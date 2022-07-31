結婚金器｜龍鳳鈪分左右租借折福5大迷思 5間老字號婚嫁金飾精選
結婚金器是婚禮上新娘子必備的飾物，承載著長輩對新人幸福婚姻的祝福，也能顯示婚禮主人家的體面，其中最常見的金飾包括龍鳳鈪、金豬牌等。各婚嫁金飾均蘊含著不同寓意，然而當中亦存在不少迷思，如新郎可否收金器、同輩朋友結婚可否送金飾等，當中你又認識有多少？
結婚金器｜男家過大禮送「四飾金」 女家「婚慶九寶」祝福新人
在傳統過大禮儀式上，男家會將過大禮的禮品和金器送到女家，新郎的父母會送贈新娘寓意兒孫滿堂的金豬牌，其他長輩則可送龍鳳鈪，寓意婚後生活美滿富足。不論是男家，還是女家均可送贈「四飾金」，即戒指、頸鏈、金鐲、耳環，也可送贈手鏈。
女家方面，有些媽媽為顯示對女兒的寵愛，也會送贈金后冠，作為裙掛的造型之一；女家長輩也可送贈「婚慶九寶」金飾小配件，包括金如意、金鏡子、金剪刀、金梳子、 金聚寶盆 、金尺、金算盤、繡花金鞋及金斗，意取「天長地久」，同樣也是對新人的祝福。
金如意：稱心如意，生活美滿
金鏡子：寓意圓滿、甜蜜幸福
金剪刀：綾纙綢緞、錦繡榮華
金梳子：白髮齊眉，廝守一生
金聚寶盆：珍品收藏，財源廣進
金尺：百子千孫，幸福源遠流長
金算盤：精打細算，充足富裕
繡花金鞋：同偕白首，形影不離
金斗：家財豐厚，衣食無憂
結婚金器5大迷思：
結婚金器迷思1．新郎可否收金器？
婚嫁金器並非是新娘的專利，男家或女家均可送贈金戒指、金手鏈、金頸鏈予新郎，同樣也寄寓對新郎的祝福。
結婚金器迷思2．同輩份不能贈金飾？
送婚嫁金器亦非只是長輩的專利，即使是同輩的兄弟姊妹或朋友，也可購買金器或金飾給新人作結婚禮物，表達心意。
結婚金器迷思3．租借金器會「折福」？
傳統習俗上，租借金器並沒有「折福」的含意，甚至有添福氣的意思。市面上也有不少租借金器的公司，有些新人想嫁得體面又節省開支，甚至會選擇向家人借用金器。結婚儀式後，新人可送上一封「大利是」，務求取一個好意頭。
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結婚金器迷思4．龍鳳鈪佩戴分左右？
龍鳳鈪按傳統禮儀須整對佩戴，寓意成雙成對，而且要「先戴龍、後戴鳳」，也要留意左龍右鳳，不可對調。惟隨著時代變遷，大多金飾店的龍鳳鈪均有龍鳳圖案，可避免戴錯左右手的問題。
結婚金器迷思5．有宗教信仰的新人不能戴龍鳳鈪？
有宗教信仰的新人可能會避免戴有龍鳳圖案的金器，所以建議可考慮選購花鈪，如象徵吉祥的雲紋、寓意富貴吉祥的牡丹、代表百子千孫的石榴，可按新娘喜好選擇合適金器。
金器首飾婚嫁珠寶5大精選
要確保金器首飾的質量，當然要向一些信譽良好的珠寶商購買。以下精選5間香港老字號的珠寶店，助你選購心儀金器。
1. 周大福：報春花繡球花幸福囍悅
周大福設有多款以花卉為題的中式婚嫁首飾， 例如以百合花、報春花、蝴蝶蘭和繡球花等為創作理念，充滿現代美的「牽囍」系列；及依據中國傳統嫁娶的特色，以傳統龍鳳和吉祥大囍之物為設計元素的「幸福囍悅」系列。2大系列均可滿足不同類型的新人的需要。
按圖看周大福中式婚嫁首飾：
周大福
網址：https://www.chowtaifook.com/zh-hant/
2．周生生：龍鳳吉祥「生生有囍」
同樣是香港老字號珠寶品牌周生生，中式婚嫁款式方面設有「生生有囍」系列，將代表「吉祥」的龍鳳與「囍」字融入設計，系列分別有龍鳳篇、喻意篇和花卉篇，各具特色，時尚高貴。
按圖看周生生中式婚嫁首飾：
周生生
網址：https://www.chowsangsang.com/tc/home
3．謝瑞麟：婚慶首飾專家網上選金飾
謝瑞麟近年極力打造「婚慶首飾專家」的形象，中式婚嫁首飾設計款式齊全；另推出香港官方網店，助客人遙距選擇心儀的金器首飾。
按圖看謝瑞麟中式婚嫁首飾：
謝瑞麟
網址：https://eshop.tslj.com/
4．六福珠寶：龍騰鳳舞黃金擺件
六福珠寶中式婚嫁首飾設有「囍愛系列」，內有「龍騰鳳舞」、「玫瑰囍禮」、「百年之好」等多款精心創作，和其他黃金擺件及金飾小配件。
按圖看六福珠寶中式婚嫁首飾：
六福珠寶
網址：https://www.lukfook.com/tc
5．景福珠寶：999.9足金寓意純潔真摯
以雙馬標誌為足金品質記認的景福珠寶。近年製作多款時尚的足金首飾，包括婚嫁系列，其中以999.9足金首飾最受歡迎，取其純潔、真摯的寓意。
按圖看景福珠寶中式婚嫁首飾：
景福珠寶
網址：https://www.kingfook.com/?route=home
【結婚金器Q&A】
「婚慶九寶」包括些什麼？
金如意、鏡子、剪刀、梳子、 聚寶盆 、尺、算盤、繡花金鞋及斗。
有宗教信仰的新人可佩戴什麼金器？
可考慮佩戴雲紋、牡丹、石榴等圖案的金器。