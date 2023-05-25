BLACKPINK Jennie與尊尼特普女兒新劇被轟如AV　大量裸露惹負評

由歌手威肯（The Weeknd）、尊尼特普（Johnny Depp）之女莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）主演，BLACKPINK成員Jennie參與演出的HBO影集《The Idol》（偶像漩渦），22日在第76屆康城影展全球首映。



未料，播放2集後卻迎來一面倒負面評價，傳出劇中有女性把冰塊放在私處愛撫，以及大量的性愛鏡頭，遭部份評論批評是「不堪入目的加長版AV」，甚至有知名影評人直批：「一部有大量裸露、性愛和色情元素的劇集，劇情怎麼會如此平淡無奇？」

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《The Idol》劇情以音樂產業為背景，講述關於人氣偶像女歌手和洛杉磯俱樂部老闆之間複雜的情愛關係。殊不知，該老闆其實是神秘邪教的領袖，令整個劇情圍繞着金錢、毒品以及性交易展開。劇組、主要演員們22日登上坎城影展首映會，而首次進軍荷里活的 Jennie也一同現身，現場眾星雲集。

儘管首映結束後，獲得熱烈掌聲喝采，但多數權威影評人卻直批《The Idol》過度操作爭議性內容，進而忽略主要故事內容的發展、以及角色的塑造，導致喪失深度和內涵。也有評論認為《The Idol》美化了「強暴文化（rape culture）」，甚至被形容為「酷刑色情片（torture porn）」。

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