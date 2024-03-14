櫻花限定產品一覽｜7大不能錯過：Diptyque蠟燭、 L‘Occitane香水

櫻花限定產品｜櫻花季的到來了，除了可以賞櫻拍照打卡外，許多品牌都會推出櫻花限定產品，大家可以將這份美好帶回家！這次《01女生》為大家集合了多款實用又美觀的櫻花限定產品，包括L‘Occitane櫻花草莓浪漫限定系列、Tea WG「櫻之頌！」、Diptyque香氛蠟燭等，款款都讓人超心動！



櫻花限定產品推薦1. L‘Occitane 櫻花草莓浪漫限定系列

L‘Occitane今年將象徵著陽光明媚和浪漫的櫻花及草莓結合，精心打造了「櫻花草莓浪漫系列」限量版身體護理及香水產品，款款都是由包裝到產品都散發著甜美。系列共推出了4款產品，包括櫻花草莓浪漫潤手霜、櫻花草莓浪漫潤膚露、櫻花草莓浪漫沐浴啫喱以及櫻花草莓浪漫淡香氛，而系列中的重要成分櫻花和櫻桃萃取物均來自法國普羅旺斯呂貝隆地區，100%純天然萃取，確保水潤滋養，且充滿甜蜜誘人香氣！

櫻花限定產品推薦2. Tea WG「櫻之頌！」

Tea WG推出春季期間限定的盛品系列「櫻之頌！」，茗茶是將綠茶融合野生雷尼爾櫻桃及春粉色花瓣，每一口都散發著濃郁優雅的茶香，以及絲絲花香的甜美氣息，帶領大家味蕾沉浸在粉白相間的櫻花花海中。此外品茶最適合搭配美味的茶香馬卡龍，Tea WG亦推出限定口味的「櫻之頌！佐櫻桃茶香馬卡龍」，讓大家在下午茶時光也能感受櫻花季節的浪漫氛圍。

櫻花限定產品推薦3. Diptyque Fleur de Cerisier（櫻花）香氛蠟燭

Diptyque推出季節限定版Fleur de Cerisier櫻花香氛蠟燭，以迎接春天的到來！這款限定版香氛蠟燭擁有細緻麝香的香氣及果香，瞬間讓人聯想到溫柔怡人的春天景色，將日本傳統Hanami花見中櫻花盛開的景緻以香氣重現眼前，讓大家沉浸在櫻花花海的夢幻中。此外蠟燭的容器亦印有精美的櫻花圖案，其柔和的色調且簡約優雅的設計，完美地展現櫻花季的美好。

櫻花限定產品推薦3. Diptyque Fleur de Cerisier（櫻花）香氛蠟燭（品牌提供）

櫻花限定產品推薦4. ANTEPRIMA

ANTEPRIMA 的多款帶有櫻粉色微閃晶螢Wirebag，定必是櫻花季中浪費穿搭單品之一。像是簡潔的方形STANDARD MINIATURA WIREBAG，與玩味的水滴形STANDARD TEARDROP WIREBAG，都能使整體造型添上亮點。此外還有今季推出的柯根紗帶混合Wire編織的WIRE ORGANZA WIREBAG，和扭扭外型的TWIST WIREBAG，亦是很特別的款式。

櫻花限定產品推薦5. COCKTAIL SELECT SHOP

COCKTAIL SELECT SHOP 今季以「精緻都會度假風（Refined Urban Resort）」為主題，精選了多品牌悠閑舒適的服飾，最適合賞櫻時穿著！當中的日本品牌BOUSSOLE花紗針織上衣散發出溫柔優雅氣質；而COCKTAIL新引入了意大利品牌APUNTOB，以極簡舒適的長裙及闊褲，帶來俐落隨性的造型；同是意大利品牌的Péro也帶來了印度手工紡織的絲巾。讓大家一同於今個春夏穿上質感柔軟舒適及自然脫俗的粉嫩色系單品，展現一身優雅知性而又愜意自在的造型！

櫻花限定產品推薦6. MARIMEKKO

MARIMEKKO今年迎來了品牌經典印花圖案UNIKKO誕生60週年，無論是衣服、手袋、家品等都出現了UNIKKO的蹤影！當中多款產品亦有推出櫻粉色系的印花，讓空氣都充斥了一片活潑明朗的氛圍，尤其當中的手繪風格的PIIRTO UNIKKO，整件衣服佈滿了UNIKKO 的簡約線條，讓人充滿朝氣地迎接春夏季！

櫻花限定產品推薦7. mophie 限量版MagSafe專屬3合1旅行充電器

智能設備及配件品牌mophie®早前推出MagSafe專屬的限量版3合1旅行充電器，換上的櫻花圖案外殼，象徵著春日櫻花樹美麗盛開的夢幻一刻，而這份美好亦可隨身攜帶。這款旅行充電器輕便設計更是易於收藏於行李之中﹐擁有高達15W的快速充電功率，同時配備多個Apple產品專屬充電位，選用磁吸式設計有效提高裝置效能，緊密吸附並不會輕易移位。充電完成後更可將充電器摺疊起來，便能輕便出門。