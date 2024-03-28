結婚金飾租借熱門款推薦：金豬牌、龍鳳鈪 讓新娘更得體地出嫁

【租金器/租婚嫁金飾】婚嫁金飾是中式婚禮重要一環，代表家人對新人的祝福、討個好意頭之餘，亦能令新娘體面出嫁，增添氣派。而近年租借金器成為婚嫁新趨勢，

《01女生》邀請到金器達人Hody和大家分析當中原因及推介3款大熱婚嫁金器，打算租借結婚的你記得必睇!



以租代買金器的3大原因

Hody表示，無論金價高企或下調，新一代對擁有金器的慾望亦不大，亦不再是金器非買不可的世代。因此，租用金器服務可為新人們提供多一種選擇，嫁得風光之餘，亦可節省不少開支。

以租代買金器的3大原因 (受訪者提供)

租借金器原因1. 為長輩盡孝



金飾被視為長輩送贈新人的結婚禮物，其實心意比價值來得更重要。如不希望長輩為了購買金飾而增添負擔和煩惱，租用金器也可算是為他們分憂，盡一點孝道。

租借金器原因2. 為自己做好準備



婚禮是屬於自己的，每個新娘子都會盡力做好準備，確保在大婚當日能以最大方得體一面示人。作為後輩，往往對查問金器之時，感到難以啟齒，與其處於被動位置等待長輩饋贈，不如盡早為自己打點好一切，讓婚禮更盡善盡美。

租借金器原因3. 精明理財



租賃金飾不用承擔金價升跌的風險，避免因買賣時所導致的價值損失。省下來的用在蜜月旅行和添置婚禮所需用品等，絕對是精明理財的表現。

3大熱門婚嫁金器款式

結婚金器種類選擇繁多，當中包括龍鳳鐲、傳統豬牌、耳環、頸鍊等，而款式上亦是五花百門，如通花設計、立體花紋等。Hody為大家以下最受新人歡迎款式及原因。

3大熱門婚嫁金器款式 (受訪者提供)

熱門婚嫁金器款式推介｜1. 層層金豬牌

無論準新娘穿上五福裙褂還是「掛皇掛后」，配搭上層層金豬牌都能盡顯貴氣。與其他金頸鏈設計相比，金豬牌面績較大，較易吸晴。同時其代代相傳的意頭更深得長輩歡心，近期更有不少新郎哥會帶上金豬牌，馬裙配豬牌除了可增加喜感外，亦大大提升節日感。

熱門婚嫁金器款式推介｜2. 手背鏈

當足金戒指已不再令新娘子動容時，足金手背鏈便自然地取而代之。其設計極具時尚感，舉杯敬酒更是大派用場。

熱門婚嫁金器款式推介｜3. 鴛鴦設計元素的龍鳳鈪

市面上有八成以上的龍鳳鈪設計概念，都是來自龍鳳。鴛鴦有成雙成對、形影不離的意思，其寓意是十分適合婚慶場合。