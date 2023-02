黃心穎歌手身份開腔回應網民負評　滿面雀斑性感造型破格玩味

黃心穎因2019年4月發生的「安心事件」後暫別娛樂圈近4年,她於本月12日前突然宣布復出做跳唱歌手,推出英文新歌《Crown Me》,MV亦於情人節首播。今次心穎自資做歌手闖樂壇,重新出發,再次踏上星途。她的MV確實引起網民注意,可是大批網民仍然負評塞爆留言區,播出2日間有26萬觀看數及逾2千負評,心穎其後向《香港01》表示:「有人留意我嘅作品,已經係好大的鼓勵。」

黃心穎的復出頭炮是自資新歌《Crown Me》,由心穎一力擔任曲、詞、編、監,男友泥鯭(黎萬宏)參與編曲及監製。(資料圖片)

心穎昨日再於IG出post,曬出MV中多個造型照,並開腔回應有關網民負評寫道:「I love them all. Thank you my team, my dear friends. The world can have a million opinions, but your own voice matters the most 🤟🏿 (我全都愛。多謝我的團隊,我親愛的朋友們。呢個世界可以有一百萬種意見,但是你自己的聲音才最重要。」懶理負評,繼續勇敢向前邁進她的歌手之路,她的IG依然關閉了留言功能。而她分享的三張造型照中,就以滿面雀斑樣最破格玩味,另外兩個造型則格型與妖魅。

點擊睇心穎分享的3張造型照:

黃心穎早在無綫時期已有一個歌手夢,曾主唱《愛.回家之開心速遞》主題曲《在心中》, 2017年更與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組隊跳唱《到此一遊》;不過後來因「安心事件」令形象嚴重受創,潛水多時,社交平台亦絕少更新,至日前情人節才突然推出新歌《Crown Me》,不但是她的自資作品,更由心穎一力擔任曲、詞、編、監,RubberBand鼓手男友泥鯭(黎萬宏)參與編曲及監製,可說是兩人的愛情結晶。

黃心穎新歌歌詞大膽,MV中亦有3個服裝造型。(YouTube截圖:Jacqueline 黃心穎)

網民對心穎的負評: