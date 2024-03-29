復活節好去處2024｜情侶拍拖/閨密共聚之選 打卡之餘共創溫度回憶

復活節好去處2024｜復活節來臨、假期連連，到底應該如何渡過呢？每次與另一半、閨密共聚，不是睇戲逛街，就會是Staycation、High Tea或是食大餐。想搞搞新意的話，不如一起做些小手工，心思滿滿之餘，又可以製造大家的共同回憶，共享浪漫時光、創作不一樣的手作！



復活節好去處2024：1. 長洲戲院 多元文化區

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普遍人對於長洲的觀感，不是長洲美食大魚蛋、糯米糍等，就是人山人海的長洲飄色、搶包山，但其實長洲薀含的歷史文化比我們認知來得深遠。而經活化後的長洲戲院，集教育、保育、社區、創新體驗於一身，當中具有4大主題空間：「長洲文化館」、「啞鈴資訊中心」、「1931影棚」、「銀幕大笪地」。

場內提供多樣化的體驗，例如：平安包工作坊、模擬考古發掘工作坊、瓦當拓印工作坊、鑽木取火工作坊、1931電影拍攝體驗以及臉譜繪畫工作坊，大家可以盡情感受長洲本土及中華文化。

復活節好去處2024：長洲戲院 多元文化區

地址：香港長洲新興後街120號長洲戲院



復活節好去處2024：2. 珍珠首飾工作坊

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女生固然喜愛首飾、珍寶，若然自製珍珠首飾的話一定更有驚喜！在這個工作坊當中，除了可以了解到香港珍珠的歷史及現況、珍珠養殖基本知識等，最為重要的是大家可以參與親自開蚌尋珠，製作屬於自己的珍珠首飾，令這份首飾更添意義。

復活節好去處2024： 珍珠首飾工作坊（01SPACE）

復活節好去處2024：珍珠首飾工作坊

地址：西貢麻南笏的珍珠養殖場



復活節好去處2024：3. 荃灣廣場 「惜生活祭」 x Super Motion Fitness & Yoga

都市人工作繁忙，容易令壓力積聚，長期坐姿不良更會造成腰酸背痛。想釋放壓力的話，不妨抽空舒展筋骨，培養運動的習慣。適逢復活節，荃灣廣場舉辦「惜生活祭」 ，當中更會與 Super Motion Fitness & Yoga合辦戶外瑜珈工作坊及頌缽音療瑜伽工作坊，大家完成體驗後更可獲「1 天健身及瑜伽試玩通行證」一張！

復活節好去處2024：荃灣廣場 「惜生活祭」 x Super Motion Fitness & Yoga



戶外瑜伽工作坊及頌缽音療瑜伽工作坊

日期： 2024年3月31日

時間： 早上9時至10時半

地點： 荃灣廣場L5 PLAY GARDEN



頌缽音療瑜伽工作坊

日期： 2024年4月1日

時間： 早上9時至10時半

地點： 荃灣廣場L5 樓層501號舖



復活節好去處2024：4. 饒宗頤文化館 天然藍染藝術展

認為自己欠缺藝術細胞的話，不妨從簡單的創作開始，天然發酵藍染步驟簡單，只需運用綁紮技巧，加上創意就可以親手染製、打造出獨一無二的日常用品。而饒宗頤文化館將舉辦天然藍染藝術展，活動中除了展示多所學校超過50件作品，回饋學生認真創作，同時推廣天然發酵藍染及植物染給予大眾。

復活節好去處2024：饒宗頤文化館 天然藍染藝術展

日期：2024 年 4 月 12 日至 4月14日（上午10時 至 下午5時）

費用：HK$160



復活節好去處2024：5. 黃埔天地 草莓主題工作坊

喜愛草莓的女生，除了能夠以一身粉色打扮、買上草莓山去表達自己的喜愛，更可以將草莓香氣留在身邊。黃埔天地在復活節中，將舉辦2大草莓主題工作坊，包括「草莓奶油皂工作坊」及「草莓馬卡龍蠟燭工作坊」，能為家居增添浪漫氣息與香氣。

復活節好去處2024：黃埔天地 草莓主題工作坊（黃埔天地）

復活節好去處2024：黃埔天地 草莓主題工作坊



草莓奶油皂工作坊(每日兩節)

日期：2024年3月29日及31日 （下午2時正及4時正 ）



草莓馬卡龍蠟燭工作坊(每日兩節)

日期：2024年3月24、30日及4月1日（下午2時正及4時正）

費用詳情：憑於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$300或以上之即日單一機印發票及對應商戶之電子貨幣付款存根或交易記錄頁面，即可換領工作坊入場券。



復活節好去處2024：6. 大館 花漾主題藝術及工作坊

可持續議題成為近年大熱話題，不論時尚服裝、製造包裝或是藝術創作上都有其跡影。大館亦以可持續為題，打造出以花藝與自然，跳出傳統框框的的花藝市集，並帶來各種可持續發展的本地農產品及創作。

提到自然及花漾，由PAP Studio、愛畫室和Phoenix Sweets 亦呈獻出三個花卉工作坊，能夠以花材去創作出自己的小花瓶或乾花香薰燈或春季花籃，無論是初學者或是花藝愛好者，都能滿載而歸。

復活節好去處2024：大館 花漾主題藝術及工作坊

日期： 2024年4 月 4 日至 7 日



復活節好去處2024：7. 大館 x BeSpecial 香港葉皿木雕體驗

大自然當中，除了花卉、亦不少得樹木元素。想更沉浸於大自然當中，不妨以木雕體驗，從打磨、雕琢成型當中，一步一步體會如何與大自然和諧相處。工作坊當中，將有木雕藝術家Vivian Law及JC，教授大家木雕技巧，並有四種樹葉款式可選：洋紫荊葉、石栗樹葉、田字草（四葉草）及印度榕葉。

復活節好去處2024：大館 x BeSpecial 香港葉皿木雕體驗（BeSpecial）

復活節好去處2024：大館 x BeSpecial 香港葉皿木雕體驗



日期及時間：

2024年4 月4日：11am-1pm & 2pm-4pm

2024年4 月6日：2pm-4pm & 4:30pm-6:30pm

2024年4 月7日：11am-1pm & 4:30pm-6:30pm

場地：中環荷李活道10號大館 01 座警察總部大樓LG2 複式展室

價錢：每位$250

