浪漫餐廳推薦2025｜45+特色、海景高質餐廳：拍拖情侶好去處！

【浪漫餐廳推薦2024/浪漫餐廳推薦2025】想一次擁有氣氛浪漫、環境得體、景觀開揚的精緻餐廳？浪漫餐廳絕對為拍拖約會加分，留下美好的回憶。不少情侶嘗試新餐廳時，都曾體驗過或懼怕「中伏」，打卡十足但食物質素一般。對於精緻浪漫餐廳，大家可以放心，裝潢、美食都具有一定水準，絕對不會失望！《01女生》就為你集齊以下浪漫餐廳推薦，讓大家不論在任何重要日子，特別節日如拍拖紀念日、生日等，都能留下美好回憶。



浪漫餐廳2025｜LPM Restaurant & Bar

LPM Restaurant & Bar 將蔚藍海岸、法國美食傳統的精髓，帶到美饌當中。餐廳環境奢華優雅，不時更有音樂表演，無論閨密好友、另一半共聚都可以！

浪漫餐廳2025｜ LPM Restaurant & Bar

地址：香港島中西區中環士丹利街23-29號 H Queen's1樓1號鋪



浪漫餐廳2025｜Avoca

想享受佳節歡樂氣氛，到訪榮獲 2024 年 Time Out Bar Awards 最佳雞尾酒系列的 Avoca 就錯不了。餐廳於 12 月份推出了多款節日精選菜單，將環球傳統、本地食材與獨特創意融合，無論想悠閒地享用節日早午餐、節日午餐或晚餐，都可以盡享豐富美食與雞尾酒。

浪漫餐廳2025｜Avoca （品牌官網）

浪漫餐廳推薦2025｜Avoca

地址：香港尖沙咀赫德道 8 號 Mondrian Hong Kong 38 樓



浪漫餐廳2025｜181 Fortnum & Mason

提到打卡，當然不少得海景相伴！作為英國皇室御用品牌 181 Fortnum & Mason 可以說是開業後一直大受歡迎，並不單因為海景加配店內淡雅粉色華麗裝潢，更因為店內將經典英國餐飲文化帶到香港，能夠讓人享受到深受英女皇及英國國民喜愛的美點與茶飲。

浪漫餐廳2025｜181 Fortnum & Mason（品牌官網）

浪漫餐廳推薦2025｜181 Fortnum & Mason

地址：尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯K11 Musea 地下022&122號舖FORTNUM & MASON內



浪漫餐廳2025｜Hue Dining

如果想浪漫二人空間，鄰近尖沙咀藝術館的海景澳洲菜餐廳Hue Dining 會是個好選擇，餐廳佔地5,000平方呎，全場設有巨型玻璃窗，能夠將維港景色盡收眼下，加上大量藝術畫作裝飾，愜意十足。

浪漫餐廳2025｜Hue Dining（品牌官網）

浪漫餐廳推薦2025｜Hue Dining

地址： 尖沙咀梳士巴利道10號香港藝術館1樓平台



▼▼▼ 更多浪漫餐廳2024推薦 ▼▼▼

浪漫餐廳2024｜ZENG

預算有限亦能感受優雅格調的高空餐飲體驗？擁有維多利亞港270度壯麗景觀的ZENG，近日推出獨特優惠: 無限暢食晚餐菜單。只需以每位HK$498的超值價格，即可盡情享用奢華、惬意的多國美食盛宴，例如牛味香濃的封門柳、蜜糖煎鱈魚、沖繩黑糖燒乳鴿以及香辣花膠元貝炒意粉等，想升級享受更可加購新鮮生蠔任食。

浪漫餐廳2024｜ZENG

地址：香港銅鑼灣登龍街18號V Point 30樓



浪漫餐廳2024｜WATERMARK

想感受海天一色的景觀，盡覽270度維港景致的 WATERMARK會是個不錯之選。近日餐廳於中環以嶄新面貌重新開業，佔地3,300平方呎加上三面環海的落地玻璃設計，採光與空間感極佳，打卡必備！餐廳更匯聚環球優質海鮮，以融合新派烹調手法，炮製出歐陸美食體驗。

浪漫餐廳2024｜WATERMARK

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖（中午12時至晚上10時）



浪漫餐廳2024｜港島香格里拉龍蝦吧餐廳

誰說高級餐廳必定是正式又嚴肅？環境舒適寛敞的龍蝦吧餐廳，一向主打龍蝦與扒房，近期週一至週六午餐時段轉為提供物超所值的套餐和簡單化的單點菜單，週日則有全新豐盛早午餐，讓大家在日間時份亦能享受高質食物同時輕鬆的氛圍。

浪漫餐廳2024｜港島香格里拉龍蝦吧餐廳

地址：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店6樓



浪漫餐廳2024｜RightSideUp

偏好復古美式餐廳酒吧的話，不要錯過今年新開業的RightSideUp！RightSideUp坐落於蘇豪區，由餐廳裝潢到菜單、酒單都充滿舊美式風格，讓人有種回到60年代美式音樂酒吧的感覺。除了懷舊復古感，辣迷更要一嚐店內的地獄漢堡（Highway to Hell Burger），香辣帶勁超過癮。

浪漫餐廳2024｜RightSideUp

地址：中環蘇豪區卑利街53號



浪漫餐廳2024｜中目黑居酒屋

要品嘗海鮮的鮮味與甜度，除了生吃之外，現烤亦是一個不錯的烹調方式。爐端燒就是由日本鄉間煮法而來，利用足夠炭火現烤出食物的原汁原味。作為日本東京超人氣居酒屋「なかめのてっぺん中目黑」的首間海外分店，餐廳內秉持日本總店精神，定時會更新菜單及清酒，讓大家可以品味最地道的居酒屋風味。餐廳中央位置特別設有開放式爐端燒吧枱、魚生吧及主廚餐桌，讓客人可觀賞其點選的新鮮食材由廚師烹調成美味料理的過程。

浪漫餐廳2024｜中目黑居酒屋

地址：尖沙咀九龍酒店地庫B3樓B3-01號舖



浪漫餐廳2024｜百樂潮州酒家

想品味高質地道潮州菜餚，當然不能錯過擁有逾30年掌廚經驗，齊集行內備受尊祟的廚藝團隊。以地道食材炮製正宗潮州菜餚，每道菜均能展示功架，展示粗菜精製的潮式飲食文化，與眾分享節日的祝福。

浪漫餐廳推薦2024｜百樂潮州酒家

地址：香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場10樓1002號舖

香港尖沙咀柯士甸道1號圓方水區1樓1028D舖



浪漫餐廳2024｜Yakiniku Horumon Matchan

日食除了居酒屋外，燒肉亦是一大名物，肉香與醬香完美融合，口感清爽不油膩，讓人一口不禁接一口。近日日本奈良人氣燒肉店「焼肉ホルモンまっちゃん」首度登陸香港，除了能夠以親民價品嚐，盡享味覺享受。餐廳更主打「烤肉x肌肉」 ，香港分店的筋肉代表，將不定期於晚市時段現身，娛樂性十足，大飽眼口福！

浪漫餐廳2024｜Yakiniku Horumon Matchan

地址：香港中環歌賦街24號



浪漫餐廳2024｜Jimmy's Kitchen

百年歷史的Jimmy's Kitchen，4年前受疫情影響暫別中環，今年再次回歸！於極具標誌性的畢打行重新開業，毗鄰當年中環店的最初所在地，餐廳格調優雅，以大理石為主調，以歐洲傳統烹飪手法展現出不同風味菜式。

餐廳重現多款經典菜式，包括招牌咖哩雞、具俄羅斯風味的基輔炸雞以及週末傳統星期日烤肉等，為新舊顧客締造美味回憶的新篇章。

浪漫餐廳2024｜Jimmy's Kitchen

地址：香港中環畢打街12號畢打行閣樓



浪漫餐廳2024｜Casa Cucina

Casa Cucina以昇華精緻的風格載譽歸來！大獲好評的Casa Cucina，從西營盤遷到充滿活力的銅鑼灣Fashion Walk，以本地食材製作的新鮮手工意粉，搭配一系列豐富時令配料，將意大利料理注入全新別緻風味；喚醒饕客味蕾上的新感受。

浪漫餐廳2024｜Casa Cucina

地址：銅鑼灣百德新街59-65號海濱大廈地下C&D號舖



浪漫餐廳2024｜JUNO

若想享受一場慢活、輕旅遊的餐飲體驗，JUNO作為一間揉合地中海風情的時尚意大利餐廳絕對能夠給予你驚喜！

餐廳以地道意大利菜，加上歐洲蔚藍海岸的特色食材入饌，打造出鮮甜濃郁的地中海美食。酒食搭配得宜能提升美食風味，酒單亦精心挑選來自意大利、法國及西班牙的佳釀。嶄新週末早午餐每逢星期六及日供應，菜單豐富並展現意大利及地中海料理的特色，加上舒暢的環境，令整個用餐更添舒適、渡假氛圍。

浪漫餐廳2024｜JUNO

地址：香港上環永樂街88號地下



浪漫餐廳2024｜Evening 月

試過日式居酒屋串燒、川式串燒，大廚發辦的本地串燒又試過了沒有？ 「月」的老闆，兩兄弟Jim 和 Chris 由賣衫轉型做餐廳，之前更是專做私房火鍋與私房西菜，近期則推出一個全新私房串燒菜單。主打利用本地每日新鮮採購的時令食材，誠意創作口感豐富、鮮味香濃的串燒，最後更有自家製作的甜品。

浪漫餐廳2024｜Evening 月

地址：太子大南街124號地舖

價錢：原價每位HK$680 試食價每位HK$500（另設加一）



浪漫餐廳2024｜船記

要滿足愛吃粵菜的胃口，不能不到主打正宗粵菜風味的船記！船記連續兩年榮獲《香港米芝蓮必比登推介》，餐廳佔地逾6,000平方呎，以鄭和下西洋船隊中船隻為原型建造，加上店內牆身以不同的中國書體展示「船」字的書法美學，空間感與歷史美感兼備。再加上精湛紮實的粵菜烹調技藝、配合融會新鮮時令食材，打造出別出心才的粵菜體驗。

浪漫餐廳2024｜船記（品牌提供）

浪漫餐廳2024｜船記

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心6樓（上午11時至下午3時45分、晚上6時至11時）



浪漫餐廳2024｜ La Favorita x Honjokko

單純的美食體驗並未滿足挑嘴的你？四手聯乘的美食體驗或能給予你驚喜，而且不需一千元就可以感受到。La Favorita x Honjokko 推出一個意大利與日本料理融合而的成週六早午餐，菜式豐盛，可以一次過品味到兩家餐廳的招牌菜式，想將體驗升級，配搭無限暢飲套餐讓歡樂加倍！最後以一系列精緻甜品，為這個獨特的早午餐體驗劃上完美句號。

最令打卡女生感動的是，更可以選擇在歌劇院風的 La Favorita、裝潢雅致的 Honjokko 或戶外露天花園的 Tempo Tempo 用餐，盡情體驗不同的打卡風貌。

浪漫餐廳2024｜ La Favorita x Honjokko

地址：La Favorita－鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈2樓The Sixteenth、Honjokko－鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大廈2樓The Sixteenth、Tempo Tempo－英皇道979號太古坊濠豐大廈2樓The Sixteenth



浪漫餐廳2024｜ HighBar by Mak’s Beer

想品味香港製造的啤酒，又想有一個舒適好坐的環境？麥子啤酒適逢成立第十年，於西九TOWNPLACE本舍打造最新力作：「麥子HIGH BAR」，運用香港食材入饌並將不同的烹飪文化、人和啤酒之間嘅故事交織起來。

浪漫餐廳2024｜ HighBar by Mak’s Beer（IG@highbar.hk）

浪漫餐廳2024｜ HighBar by Mak’s Beer

地址：西九茘盈街10 號 TOWNPLACE本舍 25樓



浪漫餐廳2024｜WHISK

喜愛品酒的話，有否嘗試過清酒及葡萄酒的配餐體驗呢？只要搭配得宜相配的美食，更能勾起食材的鮮味與佳釀的層次風味。而創意法日食府WHISK 提供了一系列週間品味盛會，愛食之人不容錯過的是，逢星期二及四供應的「OmaSake清酒饕宴」，能夠以清酒體現季節食材之鮮美。另外逢星期三供應的「和牛醇酒饗宴」，以舊世界的葡萄佳釀搭配極品和牛，盡享油香滋味。

浪漫餐廳2024｜WHISK

地址：香港尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong 5樓



浪漫餐廳2024｜國金軒 The Mira

國金軒 The Mira 作為米芝蓮推介食府，以時尚、碧綠主調的室內裝潢，將當代粵菜融合現代元素並注入不同新意，早前行政總廚主廚 鄧浩宏師傅推出以「養生」為理念的菜譜，以中醫藥療效的食材入饌，打造出有助平衡陰陽五行，滋補養生的「和．膳滋補晚宴」。

除了奢華粵菜，秋天由10月7日至11月30日更有矜貴大閘蟹盛宴，意猶未盡的話更要細嚐大廚精心準備的蟹粉小籠包拼花雕醉雞凍！

浪漫餐廳2024｜國金軒 The Mira

地址：香港尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場The Mira Hong Kong 3樓



浪漫餐廳2024｜ MONDRIAN HONG KONG酒店Carna by Dario Cecchini

位於酒店39樓的意式扒房Carna by Dario Cecchini坐擁維港美景，並由被譽為「世界上最偉大的屠夫」Dario Cecchini主理，每月限定推出一晚Panzano之夜。

晚宴以一系列豐盛的前菜拉開序幕，包括Chianti生牛肉他他、Burrata 芝士配番茄等。隨後有自家製燉牛肚意粉、多款炭火烤肉無限量供應，包括招牌佛羅倫斯T骨牛扒、45天Carima 牛扒、Rangers Valley 黑安格斯牛扒等。最後，由招牌自家製的幼滑Tiramisu甜品及意式咖啡、餐后酒畫上完美句點。

浪漫餐廳2024｜MONDRIAN HONG KONG酒店Carna by Dario Cecchini

地址：尖沙咀赫德道8A號MONDRIAN HONG KONG 39樓



浪漫餐廳2024｜唐述Chinesology

想感受華麗中菜餐飲體驗，復古味道的唐述將是個好選擇！唐述Chinesology 為追溯舊日歲月、探索香港舊有情懷味道，將地道港式美點重塑，由廚藝總監周世韜先生匠心設計、打造出獨有的「香港懷舊點心早午餐菜單」。

另外秋風起，當然要吃鮮味之選的蟹宴！將甘香豐腴的蟹膏及鮮甜蟹肉炮製出時令佳餚，在維港醉人景致下品嚐至臻至美的金秋滋味。

浪漫餐廳2024｜唐述Chinesology

地址：香港中環港景街1號國際金融中心3樓3101-3107號舖



浪漫餐廳2024｜Mue Mue

若然喜愛泰國菜的風味，與中式手法碰撞的破格新式泰菜你又嘗試過嗎？Mue Mue由廚藝總監周世韜師傅率領，將東方魅力與西方元素揉合，打造出多樣摩登泰國料理。店內充滿異國情調，設有戶外天台雅座，打卡、微醺與飽足一次過滿足到。

浪漫餐廳2024｜Mue Mue

地址：尖沙咀彌敦道132 號美麗華廣場一期3 樓302 號舖



浪漫餐廳2024｜ 東涌世茂喜來登酒店 海岸扒房

對於愛牛人士、無肉不歡的人士而言，能夠滿足喜好同時能夠品味到良好肉質，的確不容易。若然想一次過滿足三個需求：打卡、體驗鮮嫩多汁的美食以及大口滿足對肉食的需求，由世界各地星級餐廳任職的英籍行政總廚David Parkin掌舵的海岸扒房全新餐單就再也合適不過！

令人垂涎的全新餐單，包括海岸扒房招牌的各款炭烤肉類、新鮮海鮮和歐陸創意菜式為主打，更有豐富的甜品選擇，能夠令各位肉食愛好者大為感動！

浪漫餐廳2024｜ 東涌世茂喜來登酒店 海岸扒房（東涌世茂喜來登酒店）

浪漫餐廳2024｜東涌世茂喜來登酒店

地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓海岸扒房 Sunset Grill



浪漫餐廳2024｜香港柏寧酒店 SKYE Roofbar and Dining

要享用別具一格的創意現代法國佳餚的話，香港柏寧酒店 SKYE Roofbar and Dining 就可以一次感受到美食，以及維多利亞港、維多利亞公園兩大無敵景致映襯，以豪華的海鮮、琳瑯滿目的美食，盡情沉浸在節日氛圍中。

浪漫餐廳2024｜ 香港柏寧酒店 SKYE Roofbar and Dining

地址：銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店27樓



浪漫餐廳2024｜Tokyolima

經常不妨挑戰一下新口味，濃郁、大膽口味的秘魯菜吧。Tokyolima以居酒屋氣氛見稱，將日本菜與秘魯菜融合，推出為港人新鮮的日系秘魯口味，面對琳琅滿目的選項，若你無法下決定，餐單中亦有「主廚下單」(Chef Feed Me)，能夠免卻煩惱，全情投入一場不一樣的用餐體驗！

Tokyolima 的廚藝總監 Arturo Melendez 及主廚 Justin Lo 共同打造出「醉人系列」(Intoxicating Collection) ，以香氣與味道帶來多感官用餐體驗。在菜式中會感受各種不同氣息香味：煙燻、花香、泥土氣息等，加上可食用香水及煙燻技巧，令香氣濃郁的菜餚突破原有的視覺體會、味蕾衝擊，整個菜式變得更具層次與活力、生動。

浪漫餐廳2024｜Tokyolima

地址：中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈地舖



浪漫餐廳2024｜ Sophia Loren House

想感受新舊共融，不一定要citywalk才能體驗到，作為香港歷史文化之一的當鋪－和昌大押，相信亦無人不識。最近這座標誌性傳統建築，四層將化身為多概念餐飲空間，呈現出四種不同風格的餐飲熱點。

當鋪地面將會化身為正宗拿坡里薄餅餐館Sophia Loren Pizzeri、 一樓作為精緻意大利海鮮餐廳 Casa Sophia Loren、而中層會充斥濃厚的懷舊氛圍，以現場表演、狂歡舞池等向70年代致敬，高層則會變成時尚浪漫的天台酒吧 Pellicola Rooftop；能夠締造難忘的時光，匯萃拿坡里美食與消閒娛樂於一身。

浪漫餐廳2024｜ Sophia Loren House

地址：灣仔莊士敦道60至66號



浪漫餐廳2024｜ 仟穆 CHI YAWARAGU

懷念日本旅行時的居酒屋、串燒滋味？其實香港亦有一個隱世隱身之選－仟穆CHI YAWARAGU。適逢春夏時份，團隊以海洋主題呈獻兩款全新廚師發辦菜單，以三黃雞入饌的的招牌燒鳥系列加上季節海鮮燒物，打造雙重鮮活滋味！

浪漫餐廳2024｜ 仟穆 CHI YAWARAGU（品牌提供）

浪漫餐廳2024｜仟穆 CHI YAWARAGU

地址：香港上環摩羅上街28號地下



浪漫餐廳2024｜ Rustico

想享受西班牙風味的話，不妨試試溫馨的西班牙風味小館 Rustico！餐廳以地道的小酒館展示，加上來自西班牙瓦倫西亞的總廚Javier Gomez Barajas，揉合出地中海及巴斯克地區色彩菜式。

浪漫餐廳2024｜Rustico

地址：荔枝角 D2 Place One



浪漫餐廳2024｜魚がし日本一

喜愛日本居酒屋感覺，想回味廚師發辦又不想過於破費？來自日本過江龍的立食壽司專家「魚がし日本一」就能助你一臂。品牌第二分店位於中環街市，以開放式壽司吧檯設計，提供地道且性價比高的正宗江戶前壽司體驗，由十二道菜廚師發辦料理、豐盛丼飯到單點壽司或刺身都有。

浪漫餐廳2024｜魚がし日本一（品牌提供）

店內套餐豐富，獨特食材不時不食，最受歡迎的「十二道菜廚師發辦料理套餐」，當中包括每天新鮮以鮮雞及鯛魚熬製而成的茶漬麵豉湯、四款刺身、七款壽司、一款手卷及茶碗蒸蛋。若然比較小鳥胃的女生，店內亦有十款壽司加上一款手卷的「廚師特選壽司」或人氣「火炙壽司盛合」及「季節刺身盛」可供選擇。

香港酒吧推薦：魚がし日本一

地址：中環德輔道中80號中環街市G12號舖



浪漫餐廳2024｜ Nocino

想在香港亦感受到自然的瑞士文化，能夠在繁榮的城市稍作休息，就要到瑞士意大利烹飪藝術相互交織的Nocino。餐廳以木質元素、古董家具，加上高樓底、開放式廚房的寬敞環境，令人有與眾不同、悠然自得的感受。

Nocino的餐點以新鮮製作的意粉，搭配一系列傳統瑞士美食：瑞士變奏的和牛他他、餐廳招牌的「Malakoff」等，另外更有稀有瑞士芝士、醃肉等提供，配以瑞士葡萄酒與雞尾酒，好一個舌尖上的旅程。

浪漫餐廳2024｜Nocino

地址：大坑銅鑼灣道92E號地舖



浪漫餐廳2023｜nana’s green tea

若然喜愛茶藝的話，日本人氣茶室nana’s green tea 將是一個不錯之選！環境雅致，除了冬日限定茶飲、芭菲外，乘著冬日時份，nana’s green tea亦誠意推出期間限定海鮮鹹食美點、見證蘋果與肉桂配合的芭菲，美味展現和洋料理精髓。

浪漫餐廳2024｜ nana’s green tea

地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE B128號舖



浪漫餐廳2023｜Racines

喜愛簡約奶油風格的話，充滿南法風味的Racines 就能合你所需。Racines 以現代烹飪手法演繹法國經典菜餚，餐廳更有開放式廚房空間，食客一邊享受豐富多元的南法精緻美饌，更可以與兩位主廚互動； 一同盡情享受節日喜悅！

浪漫餐廳2024｜Racines

地址：香港上環差館上街 22 號



浪漫餐廳2024｜留白Livehouse

想要情調滿分的話，當然不少得音樂相伴！想欣賞到精彩的音樂表演同時享受美食，確實不容錯過這個由本地手工啤品牌麥子主理的留白Livehouse，不僅是集酒吧、餐廳和音樂表演場地於一身，更積極推動本地、獨立音樂發展；是個與好友伴侶聊心交流好聚點！

浪漫餐廳推薦2024｜ 留白Livehouse

地址：西九博物館道18號地下(部份文化區 自由空間



浪漫餐廳推薦2024｜Paper Moon

尖沙咀一向都是精緻餐廳雲集地，而Paper Moon更是最鄰近海旁，海景盡收眼簾！除了落地大玻璃將維多利亞港的海景一覽無遺，餐廳主打的意式手工意粉亦是一大賣點。用餐時與海景作伴，再加上餐廳特別由工程師所調控的專業音響，用餐體驗充滿儀式感。種種配合之下，更顯餐廳的用心，節慶日子等更會有樂手以及歌手演出。

浪漫餐廳推薦2024｜Paper Moon

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海運大廈3樓OTE301號舖



浪漫餐廳2024｜AIRSIDE Cafe

想要一個舒適、方便傾談的環境，AIRSIDE Cafe將是一個不錯之選。AIRSIDE Cafe 位於啟德，地理方便，加上以採光良好的玻璃屋設計與開放式廚房，大家可以近距離欣賞佳餚製作或點綴過程，一次可以滿足視覺與味覺的享受。

浪漫餐廳2024｜AIRSIDE Cafe（AIRSIDE Cafe）

浪漫餐廳2024｜AIRSIDE Cafe

地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE 322至323號舖



浪漫餐廳推薦2024｜Aqua

作為一直人氣高企的餐廳，舊鋪坐落於尖沙咀北京道1號，其後搬舖到現址，人氣更增！原因是現址將維港夜景360度更收眼簾之內，餐廳主打高奢華風格，打卡點處處。餐廳氣氛一絕之外，由意籍大廚及日籍大廚坐鎮主打Fusion菜，店員細心招待，絕對是浪漫情調的高水準之選！

浪漫餐廳推薦2024｜Aqua

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre17樓



浪漫餐廳推薦2024｜Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

位於大角咀的隱蔽格調餐廳，一進門口已經十分有驚喜！餐廳空間寬敞，佔地3,000 呎，空間感及設計感十足。這個集酒吧、餐廳和音樂表演場地於一身，每逢五、六或日都有音樂表演，8時半左右會開始音樂表演。音樂與餐飲兩者結合，令環境氣氛更添浪漫，柔和音樂與美食相伴。

浪漫餐廳推薦2024｜ Lost Stars Livehouse Bar & Eatery

地址：大角咀利得街11號利奥坊一期地下506號舖



浪漫餐廳推薦2024｜Glasshouse Greenery

位於K11內的Glasshouse，高樓大廈當中的植物花園空間，令人倍感放鬆。餐廳以玻璃裝潢與田園、森林結合，隨處可見的綠色植物加上高雅玻璃金坐枱，令人錯覺置身國外。餐廳具有室內、室外空間，遙望尖沙咀海景，餐點以多元化Fusion菜為主，絕對能為你帶來驚喜。

浪漫餐廳推薦2024｜Glasshouse Greenery

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea5樓501及503A號舖



浪漫餐廳推薦2024｜The Optimist

除了西餐外，份量豐富的西班牙菜亦是一個不錯的聚會、情侶好選擇，若是特別興祝日子，餐廳更會安排心意卡及即影即有服務，將溫馨回憶定格！The Optimist 位於灣仔，以藍綠色為主調，外邊環境裝潢放置了不少植物，餐廳有兩層，樓下主要是酒吧，環境以大梳化、自然採光為主。而二樓是餐廳，以歐式家庭居家風格為主，餐廳放置了火爐及將一部分佈置成小花園，餐廳氣氛佈置得溫馨浪漫。

浪漫餐廳推薦2024｜The Optimist

地址：灣仔軒尼詩道239號地下至2樓



浪漫餐廳推薦2024｜Billow

每到花期以及特別日子，餐廳會細心地將鬱金香以及兔子燈等作裝飾，難怪作為人氣大熱之選！這個由大埔舊小白鷺經典餐廳轉手而成的餐廳，當中提供兩款餐廳選擇：西餐與中餐廳。純白色法式裝潢加上湖畔環境，開揚空間感十足，具有户外、户內兩個空間，窗口位更是「打卡感」十足！

浪漫餐廳推薦2024｜Billow

地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號



浪漫餐廳推薦2024｜露台餐廳

位於淺水灣的露台餐廳，古色古香、別具特色，以老式吊扇、盆栽棕櫚的高雅風格為主，仿似時光倒流。餐廳所屬的淺水灣影灣園內外亦充滿復古風格，大家在這可以盡情享受傳統歐陸菜與「打卡」！

浪漫餐廳推薦2024｜露台餐廳

地址：淺水灣淺水灣道109號



浪漫餐廳推薦2024｜仙后餐廳

張敬軒曾有份投資的仙后餐廳，一直都人氣高企，除了主打音樂與餐飲的結合，裝修更仿照60年代的旋轉餐廳，當中亦有不少古董珍藏，餐廳分BISTRO JUNON 和LA SCÈNE DE JUNON。前者走巴黎小餐館的輕鬆路線，後者則充滿瑰麗典雅的歐洲舞台風格。

浪漫餐廳推薦2024｜ 仙后餐廳

地址：灣仔皇后大道東213號胡忠大廈2樓



浪漫餐廳推薦2024｜La favorita

La Favorita 位於鰂魚涌，以傳統意大利菜式為主。裝潢靈感源自20 世紀60 年代意大利歌劇院，以歐式掛毯、古典燈飾、歐式餐枱、絲絨餐椅營造意大利歌劇院感覺，其中一個用餐區更以異國風窗簾於室內搭建出帳篷，用餐環境華麗、氣派十足！

浪漫餐廳推薦2024｜ La favorita

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊濠豐大厦2樓The Sixteenth



浪漫餐廳推薦2024｜ALTO bar and grill

位於銅鑼灣商廈林立的ALTO，因位處頂層，能夠將尖沙咀景色及海景盡收眼簾。餐廳內的裝潢作品是亞洲首間，重金聘請前英國Habitat 設計總監Tom Dixon 擔任室內設計，據悉ALTO天花上超過200盞吊燈，十級有氣勢，價值過百萬！

浪漫餐廳推薦2024｜ ALTO bar and grill

地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓

