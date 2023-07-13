容祖兒演唱會｜10首從未公開唱過Side Track　有首仲早過《未知》

撰文：鄧穎琪
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容祖兒一連33場的《My Secret Live: ANOTHER SIDE》即將在香港演藝學院開鑼，今次已是繼17年《容祖兒·My Secret·Live》後，她入行以來第二次Side Track演唱會，專門唱未有派台的冷門歌，歌迷曾在網上投選出自己想聽到的曲目，但不少真粉絲都對賽果極不滿意，認為「唔夠Side」，以下就盤點10首容祖兒從未公開演唱的真Side Track，以及幾首歌迷點名必須要聽的「遺珠」！

17年，容祖兒開了首個Side Track演唱會，以睡房為主題，相當私密。（資料圖片）

容祖兒早在10年已計劃開Side Track演唱會，事緣在《Number 6容祖兒演唱會》尾場Encore點歌環節上，很多歌迷要求容祖兒唱《去火星戀愛》、《麻煩你》等Side Track，於是她半講笑形式說：「不如搵次整個Side Cut演唱會哩！」幾年間歌迷不停要她找數，終於在17年成事，在演藝學院開了17場《容祖兒·My Secret·Live》，每晚尾聲都有即場抽簽的點歌環節，很多首祖兒口中的「籮底橙」終得以重見天日，但部分只是清唱版及非完整版本，歌迷大呻唔夠喉。

容祖兒Side Track演唱會起源，是來自2010年《Number 6演唱會》上與歌迷的一段對話。（影片截圖）

今年，祖兒再決定開《My Secret Live: ANOTHER SIDE》，場次幾乎是上年的一倍，但仍一票難求。常被指與英皇娛樂有關的娛樂專頁「瓊姐娛樂台」都有搞網上投票，叫Followers從百幾首Side Track中選出20首最想聽歌曲，可是仍跟17年的賽果一樣，被「街客」攻佔，《告解》、《借過》、《損友》、《續集》等熱播歌曲上榜，令真粉絲非常不滿，留言：「呢啲都話Side嘅不如讓返張飛出嚟啦！」

容祖兒的《My Secret Live: ANOTHER SIDE》，開足33場，歌迷都希望聽到真正Side Track！

以下就盤點十首容祖兒從未公開演唱的「真‧Side Track」！

1.《第一次我想醉》（1996）
大家對容祖兒的印象就是「英皇一姐」，打從《未知》開始已經與英皇劃上等號，但其實她95年參加歌唱比賽贏得冠軍後，先是跟正東唱片簽約，96年推出了這首《第一次我想醉》，是電影《四個32A和一個香蕉少年》的主題曲，要說的話這才是其第一首作品。雖然YouTube有得聽，但祖兒從未公開演唱過，加上歌曲版權非英皇，相信有生之年會唱的機會都很渺茫。而未必太多人知道的是，當年在正東打骰的正是黃柏高（Paco），可惜他嫌棄當年的容祖兒外貌不夠標緻並解約，可以說是走寶。

《第一次我想醉》推出時容祖兒才15、16歲，但外型十分「老積」。（MV截圖）

2.《撈針》（2000）
容祖兒出道初期有拍過TVB劇，如《新鮮人》中她就與林保怡、楊怡、馮德倫、徐子淇等合作，飾演韋文一角，而《撈針》就是該劇主題曲，是她拿手的慘情歌之一。

（左起）容祖兒、馮德倫、徐子淇主演《新鮮人》，而《撈針》則是插曲。

3.《一個人砌圖》（2001）
收錄於《全身暑假》大碟內，是歌迷講足廿幾年都未聽到的一首佳作，令人懷疑她是否已忘記自己唱過這首歌。祖兒這次的無辜溫柔唱腔與其他歌很不同，充滿少女感，而她在6月中的IG Post中，加了這首歌做配樂，唔通有得聽？

《一個人砌頭》等足22年都未聽過一次Live，連上次Side Track演唱會都冇！

4.《我不要你》（2001）
《全身暑假》大碟中，除主打歌《告解》、《阿門》、《全身暑假》外，未有派台的作品中實在不乏高質作，當其他Side Track《他狠過你》、《故弄玄虛》都先後在其他演唱會上演出過，實在不能漏了這一首呢。

《全身暑假》大碟有很多高質作品。

5.《Give Love a break》（2004）
收錄於同名大碟《Give Love a break》內，偏偏這些歌卻從未Plug過，十分奇怪。這是祖兒少有地挑戰Rap，四國混血作曲家Skot Suyama填的旋律搶耳，祖兒更找來了當時仍是地下組合的農夫填寫Rap詞，04年陸永和C君連《456 Wing》和《ABC君》都仲未出。

6.《貪慕虛榮》（2004）
另一首劇集插曲，來自張衛健主演的《功夫足球》，MV中祖兒先後跟張衛健及「三屆視帝」羅嘉良有感情線！

《功夫足球》有容祖兒與張衛健的感情線。（MV截圖）
劇中的羅嘉良讓愛，成全了祖兒和張衛健。（MV截圖）

7.《日安憂鬱》（2005）
收錄在新曲+精選大碟《喜歡祖兒3》中的幾首新歌之一，同碟的《明日恩典》、《呼天不應》都有派台，偏偏這首即使拍埋MV都冇Plug過。

《日安憂鬱》有拍MV但冇派台。（MV截圖）

8.《夢非夢》（2008）
《夢非夢》有粵語和國語版，之前有歌迷洗版式狂推，而祖兒亦將加了這首歌的片段放上IG，寫上「是日精選」四字。引頸以待的樂迷興奮留言，問她是否終於記得起這首歌，表示開演唱會一定要唱！

9.心賊難防（2009）
樂迷很喜愛《A Time For Us》大碟，Side Track中除了筆者私心大推的《時不與我》外，還有很多人喜歡帶點迷離風格的《心賊難防》，日前更有人特地去MV下留言，表示希望Side Track演唱會聽到這首歌。而機會確實可能有，因早前祖兒分享的演唱會綵排片段，配上了這首歌。

祖兒為自己的演唱會綵排，花絮短片加了《心賊難防》做配樂。（Instagram：yungchoyee）

10.信今生愛過（2010）
也是分粵語和國語版，是電視廣播有限公司與英皇娛樂集團的古裝電影《翡翠明珠》插曲，有很多人都表示想聽！然而，這首歌除了收錄在作曲人伍樂城的專輯《Imagine Nation 伍樂城 幻想集》外，就極少聽到祖兒公開唱，惟獨當時上《勁歌金曲》唱過而已。

祖兒和林峯等一齊拍過《翡翠明珠》，又唱了主題曲。（劇照）

除此之外，以下幾首歌曲，雖然在《容祖兒·My Secret·Live》的點唱環節上曾經唱過，但都是非完整版本，很多粉絲都希望今次能被納入演出裡，包括：《時不與我》、《為你萬歲》、《精神戀愛》、《與蝶同眠》、《圓謊》、《你是我堅強的唯一理由》。

希望祖兒睇到上述對《My Secret Live: ANOTHER SIDE》的歌曲建議！
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