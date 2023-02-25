黃心穎歌手身份開腔回應網民負評　滿面雀斑性感造型破格玩味

黃心穎因2019年4月發生的「安心事件」後暫別娛樂圈近4年，她於本月12日前突然宣布復出做跳唱歌手，推出英文新歌《Crown Me》，MV亦於情人節首播。今次心穎自資做歌手闖樂壇，重新出發，再次踏上星途。她的MV確實引起網民注意，可是大批網民仍然負評塞爆留言區，播出2日間有26萬觀看數及逾2千負評，心穎其後向《香港01》表示：「有人留意我嘅作品，已經係好大的鼓勵。」

黃心穎的復出頭炮是自資新歌《Crown Me》，由心穎一力擔任曲、詞、編、監，男友泥鯭（黎萬宏）參與編曲及監製。（資料圖片）

心穎昨日再於IG出post，曬出MV中多個造型照，並開腔回應有關網民負評寫道：「I love them all. Thank you my team, my dear friends. The world can have a million opinions, but your own voice matters the most 🤟🏿 (我全都愛。多謝我的團隊，我親愛的朋友們。呢個世界可以有一百萬種意見，但是你自己的聲音才最重要。」懶理負評，繼續勇敢向前邁進她的歌手之路，她的IG依然關閉了留言功能。而她分享的三張造型照中，就以滿面雀斑樣最破格玩味，另外兩個造型則格型與妖魅。

點擊睇心穎分享的3張造型照：

黃心穎早在無綫時期已有一個歌手夢，曾主唱《愛．回家之開心速遞》主題曲《在心中》， 2017年更與馮盈盈、蔡思貝、張寶兒及邵珮詩組隊跳唱《到此一遊》；不過後來因「安心事件」令形象嚴重受創，潛水多時，社交平台亦絕少更新，至日前情人節才突然推出新歌《Crown Me》，不但是她的自資作品，更由心穎一力擔任曲、詞、編、監，RubberBand鼓手男友泥鯭（黎萬宏）參與編曲及監製，可說是兩人的愛情結晶。

黃心穎新歌歌詞大膽，MV中亦有3個服裝造型。（YouTube截圖：Jacqueline 黃心穎）

網民對心穎的負評：