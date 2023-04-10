JC陳詠桐離巢　黎明被指唔識捧人？盤點7位旗下已完約藝人近況

近日黎明AMusic旗下的陳詠桐（JC）宣布離巢，有網民竟恭喜她終於離開舊公司，認為她有實力卻被AMusic蹉跎青春，早走早著。黎明的幕前能力當然已是毋庸置疑的天王級，但就屢次被指不懂用人，即使簽到潛力新人都不懂好好善用和捧紅，以下就盤點8位曾被他羅致旗下但已離巢的藝人，以及他們的近況。



黎明與林建岳合資創立A Music，簽約過不少藝人，當中尤其偏好名字「J」字頭的女藝人，包括：Janice、Jill、JW、Janice Man與JC等，但隨住JC宣布約滿，如今「J女郎」已全數離巢，A Music現時的藝人有男歌手YUTA、女歌手Sophia雅荍以及組合Lab（由Apple凌雪怡及iK組成）。

JC陳詠桐近日宣布已跟A Music完約，即黎明旗下的「J」女郎已全數離巢。（節目截圖：《Music Panda》）

歷年來坊間不少聲音都指黎明不懂捧人，雖然發掘新人的眼光很好、做的歌也好聽，但不少實力唱將總是後勁不繼。黎明喜愛叫新人先出聲、後出樣，如：Janice、JW、JC都用這種方式去捧，包括現時的新人樣貌都是一個謎。這種噱頭起初確實有神秘感，不過如何讓新人持續曝光、宣傳新作等，卻是A Music一直做不好的地方，令人批評黎明浪費藝人青春等。除了JC外，以下就盤點7位已離開A Music的藝人近況。

黎明（左）與A Music早期藝人，包括衛蘭、杜汶澤、衛詩、應昌佑及王歌慧。（資料圖片）

1.衛蘭

04年尾，衛蘭（Janice）經資深音樂人雷頌德介紹而簽約A Music，她不但為黎明唱和音，更翻唱黎明的金曲《我這樣愛你》及《情深說話未曾講》英文版，但相隔數月，A Music才將她的容貌曝光。Janice憑著靚聲、大路情歌《大哥》、《離家出走》等奪得新人將甚至女歌手獎，10年出過9張專輯，算是黎明簽過最好成績的歌手，但始終有不少歌迷認為她值得更高成就。Janice 15年與A Music完約，轉投華納唱片，《驗傷》、《天敵》、《It's OK To Be Sad》亦很受歡迎，算是重回巔峰。不過，衛蘭今年就計劃去外地讀音樂，可能暫時不會在幕前見到她。

衛蘭是黎明簽過的藝人中，演藝事業成就最高的一位，但始終有網民認為她值得更好。（資料圖片／陳順禎攝）

2.衛詩

衛詩（Jill）是Janice的攣生妹妹，亦是一同簽約A Music，但歌路跟Janice不同，《Funny Jealousy》、《寧願你不知道》等曲風都非典型情歌類，樂壇成績亦不及家姐。此外，Jill 09年因在日本藏有大麻及海洛英等毒品被逮捕，事件對其事業帶來重創，先後遭唱片公司及經理人公司解約。Jill之後幾年主力做教會工作，至15年才與Janice一同加入華納，翌年與Rapper Heyo的《盛夏的舞》傳唱度頗高，近年亦陸續出過《面對後悔的各種方法》等歌曲，又舉行小型音樂會。

衛詩與衛蘭不論在A Music還是華納唱片都共同進退。（資料圖片／梁碧玲攝）

3.王歌慧

王歌慧（Emily）約於06年左右簽約黎明，只出過兩首歌，於13年左右轉跑道做演員，參與王維基旗下香港電視網絡劇集拍攝，如：《選戰》、《來生不做香港人》等，其後又轉投無綫，於《我瞞結婚了》、《心理追兇 Mind Hunter》、《棟仁的時光》等登場，戲份不多，亦有做音樂主持，但現時已淡出娛樂圈。Emily曾於訪問中透露當年簽約A Music一簽就是8年，縱然工作量不多，但她冇怨過黎明，並說：「Leon仲有公司同事都好錫我，對我好好，只係無工作畀我做啫。後來係佢哋提議我不如去試下拍劇演戲啦，我自己都好有興趣，前經理人陳善之後仲介紹咗我入TVB。」

王歌慧離開A Music後一度入公仔廂發展，近年已淡出娛樂圈。（資料圖片／陳順禎攝）

4.李治廷

李治廷09年簽約A Music，有「翻版王力宏」之稱號，靚仔又識自己作曲，出道不久已奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」及IFPI香港唱片銷量大獎「最暢銷本地男新人」等，拍攝電影《歲月神偷》、《寒戰》演技亦備受稱讚。不過，其後他發展平平，至後來北上夥拍范冰冰拍攝《武媚娘傳奇》，飾演唐高宗李治皇一角獲好評，此後他都將事業重心放於內地，又與成龍合作《功夫瑜伽》等，上月回港宣傳劇集《守誠者》時，突然宣布去年已結婚。

李治廷出道時聲勢不俗，現時事業重心在內地。（Instagram：aarif_964）

5.王灝兒

王灝兒（JW）2010仍在學時已加入A Music，出道作為《掛念好友》，而第二首歌是與衛蘭合唱的《男人信什麼》，成績優異，亦是三台冠軍歌，但兩年後當她全力投入樂壇時，成績卻未如當年勇，待15年雙方正式完約，JW加盟Sunny Idea，《矛盾一生》橫掃各大流行榜冠軍，成為其代表作，並帶來一些獎項，她曾指自己轉會後才感覺真正入行，在舊公司只是Part-time。18年，唱片公司為JW舉行入行以來首次紅館演唱會，不過兩年後JW與Sunny Idea結束賓主關係，轉投星夢娛樂，除首度參演電視劇外，這幾年多數唱劇集主題曲及擔任《聲夢傳奇》系列導師。

JW在電視圈取得不錯成績，如：「最受歡迎電視歌曲」等獎項。（Instagram：jwchubz）

6.Janice Man

文詠珊（Janice Man）是早期的𡃁模女神，與Angelababy曾是孖公仔，她約滿Starzpeople後便於09年加入A Music，黎明指要將她捧作「模Art」（模特兒與Artist混合版），除了模特兒工作，亦有拍攝《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》、《赤道》、《寒戰II》等電影，發展一般，她14年轉投太陽娛樂文化，積極開拓內地市場，19年與金融才俊兼富三代的吳啟楠先後於香港和意大利舉行婚禮，盛傳男方身家過億，JM則被指由公屋𡃁模升呢億萬闊太，但婚後她仍活躍幕前，事業重心放在內地。

Janice初入A Music時，獲黎明封為「模Art」。（Instagram：janice_man）

7.馬天佑

馬天佑一直是時裝人，曾於英國倫敦時尚學院修讀，主修時尚品牌創建，在學時期就先後到東亞唱片、英皇娛樂等免費做形象指導暑期工，15年加入A Music，出過《搞破壞》、《倒數三秒》等歌曲，又先後與蔡卓妍、盧巧音等合唱。不過他在A Music的時期不長，約17年左右就完約，但他仍然有不同的音樂與時裝企劃，且仍然不放棄做歌手的夢想，月前推出新歌《第n次初戀》，並預告月底將再出新歌。

馬天佑是知名形象指導，與許多藝人熟稔，他本身亦對唱歌有很大熱誠。（Instagram：mayaoo）

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