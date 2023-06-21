AGA江海迦兩度遇疫情取消紅館騷　終再開騷網友稱：準備第六波？

AGA江海迦今年入行10年，不少資歷比她淺的藝人都已進軍紅館，但AGA始終未成功開到紅館個唱，過去兩年演唱會兩度被取消，連環不幸的AGA最近終於第三次宣布開紅館處女騷，網民即開玩笑指擔心香港又有大事發生，稱她「疫情指標」、「樂壇丁蟹」，怕香港會否有第六波疫情。



AGA入行10年，唱紅多首經典作品《一》、《3AM》、《Tonight》、《CityPop》等，碟都出過9隻，幾年前更已獲得「叱咤樂壇女歌手金獎」，一早儲夠歌開紅館演唱會，遺撼地她至今一次都未成功進軍紅館。事緣她早在2020年已宣布首度開紅館個唱《AGA ROUND MIDNIGHT LIVE 2020》，最終因疫情被迫取消，去年見疫情終於放緩，宣布再開《AGA GAIA LIVE 2022》，誰知一下子第五波即大爆發，AGA惟有再一次忍痛宣布取消，樂迷大失所望。

AGA（江海迦）2020年不但在《十大中文金曲》贏得「十大中文金曲女歌手」銅獎，更在《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》同奪「叱咤樂壇女歌手」及「叱咤樂壇唱作人」金獎，追平1996年王菲的記錄。（資料圖片）

去年初，第五波開始時，AGA曾被問到表演場所要關閉，會否怕個唱要再度延期時，即擔心到當場爆喊，表示父母特地回港捧場，自己不想讓他們失望，連Gin Lee（李幸倪）都馬上安慰她，無奈最終都開唔成，自此被問起重開個唱事宜，都不敢多口。閉關半年的她早前推出新歌《MIZU》、《Miss you goodbye》，被問起重啟個唱安排，她面有難色說：「我會再努力㗎，嗯…...都係唔講住。（係咪都有啲驚咗呀？）唔驚！唔驚！唔驚！驚大家唔睇咋，大家要再嚟睇，我會繼續努力再入紙！」

AGA曾因擔心個唱又取消而爆喊，最終都確實搞唔成，希望今次成功！（資料圖片/梁碧玲攝）

而近日，環球唱片終於第三度宣布AGA紅館演唱會，8月26及27日將在紅館連開兩場《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》，久候三年的樂迷當然期待，但亦有網民擔心會否又有大事發生開唔成，開Post說：「AGA開紅館！香港準備爆發第六波疫情！」有人想起「丁蟹效應」，封她「樂壇秋官」、「疫情版秋官」、「海迦效應」，笑稱：「好彩未抌啲口罩。」「希望佢快啲開，我想Work from home」「趁低吸納咗兩櫃快測，就係等呢個消息。」

AGA終於落實8月底於紅館舉行兩場演唱會！

有粉絲衷心祝AGA今次開得成，指自己已經等了很久，準備帶埋豬柳蛋漢堡入場睇「M記歌姬」/「M記駐場女歌手」表演（以往麥當勞經常播AGA的歌，曾有網民說一聽到AGA歌曲都有豬柳蛋味）希望他們不會「燈死」AGA，一切順順利利！