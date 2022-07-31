結婚金器｜龍鳳鈪分左右租借折福5大迷思　5間老字號婚嫁金飾精選

結婚金器是婚禮上新娘子必備的飾物，承載著長輩對新人幸福婚姻的祝福，也能顯示婚禮主人家的體面，其中最常見的金飾包括龍鳳鈪、金豬牌等。各婚嫁金飾均蘊含著不同寓意，然而當中亦存在不少迷思，如新郎可否收金器、同輩朋友結婚可否送金飾等，當中你又認識有多少？



結婚金器｜男家過大禮送「四飾金」 女家「婚慶九寶」祝福新人

在傳統過大禮儀式上，男家會將過大禮的禮品和金器送到女家，新郎的父母會送贈新娘寓意兒孫滿堂的金豬牌，其他長輩則可送龍鳳鈪，寓意婚後生活美滿富足。不論是男家，還是女家均可送贈「四飾金」，即戒指、頸鏈、金鐲、耳環，也可送贈手鏈。

結婚金器｜長輩也可送贈「婚慶九寶」金飾小配件，如意、鏡子、剪刀、梳子、 聚寶盆 、尺、算盤、繡花金鞋及斗，意取「天長地久」。（六福珠寶）

女家方面，有些媽媽為顯示對女兒的寵愛，也會送贈金后冠，作為裙掛的造型之一；女家長輩也可送贈「婚慶九寶」金飾小配件，包括金如意、金鏡子、金剪刀、金梳子、 金聚寶盆 、金尺、金算盤、繡花金鞋及金斗，意取「天長地久」，同樣也是對新人的祝福。

金如意：稱心如意，生活美滿

金鏡子：寓意圓滿、甜蜜幸福

金剪刀：綾纙綢緞、錦繡榮華

金梳子：白髮齊眉，廝守一生

金聚寶盆：珍品收藏，財源廣進

金尺：百子千孫，幸福源遠流長

金算盤：精打細算，充足富裕

繡花金鞋：同偕白首，形影不離

金斗：家財豐厚，衣食無憂



結婚金器｜新郎的父母可送贈新娘寓意兒孫滿堂的金豬牌及寓意婚後生活美滿富足的龍鳳鈪。（薜家燕＠Facebook）

結婚金器5大迷思：

結婚金器迷思1．新郎可否收金器？



婚嫁金器並非是新娘的專利，男家或女家均可送贈金戒指、金手鏈、金頸鏈予新郎，同樣也寄寓對新郎的祝福。

結婚金器迷思2．同輩份不能贈金飾？



送婚嫁金器亦非只是長輩的專利，即使是同輩的兄弟姊妹或朋友，也可購買金器或金飾給新人作結婚禮物，表達心意。

不論是男家或女家，還是同輩的兄弟姊妹或朋友均可送贈金戒指、金手鏈、金頸鏈，寄寓對新人的祝福。（《愛．回家之開心速遞》劇照）

結婚金器迷思3．租借金器會「折福」？



傳統習俗上，租借金器並沒有「折福」的含意，甚至有添福氣的意思。市面上也有不少租借金器的公司，有些新人想嫁得體面又節省開支，甚至會選擇向家人借用金器。結婚儀式後，新人可送上一封「大利是」，務求取一個好意頭。

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結婚金器迷思4．龍鳳鈪佩戴分左右？



龍鳳鈪按傳統禮儀須整對佩戴，寓意成雙成對，而且要「先戴龍、後戴鳳」，也要留意左龍右鳳，不可對調。惟隨著時代變遷，大多金飾店的龍鳳鈪均有龍鳳圖案，可避免戴錯左右手的問題。

結婚金器迷思5．有宗教信仰的新人不能戴龍鳳鈪？



有宗教信仰的新人可能會避免戴有龍鳳圖案的金器，所以建議可考慮選購花鈪，如象徵吉祥的雲紋、寓意富貴吉祥的牡丹、代表百子千孫的石榴，可按新娘喜好選擇合適金器。

一般而言，男家會在過大禮時送贈新娘龍鳳鈪、金豬牌等金器，新娘需要在出嫁當天佩戴，以表示對長輩的尊重。（Facebook@lk）

金器首飾婚嫁珠寶5大精選

要確保金器首飾的質量，當然要向一些信譽良好的珠寶商購買。以下精選5間香港老字號的珠寶店，助你選購心儀金器。

1. 周大福：報春花繡球花幸福囍悅

周大福設有多款以花卉為題的中式婚嫁首飾， 例如以百合花、報春花、蝴蝶蘭和繡球花等為創作理念，充滿現代美的「牽囍」系列；及依據中國傳統嫁娶的特色，以傳統龍鳳和吉祥大囍之物為設計元素的「幸福囍悅」系列。2大系列均可滿足不同類型的新人的需要。



按圖看周大福中式婚嫁首飾：

周大福

網址：https://www.chowtaifook.com/zh-hant/



2．周生生：龍鳳吉祥「生生有囍」

同樣是香港老字號珠寶品牌周生生，中式婚嫁款式方面設有「生生有囍」系列，將代表「吉祥」的龍鳳與「囍」字融入設計，系列分別有龍鳳篇、喻意篇和花卉篇，各具特色，時尚高貴。

按圖看周生生中式婚嫁首飾：

周生生

網址：https://www.chowsangsang.com/tc/home



3．謝瑞麟：婚慶首飾專家網上選金飾

謝瑞麟近年極力打造「婚慶首飾專家」的形象，中式婚嫁首飾設計款式齊全；另推出香港官方網店，助客人遙距選擇心儀的金器首飾。

按圖看謝瑞麟中式婚嫁首飾：

謝瑞麟

網址：https://eshop.tslj.com/



4．六福珠寶：龍騰鳳舞黃金擺件

六福珠寶中式婚嫁首飾設有「囍愛系列」，內有「龍騰鳳舞」、「玫瑰囍禮」、「百年之好」等多款精心創作，和其他黃金擺件及金飾小配件。

按圖看六福珠寶中式婚嫁首飾：

六福珠寶

網址：https://www.lukfook.com/tc



5．景福珠寶：999.9足金寓意純潔真摯

以雙馬標誌為足金品質記認的景福珠寶。近年製作多款時尚的足金首飾，包括婚嫁系列，其中以999.9足金首飾最受歡迎，取其純潔、真摯的寓意。

按圖看景福珠寶中式婚嫁首飾：

景福珠寶

網址：https://www.kingfook.com/?route=home



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