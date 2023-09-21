黎明前藝人JC陳詠桐轉行教聲樂　宣布唔做歌手︰催我出返嚟做就免

陳詠桐（JC）2016年簽約黎明與林建岳旗下的A Music，曾上過《中國好聲音》參賽，其出道作《說散就散》在YouTube累積過億點擊，不過，今年4月JC就在與歌迷的通訊群組中自爆已跟A Music完約，而目前她已經冇再做歌手，更跟大家說：「催我出返嚟做就免啦」。



JC自今年4月起跟黎明完約後，已經冇做歌手。（IG@jc_jennifer）

今年4月，JC曾在與歌迷的通訊群組宣佈已跟黎明完約，她說：「冇乜特別不過覺得應該要同大家交代下 我完約啦 暫時最想做返個普通唔係幕前嘅人 但如果有好嘅機會可以嘗試。」亦有轉貼Story說：「十年 正式告一段落 多謝各位 隨緣再會🙏🏻」

《說散就散》沒有正式MV，只得歌詞版MV，但都在YouTube累積過億點擊，勁過好多天王天后級人馬！（YouTube截圖）

外間一直關心其去向，而她8月時就加盟了資深音樂人伍樂城創辦的伯樂音樂學院，做流行聲樂導師。官網上介紹她：「JC老師擁有辨識度高而獨特的聲線及真摰的情感演繹方式，以豐富情感演繹歌曲的故事。」

JC的履歷都幾勁，入行以來雖然低調，但威水史不少！（fb@伯樂音樂學院 Baron School of Music ）

而今日，各大音樂平台突然將JC的新歌《萬人邂逅》上架，不過此曲應該是以前錄定，近日才推出而已。JC在IG分享了這首歌，宣布自己已經冇做歌手，叫大家不要再抱任何期望，她說：「總之我完成合約之後就冇再錄歌㗎啦 依家都冇做歌手 唔好再對我抱有任何希望🫶🏻 想學唱歌可以dm下我 想搵我出嚟唱吓歌寫下歌合作吓等 我得閒而且條件合意嘅都可以 但催我出返嚟做就免啦😬🙏🏻城內嘅人想出去 城外嘅人又想入去 我依家自由自在咁就最開心啦 💟Thank you💙」