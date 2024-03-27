求婚｜10大求婚橋段推薦！成功率達100% 以真誠打動她的芳心

【求婚方式/求婚Idea】結婚是人生大事，當然要由「求婚」的一步開始「開個靚頭」，討個好意頭。大家有沒有幻想過求婚方式是怎樣呢？求婚地點、求婚安排、求婚佈置等又應該如何準備？《01女生》找來資深婚禮統籌師 Olivia Cheng 為大家分享10個求婚橋段推介，即將準備求婚的你必收！



求婚是一生人最難忘回憶之一，不過有時候女生們更加重視的是細節位及心意，多於一場鋪張、花大錢的儀式。因此，求婚方式越有心思、創意，成功率高之餘，亦可以讓對方感受你的真誠，感動地睿出一聲「我願意」，留下一個美好回憶。 Olivia亦為大家準備了10大求婚橋段推介，助功你浪漫求婚！

求婚橋段推介｜1. 燭光晚餐求婚

最經典的求婚方法之一，就是找一間女朋友喜歡的西餐廳，並安排燭光晚餐。先預定下她喜歡的食物，美酒佳餚、浪漫情調再加上一束她喜歡的鮮花及鑽戒，走穩陣又溫馨路線，「無得輸」。

求婚橋段推介｜1. 燭光晚餐求婚 (freepik)

求婚橋段推介｜2. 沙灘心形燭光求婚

如果女朋友喜歡去沙灘，就揀選一個夜景美的沙灘，找朋友幫手佈置。在沙灘上鋪滿心形燭光效果的場景，浪漫地求婚。

求婚橋段推介｜3. 酒店房佈置求婚

如果和女朋友有去staycation的習慣，不妨考慮預訂一間酒店套房，預先取房佈置她喜歡的風格。由花束、房間佈置、晚餐都在酒店進行，體驗舒適之餘，亦十分適合崇尚低調的你。

WM酒店 (官網)

求婚橋段推介｜4. 家中佈置求婚

聽起來或許你會認為沒有誠意，但事實上有不少準新郎都分享，自己會將家中佈置得盡善盡美，當女朋友回家一打開門，就會看到她驚喜又興奮的反應，100%自製浪漫驚喜。

求婚橋段推介｜5. 遊艇浪漫求婚

近件不少人都會選擇在海上求婚，遠離喧囂，在海港上向所愛的人求婚。如果大家都喜歡出海玩，在遊艇上舉行浪漫求婚就十分適合你們了。

求婚橋段推介｜6. 旅行求婚

旅行求婚亦是熱門選擇，留下甜蜜回憶之餘，亦可令旅程增添多一份意義。例如你可在櫻花樹下、海天一色環境下求婚，亦可以選擇係色彩繽紛的花田下求婚。

求婚橋段推介｜6. 旅行求婚 (freepik)

求婚橋段推介｜7. 朋友聚會中求婚

如果女朋友喜歡熱鬧，不妨選擇在朋友聚會中求婚，人多好辦事。為你打氣之餘，生命中最重要的人亦可見證你們的喜悅，成功後亦即時收到大家祝福。

求婚橋段推介｜8. 大型幕牆影片求婚

如果求婚預算充裕，可以找製作公司幫手，錄製1條求婚片，在大型幕牆播片求婚，羡煞旁人。

求婚橋段推介｜9. 演唱會途中求婚

在女朋友喜歡的偶像演唱會中求婚，氣氛高漲之餘，亦可得到在場人士歡呼祝福，一生難忘。

正當Taylor Swift在演唱會上唱出《Love Story》時，有男生隨即向女朋友求婚。 (ryllissima@TikTok)

求婚橋段推介｜10. 毛孩協助求婚

如果你們養有寵物，不妨讓毛小孩一齊參與人生大事，令求婚畫面感人又溫馨。