38國際婦女節2024｜不能錯過的活動：放鬆身心瑜伽體驗、蛋糕義賣

【38婦女節優惠2024｜國際婦女節活動】為慶祝一年一度國際婦女節，許多品牌紛紛展開不同精彩活動，讓女士們好好休息一下！這次《01女生》為大家精選了多個品牌為節日推出的活動，當中包括瑜伽體驗工作坊、主題蛋糕義賣、女性慈善嘉年華以及不同的優惠活動，讓大家在節日當中好好犒賞自己及身邊女性！



國際婦女節活動1. 柏寧酒店與 Sweaty Betty 攜手合辦瑜伽體驗工作坊

柏寧酒店與女性運動服飾品牌 Sweaty Betty合作，舉辦一系列啟迪身心的健康活動以慶祝國際婦女節。EmpowerHER活動將由星級瑜伽導師貝安琪（Ankie Beilke）帶領進行流瑜伽 （Vinyasa Flow）練習來展開，幫助參與者伸展、強化身體並舒緩壓力。其後將會享用由柏寧酒店準備的營養午餐，會是以自助餐形式呈現的特色夏威夷魚生飯（Poke Bowl），讓大家擁有活力充沛的一天。

柏寧酒店 x Sweaty Betty 婦女節瑜伽體驗工作坊詳情：

日期：2024年3月17日（星期日）

時間：上午10時至中午12時

地點：柏寧酒店28樓天台花園

費用：HK$550

其他：每人更可獲Sweaty Betty福袋一個，包括手提袋、毛巾及港幣500元消費禮券（凡惠顧港幣1,000元即可使用）



國際婦女節活動1. 柏寧酒店與 Sweaty Betty 攜手合辦瑜伽體驗工作坊（品牌提供）

國際婦女節活動2. Eve Bliss 與香港維港凱悅尚萃酒店推出雞尾酒

本地健康品牌 Eve Bliss與香港維港凱悅尚萃酒店合作，呈獻一系列精彩活動，包括由Cruise空中餐廳及酒吧特別調製的雞尾酒和在地藝術家鄭宇婷設計的沉浸式藝術裝置，一同慶祝國際婦女節！其中品牌與酒店Cruise空中餐廳及酒吧合作，推出期間限定雞尾酒She’s A Legend，以Eve Spritz 氣泡調酒及精心挑選的材料調製而成，清新爽口，適合與知己愛人一起享用，好好放鬆一下！

Eve Bliss 與香港維港凱悅尚萃酒店推出雞尾酒詳情：

日期：2024年3月8日-2024年3月10日

地點：香港維港凱悅尚萃酒店Cruise空中餐廳及酒吧

費用：HK$108

備注：推廣期內售出的所有收益的50%，將捐贈給香港婦女中心協會（HKFWC），以支持基層婦女及推動性別平等。



國際婦女節活動2. Eve Bliss 與香港維港凱悅尚萃酒店推出雞尾酒（品牌提供）

國際婦女節活動3. EMUSE女性慈善嘉年華

EMUSE將呈獻首屆女性慈善嘉年華H.E.R.(Health, Empowerment, and Recreation)，此活動旨在透過一系列多元活動，讓女性們能夠探索自我，展現不同面向，並在繁忙的生活中找到平衡、激發創造力和實現個人成長。於活動當日大家可參與瑜伽、運動和手工藝工作坊，並觀賞香港馬戲團、專業空中瑜伽表演和專業鋼管舞表演等不同界別的藝術運動表演，為參與者提供一個充滿歡樂和啟發的健康體驗。

女性慈善嘉年華H.E.R. - 活動日詳情：

日期：2024年3月23日（星期六）

時間：11:00 - 19:00

地點：西貢Goofy Waves Watersports Club（西貢大網仔村路沙下村9號）

費用：早鳥優惠：HK$320 正價：HK$480



國際婦女節活動3. EMUSE女性慈善嘉年華（IG@emusehk）

國際婦女節活動4. 凱悅酒店推出主題蛋糕義賣活動

凱悅酒店集團旗下的四間香港酒店，包括香港君悅酒店、香港維港凱悅尚萃酒店、香港沙田凱悅酒店及香港尖沙咀凱悅酒店，於3月期間與本地婦女組織「香港婦女中心協會」合作舉行活動，以支持社區的基層婦女，並藉此讓她們得到適切的關注。四間酒店分別推出國際婦女節主要代表顏色—紫色主題的蛋糕，售出的蛋糕收益將扣除成本後，捐贈給香港婦女中心協會，以支持協會提高婦女的權益和地位，以及發展個人潛能。

凱悅酒店「3.8紫蛋糕」義賣籌款活動 詳情：

香港君悅酒店 車厘子香芋海綿蛋糕：

HK$388 - 12厘米

HK$638 - 6厘米

HK$758 - 22厘米

HK$998 - 26厘米



香港維港凱悅尚萃酒店 沖繩紫薯朱古力蛋糕

HK$300 - 1磅



香港沙田凱悅酒店 柚子接骨木花蛋糕

HK$360.4 - 1.3磅



香港尖沙咀凱悅酒店 香檳士多啤梨蛋糕

HK$328 - 1磅



國際婦女節活動5. ANNA SUI 推出獨家香水套裝優惠

ANNA SUI一直致力於鼓勵女性勇敢追求夢想，活出美麗人生，並透過香水傳達出「每位女性都是獨一無二的，並擁有無限的自信與魅力。」的訊息。所以特別藉著三八國際婦女節，推出獨家香水套裝優惠，為自己和身邊重要的女性，送上獨一無二的夢幻體驗。其中ANNA SUI閨蜜對香套裝，將享七折優惠，套裝包括ANNA SUI香水2支和迷你香水2支，最適合與摯愛分享。