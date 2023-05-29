BLACKPINK澳門騷變粉絲MMA　網民傻眼：買這麼貴的票在下面打架？

BLACKPINK日前在澳門開唱，吸引眾星程瀟、Angelababy、虞書欣、袁詠儀、容祖兒、歐陽娜娜等前往朝聖，原是演唱會盛事，卻接連爆出後續爭議，除了中國「限韓令」再次延燒，如今又爆出歌迷吵架的爭議，台上唱得精彩，台下也有觀眾打得激烈，2男當場扭打，連網紅Lisa辰也被打到落淚，相關影片在抖音瘋傳。



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BLACKPINK澳門場已在20、21日落幕，抖音上近期卻瘋傳一則影片，兩位男子突然在台下爆出衝突，打架戰場範圍越來越大，甚至影響到周遭粉絲，不少歌迷發出「哇嗚」的驚呼聲，PO文者也直呼「當時就在旁邊看著，搞得看彩排的興致都沒了」。

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30秒打架影片掀起瘋傳，網友紛紛留言「看了這麼多BLACKPINK演唱會視頻（影片）第一次打架的」、「他們不看把票給我」、「這麼貴的票在下面打架」。事實上，除了這2位男子打架以外，一名中國網紅Lisa辰也在微博透露「本來開開心心然後被打一臉懵逼」，連女生都遇到無妄之災。

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不僅如此，BLACKPINK澳門場亂象頻出，有歌迷在網路上分享，當天觀眾席險釀人踩人事件，所幸Jennie即時發現該狀況，轉身告知工作人員有推擠現象發生，才沒釀成大禍，就連Lisa也被歌迷丟娃娃，罕見露出嚴肅地表情表示「No」，暗示對方行為不恰當。

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