有陳冠希感覺。歌詞內容大概是，與心儀女孩出街、相處時，不知如何解讀對方若即若離的舉動，到底該進一步還是原地踏步？極之懊惱的主角，因此很希望能有顆吃完立即能望穿對方想法的聰明豆。

7.《為民除害》張蔓姿

作曲：Howie@Dear Jane

作詞：黃偉文

編曲：hirsk / 周錫漢

監製：周錫漢

「我決定獻身 附著你 當做 為民除害

以後我將收了你 毋須你在人間博愛

叫萬個少女 陷情欲之災」



張蔓姿首次演繹非自己作曲填詞的作品，《為民除害》講主角愛上了一個花心渣男，屢次遭背叛、傷到撕心裂肺卻又離不開他，一聽見對方求情道歉就心軟，於是索性自我放棄，把心一橫永遠待在這個壞男人身邊，還哄騙自己說是犧牲小我、為民除害，防止其他少女成為受害人。對方出過一次軌，你要是決定留在他身邊，以後就將無止盡地提心吊膽，一件小事足以令你疑神疑鬼，不能再相信他。但主角明明深知「共你一起 永遠要監管你 似個保安 還沒假期」仍是決不回頭，不是M底是什麼？

8.《孤獨的戀愛家》Kerryta

作曲：徐浩​

作詞：林若寧

編曲：徐浩 / 黃兆銘

監製：徐浩​

「愛是靠在痛苦中自學 流淚過後我開始發覺

其實幸福不過是感覺 學會欣賞寂寞 還是個佳作」



Kerryta的新歌由林若寧填詞，歌名參考了《孤獨的美食家》，講到主角經歷完一段段沒結果的戀愛，到頭來又剩低自己一個，在空房中只得韓劇、零食陪伴，回望以往的感情經歷，頓然變成笑話。主角因而立心做個孤獨戀愛家，在痛苦中悟出人終歸還是要學識自愛、欣賞寂寞、孤芳自賞，要做到夠愛自己而不會因過往失敗經驗對戀愛失去信心，方是戀愛王道。

9.《救命》Joey Tang

作曲：黃一峰

作詞：火火

編曲：Murder Hornet, Ron Cheng , 歐立基

監製：Paco Wong, 歐立基

「好想天生有富豪老豆

仲有 金多寶一注獨贏仆去 買樓

好想攤喺庶飯來張口 就夠

慳啲啦睇相話唔爭氣 要今世做到嘔」



這首是黃柏高（Paco）久違監製的搖滾歌曲，由Joey Tang主唱、火火填詞，精準地道出許多香港打公仔的心聲。歌詞中提及到清卡數、冇錢識女仔拍拖、做到就暴斃、供樓等等，都是香港人做到嗌救命和為口奔馳的寫照。這個城市裡，試問又有邊個未試過發夢想中六合彩，希望老竇是李嘉誠呢？

10.《命之道》The Hertz

作曲：The Hertz

作詞：Him Hui @ The Hertz

編曲：The Hertz

監製：蘇道哲

「宿命 不知方得生命 生命 從無人能評定

呼吸 這瞬間 自由 不需你參透」



人生在世總有許多迷惘的時候，想下決定又怕自己後悔，許多人會因此去求神問卜，用各種占星術數，只求換個心安。不過The Hertz的《命之道》就以「擁抱未知」為主題，我們的命其實全然掌握在自己手裡，好好呼吸每一個瞬間、即管迎向未知，未來的藍圖還是可以靠自己一手一腳去描繪，打破所謂的宿命！