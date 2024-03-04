38婦女節｜限時彩妝優惠：$55起入手NARS、KISSME！CPB減逾千元

【38婦女節｜彩妝優惠】即將踏入3月8日國際婦女節，許多平台都紛紛推出不同的減價優惠。其中《01mall》所推出許多超抵優惠，涵蓋化妝品及護膚品，包括：NARS、Shu Uemura、MAC、Cle de Peau等女生愛用的品牌，優惠低至39折。這次《01女生》就為大家盤點了7大不容錯過的彩妝優惠，讓女生們一起在接下來漂亮每一天！



38婦女節｜彩妝優惠1. Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g（不附帶粉撲）

立即搶購：$195（原價$380）

柔光透明蜜粉一直是是Laura Mercier長期熱賣的產品！產品注入了革命性科技研發的喀什米爾，可讓肌膚感受到輕盈無負擔感，妝效持久，使長時間上妝也不黯沉，時刻宛如剛上妝般持久透亮。此外蜜粉能提高肌膚亮度，同時不會影響原先的彩妝色彩使妝容看起來自然，輕透明亮保濕及有效控油。

38婦女節｜彩妝優惠1. Laura Mercier 柔光透明蜜粉 29g（不附帶粉撲）（01mall）

38婦女節｜彩妝優惠2. 3CE 九色啞光眼影盤 8.1g #OVERTAKE

立即搶購：$189（原價$482）

3CE是韓國女生愛用美妝品牌之一，也是不少香港女生到韓國旅遊時，掃貨清單中榜上有名的品牌！其中以九色眼影盤最為受歡迎，而色號#OVERTAKE是多年來的熱賣產品，9色都是大地色，一盒有齊珠光及啞光眼影，顯色度也是相當高，很適合日常眼妝或新手使用！

38婦女節｜彩妝優惠2. 3CE 九色啞光眼影盤 8.1g #OVERTAKE（01mall）

38婦女節｜彩妝優惠3. NARS 光亮柔滑遮瑕霜 6ml

立即搶購：$168（原價$375）

NARS的光亮柔滑遮瑕霜是品牌的人氣產品，富含保濕及多重護膚成分並採用散光技術，能即時遮蓋瑕疵、淡化細紋和消除疲勞跡象，同時令肌膚更柔滑。產品提供中度遮瑕，可疊加使用，妝效持久。

38婦女節｜彩妝優惠3. NARS 光亮柔滑遮瑕霜 6ml （01mall）

38婦女節｜彩妝優惠4. Shu Uemura 植村秀 unlimited 無限輕透持妝粉底液

立即搶購：$299（原價$480）

Shu Uemura 植村秀的unlimited 無限輕透持妝粉底液，提供多種色調粉底液覆蓋不同亮度及冷暖色調，使無論膚色是健康或白皙，底妝色調偏好粉嫩或象牙，總能從中找到適合的粉底液。此外粉底液持久妝效達18小時，而且能同時保持輕透，是被譽為會呼吸的好評粉底。

38婦女節｜彩妝優惠4. Shu Uemura 植村秀 unlimited 無限輕透持妝粉底液（01mall）

38婦女節｜彩妝優惠5. MAC 聚光塑影立體修容盤

立即搶購：$192（原價$355）

MAC的聚光塑影立體修容盤，一盤就帶有香檳金色的#生薑高光 Double Gleam以及自然灰棕色的#鼻影神色 Omega，前者粉質細膩不顯毛孔，融入肌膚並綻放迷人光澤，時刻打造閃耀緞光肌；後者則能叠加不顯厚重，可用作鼻影、眼影打底、眼窩輪廓及修容，立體翹鼻和精緻小顏輕易擁有！

38婦女節｜彩妝優惠5. MAC 聚光塑影立體修容盤（01mall）

38婦女節｜彩妝優惠6. Cle de Peau 鑽光透薄修護粉底液 35ml

立即搶購：$650（原價$1,688）

被稱為貴婦品牌的Cle de Peau，所推出的鑽光透薄修護粉底液蘊含多樣亮肌賦顏精粹，達到化妝同時護膚。產品採用光感科技，有效柔和面部光感，使妝感更立體，打造宛若天生的柔霧鑽光霧面妝感。粉底液質地水潤絲滑，運用專研的霧面保濕配方，使妝容持久服帖。

38婦女節｜彩妝優惠6. Cle de Peau 鑽光透薄修護粉底液 35ml（01mall）

38婦女節｜彩妝優惠7. KISSME 零阻力經典眼線液筆 0.4ml #01 黑色

立即搶購：$55（原價$129）

KISSME的零阻力經典眼線液筆﹐一直是許多女生不斷回購的產品。眼線液筆擁有最新超強防水類型聚合物成分，有效對抗淚、水、汗、皮脂等，妝容持久不會暈開。筆尖僅0.1mm 極纖細，讓大家可以隨意勾勒出立體有神的內外眼線。而且用温水即可簡單卸除，卸妝時亦不傷眼部幼嫩肌膚。