容祖兒演唱會｜認裙腳女四年冇得返屋企好難捱　聽呢首歌聽到喊

容祖兒一連33場的《ANOTHER SIDE…JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會來到第三晚，是第一日開放予公眾售票的頭場，祖兒愈唱愈勇，狀態奇佳。今次的舞台設計機關連連，其中鏡象部分更是美得令觀眾震撼！雖然祖兒說這晚的觀眾比較斯文，但其實現場仍充滿講笑聲、掌聲、歡呼聲，甚至求婚聲！



容祖兒演唱會第三次，是第一唱對外售票的場數，開場前她與樂隊和工作人員大合照。

早前祖兒講過好友蔡卓妍（阿Sa）做媒人介紹男仔給她的故事後，昨晚她再講到遇上其中一位求愛男故事，求愛男自稱很了解祖兒，睇過晒她所有DVD，之後現場就開始充滿求婚聲：「嫁畀我！」、「我娶你！」、「 I miss you baby！」難怪祖兒都對觀眾說，「今日見到大家好開心，我覺得今晚每次唱完歌嘅掌聲，係最多最豐富……我完全感受到大家每首歌都聽到入咗心，畀到我好多力量！唔單止掌聲，仲有瘋癲呼叫聲、瘋狂求婚……哈哈哈！」

演唱會上成了大型示愛現場，尤其是當祖兒講完自己的約會經歷後，粉絲紛紛大聲求愛，甚至求婚！

祖兒坦言已經4年冇在香港開演唱會，過去4年因疫情等無法回家，對「黐家」的她來說確實很難捱，但亦成長不少，祖兒說：「過去三年我相信每個人都經歷咗好多，係全世界全宇宙最難捱嘅時間，我呢個典形裙腳女，冇得返屋企真係好難捱。平時我喺出面做嘢點辛苦、點攰、點多挑戰，我見到屋企人，飲到嗰碗湯，就叉電㗎喇。但係呢三年搬咗出去住，開頭都幾過癮、自由，但我發覺要重新學習好多生活智慧呀！」

舞台設計機關重重，其中一部分大玩鏡像效果，靚到叫出聲，效果相當震撼！

她指要學識分配工作和家務的時間，已是一大難題，「你啲衫唔摺，梳化就冇位坐，你唔去吸塵，隻腳就會黑鼆鼆，你唔煲湯畀自己飲，成個人就會好乾！」有歌迷即大叫：「我煲畀你飲！」祖兒即笑說：「好唔好味㗎？我唔落鹽㗎喎。」她繼續說，自己很想家，想找回家的味道，有朋友上她家，見到冇人睇電視但祖兒都照開住，又或者是她一起身就吸塵等等，她突然驚覺：「原來真係因為我媽咪！佢一路照顧得我咁好，令我可以喺咁舒服嘅環境工作，睇電視嗰個係佢、每日起身我唔使鬧鐘，吸塵機就係我鬧鐘。」

祖兒講起4年冇返過屋企，直言十分難捱，唯有連洗衣液都跟足屋企買開的牌子，希望可以在外面感受到家的味道。

祖兒思鄉時一直跟自己說要堅持下去，終於捱過這幾年，見回熟悉的面孔，而媽媽都察覺她真的「大個女」！祖兒分享自己最脆弱時，原來可以用自己的歌安慰自己，有日她聽住這首歌的Mixing，一邊跑步一邊流淚，「嗰種感覺係鼓勵自己，咬實牙關，所有事情都會過！呢首歌喺電台攞到好好成績，但係我從來冇認真介紹過呢首歌對我嚟講嘅意義，希望今日大家容許我喺《MY SECRET•LIVE》舞台上面唱一首唔係Side Track嘅歌——《東京人壽》。」

雖然這次是Side Track演唱會，但祖兒表示自己早幾年都未有機會好好宣傳和嚟介紹過《東京人壽》的意義，所以決定要公開演唱。

此外，祖兒亦從未忘記恩師羅文，在演唱會上不止一次提到他，並重新編排《Just for you》送給老師，她說：「音樂對我嚟講非常重要，陪伴我度過好多脆弱嘅時間，細細個好鐘意王菲、黎明大家都知，好多流行歌曲畀咗養份我，多謝喺我人生中出現過，所有音樂上嘅好伙伴，希望日後我可以繼續為大家提供好多好多好歌，陪伴你哋所有最好時光。 」

祖兒都有幫手做舞台設計，如身後的小山丘，就由她親自繪畫。

此外，祖兒坦言呢幾日已被歌迷的點歌訊息炸爆社交媒體Inbox，笑稱「唔唱好似大家過唔到人世咁」，去到尾段的抽籤點歌部分，祖兒先抽出《小天使》，但由於前兩晚已唱過，歌迷要求重抽，祖兒還講笑說：「你咁會令《小天使》作曲人好傷心㗎喎！」之後她抽出《零時零分》，以及早前蔡卓妍（阿Sa）點唱過的《去火星戀愛》，另外還有較新的Side Track《不配》，還因為知道很多人想想聽而送上的重頭戲《心賊難防》給歌迷，完場前還有連串Medley，歌單更跟早前的場數不同！