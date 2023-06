姜濤今日公布個人演唱會詳情,他將於8月3至5日在亞洲國際博覽館Arena舉行一連3場的演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,6月19日,粉絲MIRO專屬場就開始售票,一眾姜糖已熱烈留言表示要撲飛!

姜濤近日推出新歌《Dummy》,並即將於8月開個人演唱會。

今日公開的演唱會海報中,見姜濤沉浸在水裡面,只露出半個頭,演唱會文案引用他過往歌曲《Master Class》,解釋:「誰曾怕被淹沒在大師班的班房,逆流之中緊握初衷,無忘目標只想似我。」粉絲都說海報十分有型,睇到心跳加速。

姜濤今日公布《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》海報及詳情。

不過這張海報就被指熟口熟面,原來同近日熱播電影《小魚仙》撞橋!其實以往有不少電影、演唱會海報都有差不多意念,都是主角從水中探出頭來,包括姜濤的偶像羅志祥。另外,月前女新人Moon Tang的音樂會海報都有類似設計。