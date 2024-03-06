陳蕾演唱會｜為請Nathan解釋　認非議難避免：我知佢係點嘅人就得

陳蕾一連四場的紅館演唱會《念》今晚（5日）尾場，去到尾段鳴謝部分，她準備唱《凡星》時，被觀眾一句「多謝你呀！」感動到爆喊，之後喊住唱完這首歌。完騷後陳蕾接受訪問，否認自己忍足四場，自言本身理性，覺得一喊就會聲音受損、無法做完整演出，不過確實她聽《熒光》、《念》時常常都很想喊，被問是否聽到「多謝」就終於感動湧上心頭，陳蕾說：「係，因為頭三場大家講『陳蕾世一』、『我愛你』、『好靚呀』，但係我冇聽過一句『多謝陳蕾』。原來呢一句說話係咁感動，講完仲要個個手上有個橫幅，一擰轉係寫住『多謝陳蕾』，好感動，真係忍唔住喇。」

陳蕾一聽到觀眾講「多謝你呀」及舉起印有「多謝陳蕾」的手幅就爆喊。（陳順禎攝）

講到唱《伸縮自如的愛》時，她找來當時演出MV的《全民造星V》紅組學員Kim（卓金樂）、Tiger Foo（符紀男）、Nathan（魏念恩）及亨仔（陳鎮亨）伴奏。本身是《造星V》十強參賽者的Nathan，決賽前夕被墮樓身亡的前女友Jessie家人爆料，指他分手後仍向女友借錢、又要求刪合照等，形象破產並宣布退賽後，他一直神隱近八個月。有網民對陳蕾請他做嘉賓感不滿，更指陳蕾引爆公關災難。

陳蕾解釋為何會請這四位學員上台，她說拍MV時仍未入紙申請到紅館，幾位問她為何做《造星》導師，她回答只是想多爭取曝光，或許對申請通行證、入紙紅館有幫助，她笑說：「咁人少少得四個，我就話申請到就請你哋嚟做嘉賓啦！（之後係咪縮？）驚咗吓嘅！」不過她覺得這亦是一個機會讓四位感受一下上紅館有幾緊張。

陳蕾拍《伸縮自如的愛》MV時，見人少少就應承若上到紅館會請四位《造星V》學員上台，她解釋今次找他們伴奏就是為了找數，言出必行。（陳順禎攝）

網民仍然未能原諒Nathan，因此陳蕾請他打鼓一事，引起不少爭議和反對聲音。（陳順禎攝）

對於邀請Nathan而惹批評，陳蕾坦言無可避免，她說：「我自己確實認識佢嘅人，知道佢係一個點樣嘅男仔就得喇，我自己依然係好愛錫我所有嘅學員。節目係一時，但係我好相信緣份，喺呢個時期大家都有自己嘅難關，而佢哋能夠認識到咁好能量嘅蕾老師，我都希望可以分更多嘅愛或者陪伴關懷，話俾佢哋知老師喺度。」

被問有否預料過外界會有此反應，陳蕾有預想過，始終Nathan的事當時迴響很大，不過她在意真實存在自己身邊的人的感受，多於外人的聲音，又謂：「我希望我可以身體力行去話畀真係真實存在喺我身邊，我好重要嘅家人、同事、好朋友聽，我係一個咁樣嘅人，我會兌現我嘅承諾，希望身體力行話畀你哋知，如果我當你係朋友，我會用一個好大力嘅方式去表達祝福、關懷、支持同擁抱。」她又說自己完了節目也不會忘記一班學員，這才是她最大的收穫。

陳蕾認為若大家因為她請Nathan合作而有批評聲音，是無可避免，但她較在意真實認識的人的感受，多於外界不認識的人的聲音。（陳順禎攝）

當被問Nathan收到邀請後有否猶豫，陳蕾就說：「佢其實係一個好顧及別人感受嘅人，第一時間就話怕影響到我，我當時就覺得，如果咁樣會影響到我嘅，唔緊要，都係嗰句，我在意真實喺我身邊嘅人嘅感受，我問佢你想唔想，你有冇呢個勇氣，如果你Ready就唔使擔心影響到我，蕾老師比你想像中更強大。」

陳蕾透露最初Nathan都怕影響到自己，但陳蕾就覺得，只要他Ready、他有勇氣，自己就會給他上台。（陳順禎攝）

第二場是尾場Kim生日、尾場又是亨仔生日，講到生日都要開工幫陳蕾伴奏，會否送份大禮畀對方做補償，陳蕾就大爆亨仔小朋友一面，她說：「尋日個傻仔直情喺條走廊捉住同我哋講，等等先，等等先，仲有1分鐘咋！我哋幾個話快少少啦，好攰呀，佢話好快好快、嚟啦嚟啦，Happy birthday to me。所以亨仔真係好得意，但係都好多謝，前日就Kim生日，希望佢哋過咗個難忘嘅生日。」

陳蕾爆亨仔前一晚要大家不要走，叫大家陪他過12點，倒數完1分鐘後自己唱生日歌。（陳順禎攝）

陳蕾講鳴謝講足37分鐘，被取笑可能是史上第一個因講Credit而超時的歌手，她說自己都冇諗過，綵排亦冇這部分，但很想多謝大家落心落力幫手，又謂：「呢啲唔係必然，佢哋可以得過且過好多嘢，但係我見到呢個製作百分之二百嘅用心，好想藉住呢個位多謝同仔細介紹每一位。我諗住我成場都冇講過嘢啦，畀我講吓嘢啦！」

陳蕾曾說拒用科技執靚把聲，她說自己都動搖過，但還是決定靠自己努力繼續唱歌，表示：「我真係希望睇到自己進步，唔想開外掛，希望呢個第一名係我自己努力練習創造而練返嚟嘅，唔係開外掛得返嚟。」因此即使有瑕疵、不完美，她都會擁抱自己的不足。（資料圖片）

她在台上提到頭場已經因為講太多嘢超時，今晚可能罰得更多，或者要扣人工，她表示不敢多想，希望紅館罰錢可以畀個折頭。記者建議下次不如開Talk show，站在一旁的華納高層點頭話可以，陳蕾即說：「可以，我一定要有洪嘉豪喺度。」由於陳蕾在早前的場次上說過原本找洪嘉豪吹嗩吶，但遭拒絕，於是才找另一位「啲打Boy」，如開Talk Show打算禁止洪嘉豪講嘢，叫他只准吹「啲打」，更可叫埋超識講嘢的「啲打Boy」上台。

陳蕾講嘢超時搞到要罰錢，她向高層請示下次索性開Talk show。（陳順禎攝）

陳蕾在家練習時，因聽到《慌》太激動，揈到整親條頸，成為第一位不跳舞都要請物理治療師的歌手。（陳順禎攝）

下月輪到洪嘉豪開紅館演唱會，陳蕾將向他分享自己最大心得，就是不能為籌備演唱會而失去人生，要繼續保持身心健康愉快，否則演出表現都會受影響。她透露：「我都唔會練歌練成日，會覺得好悶，我都會打吓機、織咗啲嘢，但係唔敢講，而家順利完成咗四場，我先夠膽講呢段時間除咗苦練結他，都有好好地娛樂。」她覺得自己結他真的進步不少，而且亦學識少少琴技，整體而言她會給自己80分。