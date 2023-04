JC陳詠桐離巢　黎明被指唔識捧人？盤點7位旗下已完約藝人近況

近日黎明AMusic旗下的陳詠桐(JC)宣布離巢,有網民竟恭喜她終於離開舊公司,認為她有實力卻被AMusic蹉跎青春,早走早著。黎明的幕前能力當然已是毋庸置疑的天王級,但就屢次被指不懂用人,即使簽到潛力新人都不懂好好善用和捧紅,以下就盤點8位曾被他羅致旗下但已離巢的藝人,以及他們的近況。



黎明與林建岳合資創立A Music,簽約過不少藝人,當中尤其偏好名字「J」字頭的女藝人,包括:Janice、Jill、JW、Janice Man與JC等,但隨住JC宣布約滿,如今「J女郎」已全數離巢,A Music現時的藝人有男歌手YUTA、女歌手Sophia雅荍以及組合Lab(由Apple凌雪怡及iK組成)。

JC陳詠桐近日宣布已跟A Music完約,即黎明旗下的「J」女郎已全數離巢。(節目截圖:《Music Panda》)

歷年來坊間不少聲音都指黎明不懂捧人,雖然發掘新人的眼光很好、做的歌也好聽,但不少實力唱將總是後勁不繼。黎明喜愛叫新人先出聲、後出樣,如:Janice、JW、JC都用這種方式去捧,包括現時的新人樣貌都是一個謎。這種噱頭起初確實有神秘感,不過如何讓新人持續曝光、宣傳新作等,卻是A Music一直做不好的地方,令人批評黎明浪費藝人青春等。除了JC外,以下就盤點7位已離開A Music的藝人近況。

黎明(左)與A Music早期藝人,包括衛蘭、杜汶澤、衛詩、應昌佑及王歌慧。(資料圖片)

1.衛蘭

04年尾,衛蘭(Janice)經資深音樂人雷頌德介紹而簽約A Music,她不但為黎明唱和音,更翻唱黎明的金曲《我這樣愛你》及《情深說話未曾講》英文版,但相隔數月,A Music才將她的容貌曝光。Janice憑著靚聲、大路情歌《大哥》、《離家出走》等奪得新人將甚至女歌手獎,10年出過9張專輯,算是黎明簽過最好成績的歌手,但始終有不少歌迷認為她值得更高成就。Janice 15年與A Music完約,轉投華納唱片,《驗傷》、《天敵》、《It's OK To Be Sad》亦很受歡迎,算是重回巔峰。不過,衛蘭今年就計劃去外地讀音樂,可能暫時不會在幕前見到她。

衛蘭是黎明簽過的藝人中,演藝事業成就最高的一位,但始終有網民認為她值得更好。(資料圖片/陳順禎攝)

2.衛詩

衛詩(Jill)是Janice的攣生妹妹,亦是一同簽約A Music,但歌路跟Janice不同,《Funny Jealousy》、《寧願你不知道》等曲風都非典型情歌類,樂壇成績亦不及家姐。此外,Jill 09年因在日本藏有大麻及海洛英等毒品被逮捕,事件對其事業帶來重創,先後遭唱片公司及經理人公司解約。Jill之後幾年主力做教會工作,至15年才與Janice一同加入華納,翌年與Rapper Heyo的《盛夏的舞》傳唱度頗高,近年亦陸續出過《面對後悔的各種方法》等歌曲,又舉行小型音樂會。

衛詩與衛蘭不論在A Music還是華納唱片都共同進退。(資料圖片/梁碧玲攝)

3.王歌慧

王歌慧(Emily)約於06年左右簽約黎明,只出過兩首歌,於13年左右轉跑道做演員,參與王維基旗下香港電視網絡劇集拍攝,如:《選戰》、《來生不做香港人》等,其後又轉投無綫,於《我瞞結婚了》、《心理追兇 Mind Hunter》、《棟仁的時光》等登場,戲份不多,亦有做音樂主持,但現時已淡出娛樂圈。Emily曾於訪問中透露當年簽約A Music一簽就是8年,縱然工作量不多,但她冇怨過黎明,並說:「Leon仲有公司同事都好錫我,對我好好,只係無工作畀我做啫。後來係佢哋提議我不如去試下拍劇演戲啦,我自己都好有興趣,前經理人陳善之後仲介紹咗我入TVB。」

王歌慧離開A Music後一度入公仔廂發展,近年已淡出娛樂圈。(資料圖片/陳順禎攝)

4.李治廷

李治廷09年簽約A Music,有「翻版王力宏」之稱號,靚仔又識自己作曲,出道不久已奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」及IFPI香港唱片銷量大獎「最暢銷本地男新人」等,拍攝電影《歲月神偷》、《寒戰》演技亦備受稱讚。不過,其後他發展平平,至後來北上夥拍范冰冰拍攝《武媚娘傳奇》,飾演唐高宗李治皇一角獲好評,此後他都將事業重心放於內地,又與成龍合作《功夫瑜伽》等,上月回港宣傳劇集《守誠者》時,突然宣布去年已結婚。

李治廷出道時聲勢不俗,現時事業重心在內地。(Instagram:aarif_964)

5.王灝兒

王灝兒(JW)2010仍在學時已加入A Music,出道作為《掛念好友》,而第二首歌是與衛蘭合唱的《男人信什麼》,成績優異,亦是三台冠軍歌,但兩年後當她全力投入樂壇時,成績卻未如當年勇,待15年雙方正式完約,JW加盟Sunny Idea,《矛盾一生》橫掃各大流行榜冠軍,成為其代表作,並帶來一些獎項,她曾指自己轉會後才感覺真正入行,在舊公司只是Part-time。18年,唱片公司為JW舉行入行以來首次紅館演唱會,不過兩年後JW與Sunny Idea結束賓主關係,轉投星夢娛樂,除首度參演電視劇外,這幾年多數唱劇集主題曲及擔任《聲夢傳奇》系列導師。

JW在電視圈取得不錯成績,如:「最受歡迎電視歌曲」等獎項。(Instagram:jwchubz)

6.Janice Man

文詠珊(Janice Man)是早期的𡃁模女神,與Angelababy曾是孖公仔,她約滿Starzpeople後便於09年加入A Music,黎明指要將她捧作「模Art」(模特兒與Artist混合版),除了模特兒工作,亦有拍攝《那夜凌晨,我坐上了旺角開往大埔的紅van》、《赤道》、《寒戰II》等電影,發展一般,她14年轉投太陽娛樂文化,積極開拓內地市場,19年與金融才俊兼富三代的吳啟楠先後於香港和意大利舉行婚禮,盛傳男方身家過億,JM則被指由公屋𡃁模升呢億萬闊太,但婚後她仍活躍幕前,事業重心放在內地。

Janice初入A Music時,獲黎明封為「模Art」。(Instagram:janice_man)

7.馬天佑

馬天佑一直是時裝人,曾於英國倫敦時尚學院修讀,主修時尚品牌創建,在學時期就先後到東亞唱片、英皇娛樂等免費做形象指導暑期工,15年加入A Music,出過《搞破壞》、《倒數三秒》等歌曲,又先後與蔡卓妍、盧巧音等合唱。不過他在A Music的時期不長,約17年左右就完約,但他仍然有不同的音樂與時裝企劃,且仍然不放棄做歌手的夢想,月前推出新歌《第n次初戀》,並預告月底將再出新歌。

馬天佑是知名形象指導,與許多藝人熟稔,他本身亦對唱歌有很大熱誠。(Instagram:mayaoo)

