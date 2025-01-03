拍拖好去處2025｜50+ 香港情侶好去處/活動/體驗 室內外打卡精選

【香港好去處2025/拍拖好去處2025 】香港情侶有哪些拍拖好去處呢？情侶活動經常不是在室內吃飯便是看電影，就算自己不悶，相信另一半也會覺得悶吧！想要保持熱戀期，需要新鮮感，有助感情升溫，不妨與另一半逛逛香港不同拍拖好去處，參考以下的拍拖好去處2025 推介吧！



拍拖好去處2025｜1.《LOG-ON x Plastic Thing為食妹童話劇院》主題限定店

人氣角色Plastic Thing 為食妹再度登陸又一城！為食妹化身成童話故事主角，以第三彈盲盒中的世界角色為造型靈感，小肥兔、肥小鴨、小肥帽、為食豬、小小花精靈等等，加上一系列精美限定商品，演活趣怪可愛的童話。

拍拖好去處2025｜《LOG-ON x Plastic Thing為食妹童話劇院》主題限定店（品牌提供）

拍拖好去處2025｜LOG-ON x Plastic Thing「為食妹童話劇院」

日期： 2024年12月5日（四）至2025年1月5日

地點：LOG-ON ToGather又一城店



拍拖好去處2025｜2. 燦子主題跑「SHO-CHAN RUN 2025」

涼風正盛，不像夏天這般焗束，絕對是相約好友、另一半做運動的好時機！無論你是愛挑戰的運動愛好者、想與毛孩活動或假日選手，3月將有個充滿正能量的燦子跑！活動更設有2 公里和3 公里賽事個人或朋友組，以及1 公里寵物闖關賽，大家都可以在SHO-CHAN的狂歡派對大玩特玩，玩轉灣仔！

拍拖好去處2025｜燦子主題跑「SHO-CHAN RUN 2025」

日期：2025年3月9日（星期日）

SHO-CHAN Run活動時間：08:00-16:00（時段按不同組別分配）

SHO-CHAN狂歡派對開放時間：10:00-19:00

地點：灣仔海濱長廊以及「HarbourChill海濱休閒站」



拍拖好去處2025｜3. 連卡佛Jellycat 期間限定店

卡通玩偶、手袋吊飾成大熱，當中除了卡通角色，英國人氣毛公仔品牌Jellycat 亦收獲不少女生歡心。Jellycat 迷可以注意！這款以奢華柔軟的面料，主打獨特、可愛親和力的 Jellycat 近期已進駐連卡佛，除了人氣「Loveables」系列、「Amuseables」系列等，更會不定期推出節日獨特產品，為大家引發無限歡樂！

聖誕好去處2024｜時代廣場連卡佛Jellycat 「期間限定店」

日期：2024年11月28日起至2025年1月

地點：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場連卡佛



拍拖好去處2025｜4. The ONE x Care Bears™️ Dreamland

「愛心小熊」（Care Bears）熱潮可以說是席捲全球，連明星們 BLACKPINK Jennie、車銀優等都淪陷其中。如果想拍低聖誕可愛裝飾與場景，今年The ONE與 Care Bears攜手合作，打造出一個甜美夢境國度，場內有6大聖誕場景，讓大家可以被愛、友誼、勇氣與希望等魔法滿滿包圍，讓大家渡過一個甜蜜又暖心的佳節。

拍拖好去處2025｜The ONE x Care Bears™️ Dreamland

日期：即日起至2025年1月1日（上午11時至晚上10時）

地點：尖沙咀The ONE UG2中庭



▼▼▼ 以下為2024年不能錯過的香港好去處推薦，大家亦可以參考更多拍拖好去處！▼▼▼

拍拖好去處2024｜ Disney Halloween Time 2024

十月來臨，代表令人期待的萬聖節又來了！萬聖節作為年度盛事，一眾反派惡人將會陸續登場，各華特迪士尼動畫製作室中的經典角色、米奇與好友和Duffy與好友亦會換上慶節主題服飾，與你盡情狂歡、大玩惡玩！

拍拖好去處2024｜Disney Halloween Time 2024

地址︰香港迪士尼樂園

日期：即日起至 2024年10月31日



拍拖好去處2024｜藍天體育會 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟

單人特別優惠：HK$599；雙人特別優惠：HK$1,099

想捉緊夏天的尾巴，又擔心自己不善水性、不懂潛水就會與大海失之交臂？不妨試試這個以透明獨木舟觀賞海洋風光的導賞團吧。香港看似地方不大，但原來都可以觀賞到水底世界、珊瑚礁以及色彩繽紛的海洋生物景色，不過大家需要注意活動只於星期六、日及公眾假期開放。

拍拖好去處2024｜藍天體育會 橋咀島珊瑚導賞團| 透明獨木舟



地址：西貢沙下路藍天體育會



拍拖好去處2024｜The Tiffany Blue Box Cafe 早午餐

人均HK$244嘆盡經典早午餐

想為特別日子添上新意，不妨感受1961年絕代女神柯德莉夏萍的經典足跡，感受60年代紐約大都會氛圍。餐廳為重現經典電影”Breakfast at Tiffany’s”的奢華與浪漫世界，以全新華麗的銀器配搭華麗兩層架，打造出健康又層次豐富的早午餐。當中集視覺與味覺於一身，讓人彷如置身於曼哈頓的繁忙城市中，化身上流，享受由內到外的精緻體驗。

拍拖好去處2024｜The Tiffany Blue Box Cafe 早午餐（品牌提供）

拍拖好去處2024｜The Tiffany Blue Box Cafe 早午餐

日期：

星期一至五 中午 12 時至晚上 9 時 30 分

星期六、日及公眾假期 上午 11 時至晚上 9 時 30 分

地址：香港九龍尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪



拍拖好去處2024｜黑暗中對話體驗館

01獨家優惠

常言道困難更顯真情可貴，在物質富裕的社會，的確沒有什麼機會去考察雙方感情，不想去到結婚當刻才知悉對方可靠與否？不妨試試體會盲人生活，以一枝手杖在黑暗之中互相扶持，走過不同場景、感受互動遊戲，深情對話更能令認識彼此、升溫感情！

拍拖好去處2024｜黑暗中對話體驗館（klook）

拍拖好去處2024｜黑暗中對話體驗館

地址：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室



拍拖好去處2024｜香港海洋公園 哈囉喂全園祭2024

低至半價享受驚嚇！

今年海洋公園哈囉喂化身城寨主題，以80年代的港式恐怖都市傳說充斥其中，自問膽大的你，六大驚嚇體驗靜待你挑戰！不想被嚇破膽的話，園內亦有合家歡精彩節目：《Like 鬼圍城節目巡禮》、「十大嘩鬼匯演」以及各特色打卡位，無論大人小孩都可以盡興！

拍拖好去處2024｜香港海洋公園 哈囉喂全園祭2024

地址：香港仔黃竹坑道 180 號香港海洋公園

日期：即日起至 2024年11月3日



拍拖好去處2024｜西貢珍珠首飾工作坊

獨家59折 深度學習海上珍珠

女生固然喜愛首飾、珍寶，送上珍珠首飾一定令她驚喜十足、開懷大笑。原來香港亦有自家養殖的珍珠？在這個全港唯一珍珠研學團及工作坊中，大家不單可以了解到香港珍珠的歷史、現況以及珍珠養殖基本知識，更可以出海採珠、參與親自開蚌尋珠，製作屬於自己的珍珠首飾！

拍拖好去處2024｜西貢珍珠首飾工作坊

地址：西貢麻南笏珍珠養殖場

日期：即日起至 2024年12月29日



拍拖好去處2024｜ Bun’s 2020

買一送一 體驗80年代復古的士高

Bun’s 2020 作為香港首個室內滾軸溜冰場，走懷舊路線的溜冰場有眾多打卡位置，不少藝人明星包括欣宜、Day@Collar也曾到這溜冰場打卡。情侶齊齊牽著手溜冰，累了的時候便到場外打打卡，定能留下美好的回憶！

拍拖好去處2024｜Bun’s 2020

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期7樓



拍拖好去處2024｜仙人掌綠植園 Cactus Park

喜愛日系打卡感與綠植元素的話，除了大埔林村的隱世打卡植物園、香港動植物花園外，沙田新城市廣場新引入一個神秘綠色花園。常設的仙人掌綠植園中，能夠讓大家在繁忙中抖氣。由本地專業園藝團隊精心打造，現場逾50款不同品種的仙人掌、多肉植物以及罕有物種，加上田園風打卡位，令人輕易忘記身在石屎森林，絕對不能夠錯過打卡！

拍拖好去處2024｜沙田新城市廣場仙人掌綠植園 Cactus Park

地址：沙田新城市廣場 L7 戶外平台



拍拖好去處2024｜EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗

香氣產品眾多，有蠟燭、香水、香氣噴霧等。女生對於香氣產品一向都會多花心思，因為香氣產品除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。經常使用大品牌香氣，亦可以一嚐小眾奢華香氛品牌。

拍拖好去處2024｜EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗 （品牌提供）

EX NIHILO來自法國巴黎，創立於2013年，今年首度進駐香港。若果大家想將香氣變得更加獨有的話，不妨體驗店內的香氛體驗，以獨家的Osmologue技術，打造客製化香水。Osmologue技術，可以隨心所欲選用頂級獨家的調香素材，以精準的香氣調和系統撫慰心房同時帶來沉浸式的體驗旅程。

拍拖好去處2024｜EX NIHILO Osmologue體驗 - 客製化香水(附有特別瓶蓋及雕刻服務) 100ml HK$2,900（品牌提供）

拍拖好去處2024｜EX NIHILO 小眾奢華香氛體驗

地點：香港國際金融中心一期2027鋪



拍拖好去處2024｜全港首創indoor cycling studio 室內騎行 健身單車

獨家33折試玩！

運動當然不只是辛酸而吃力，如果有減肥需要的話，45分鐘消耗800卡路里的有氧運動你又試過了嗎？室內單車（又被稱為健身單車），通過加重飛輪、可調節踏板和把手等功能，身臨其境地模擬戶外騎行的感覺，冷氣空間亦能體驗到高強度運動。若與摯友親朋或另一半一起做運動，更加可以增添動力與決心！

拍拖好去處2024｜全港首創indoor cycling studio 室內騎行 健身單車



日期：2024年10月3日(四) 至 2025年10月2日(四)

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE L708-709號舖FOCUS CYCLE



拍拖好去處2024｜全港首間「DFS美煥生活館概念店」

普遍人對於DFS的認知都是奢侈品旅遊零售商，而香港DFS銅鑼灣店力求創新，將零售和餐飲融為一體，引入Elephant Grounds咖啡店、多重感官體驗及個人化服務，打造出全港首間「DFS美煥生活館概念店」。

概念店中除了網羅一系列美妝、香水等品牌，新晉品牌如Le Labo、Byredo 以及Penhaligon’s亦進駐DFS，店舖更聯乘與日本超療癒狗狗插畫家matsui設計多個旅遊主題打卡位，並推出聯乘Beauty kit、萌爆限量周邊、行李牌刻字服務等，帶來嶄新DFS奢華體驗！

拍拖好去處2024｜全港首間「DFS美煥生活館概念店」

地點：DFS迪斐世香港銅鑼灣店



拍拖好去處2024｜24. 銅鑼灣皇室堡x 動漫聯動「動漫聯動祭 福袋特典場」

近年動漫卡通成大熱，新番不斷，當中更有不少人氣話題之作，例如《葬送的芙莉蓮》、《SPY×FAMILY間諜家家酒》等。不想忍手遊日才欣賞動漫以及周邊，就要把握獨家的「動漫聯動祭 福袋特典場」，場內更有逾13款香港首賣動漫周邊福袋，動漫迷真的不容錯過！

拍拖好去處2024｜銅鑼灣皇室堡x 動漫聯動「動漫聯動祭 福袋特典場」

日期：即日起到10月31日上午11時至晚上9時

地址：皇室堡地下中庭



拍拖好去處2024｜「多啦A夢主題月台」

若然喜歡多啦A夢的話，不妨與情侶來這裡打卡，回味大家的童年回憶！港鐵公司與創意品牌AllRightsReserved合作，特別在輕鐵兆康站引入首個限定「多啦A夢主題月台」，並設有3列主題列車，分別遊走輕鐵、東鐵綫及機場快綫，讓乘客與好友於愉快旅程中暢聚，將歡樂沿港鐵網絡帶到香港各區。

拍拖好去處2024｜「多啦A夢主題月台」(品牌提供)

拍拖好去處2024｜「多啦A夢主題月台」

日期：2024年5月27日至另行通知

地點：輕鐵兆康站



拍拖好去處2024｜太古坊期間限定標準板式網球場

非常適合愛好運動的情侶們，本地首個板式網球俱樂部PADEL+，聯同太古坊及adidas推出全新項目：Project After 6: Padel Tour 2024，在太古坊設置期間限定標準板式網球場，讓大眾接觸和認識這項運動。相較於一般網球，板式網球猶如一個縮小版，並結合壁球規則，可以透過牆壁反彈再擊球。

拍拖好去處2024: 期間限定標準板式網球場

地點：港島東中心及太古公園的噴水池旁



拍拖好去處2024｜Red Bull X Avenue 75

適逢夏日，當然需要清爽冰涼飲品解解渴！Red Bull 在今個初夏推出全新紫色青春的夏日巨峰提子，以甜中帶微酸的提子衝擊味蕾。想感受夏日口味，除了可以單買外，Avenue75 的調酒師更受邀，打造以「巨峰氣泡」為題的特調：香甜巨峰提子配上堅果味濃的可可為主調，加入氈酒，再以威末酒提升香味。

拍拖好去處2024｜Red Bull X Avenue 75（品牌提供）

拍拖好去處2024｜Red Bull X Avenue 75

地點：尖沙咀麼地道75號南洋中心地下36-41號舖



拍拖好去處2024｜香港浩海立方探游館

大海高深莫測之餘，又極具美感，特別是看似神秘的一眾海中生物。而喜愛海洋的大家，更要抽空一到全港首個海洋探索體驗館，當中結合投影效果及視覺藝術，透過多感官體驗，例如光影海洋觀景窗、夢幻水母萬花筒、VR海洋探秘之旅等感受海洋魅力。

拍拖好去處2024｜香港浩海立方探游館（歐嘉樂攝）

拍拖好去處2024｜香港浩海立方探游館

地址：荃灣楊屋道88 號Plaza 88 - 8樓



拍拖好去處2024｜孫中山紀念館

孫中山紀念館有著古典味十足的英式建築外表，亦是香港現存少數的二十世紀初建築物。它前身是香港富商何東之二弟何甘棠的府邸，興建於1914 年，及後輾轉成為耶穌基督後期聖徒教會的聚會場所，經過復修後以香港歷史博物館的分館重現大家眼前。在此，除了可以深入了解國父孫中山的生平事蹟外、欣賞到不同歷史文物，更可以在府邸內打卡一番，府邸內瑰麗堂皇，長樓梯、陽台等位置都十分古色古香！

拍拖好去處2024｜ 孫中山紀念館



地址：中環半山區衛城道7號



拍拖好去處2024｜永利皇宮「鴻翊廷」

對於愛酒情侶而言，舒適同時可以享受花式調酒的環境可謂相當難求，不是需要提早預約，就會是相當隱蔽並不方便。若然想體驗鎏金時代的繁華旖旎，不妨到澳門永利皇宮新開幕的「鴻翊廷」一試，設計靈感源自 1920 年代的經典酒館。

拍拖好去處2024｜永利皇宮「鴻翊廷」（品牌提供）

拍拖好去處2024｜ 永利皇宮「鴻翊廷」

地址：澳門路氹體育館大馬路永利皇宮



拍拖好去處2024｜西貢鹽田梓

鹽田梓作為香港碩果僅存的鹽田，極具歷史價值！除了可以參觀鹽田的製作過程外，島上上亦有不少打卡點，例如聖若瑟小堂、鹽田仔博物館及玉帶橋等。另外，由於近年鹽田梓經活化及復修，在年尾的時段更會舉辦「鹽田梓藝術節」，當中會透過本地及海外藝術家等，並與鹽田梓村民共同創作藝術作品，大家從中可以與藝術同在，兼了解到島與島民的連結。

拍拖好去處2024｜西貢鹽田梓

地址：西貢鹽田梓村1號



拍拖好去處2024｜舂坎角炮台

對於「打卡」的普通情侶活動生厭了？不妨考慮行山吧！行山不單鍛鍊身體，更可以互相扶持，假以時日更可一起挑戰更高難度的行山點！港島南的舂坎角炮台全程平路郊遊，新手適宜！只需要30分鐘左右就可以輕鬆到達，享受無敵海景，更可以一次收獲3大打卡美景：半圓形2號炮台、海景長樓梯以及探照燈座平台！

拍拖好去處2024｜舂坎角炮台

地址：香港舂坎角道(走到舂坎角慈氏護養院，沿路到盡頭就見到炮台)



拍拖好去處2024｜影灣園

影灣園位於淺水灣，裡裡外外都充滿復古風情，著名的露台餐廳前身是前淺水灣酒店，人氣旺盛，起碼要提早一個月訂位的！影灣園打卡點處處，餐廳前的樓梯、園庭、餐廳等都具高貴典雅的感覺，情侶在此可以打卡與吃飽兼備！

拍拖好去處2024｜影灣園

地址：香港淺水灣道109號

電話：2292 2808



拍拖好去處2024｜香港藝術館

户外活動擔心體力不支？不用擔心，拍拖好去處除了行街食飯之外，市區亦可以挑選些能夠感受文化氣息的！香港中有不少地方都會不定期舉辦不同藝術展覽，當中大型及公眾免費入場，莫過於香港藝術館。香港藝術館佔地10,000呎，自2019年翻新後，三層樓層都有舉辦不同類型的展覽，另外玻璃裝潢加上白雲櫈，遙望維港海景，確實寫意！

拍拖好去處2024｜香港藝術館

地址：香港九龍尖沙咀梳士巴利道10號



拍拖好去處2024｜薄鳧林牧場

薄鳧林牧場亦是一大活化古蹟，已經有過百年歷史！薄鳧林牧場前身是舊牛奶公司的高級職員宿舍，當時香港更有過百隻牛牛的。經活化後，除了保留了昔日英倫風的古典設計特色外，場地中亦有以往的薄鳧林村民擔當文化導賞團及工作坊，亦展出了與牧場相關的歷史文物，了解過往的香港貌美！

拍拖好去處2024｜薄鳧林牧場

地址：香港薄扶林道141A號



拍拖好去處2024｜九龍灣爍凝工作室

情侶活動更可以考慮共同製造一些成品，增加雙方情趣之餘又實用，例如工作坊！爍凝工作室是香港少數的吹玻璃工坊，工作坊能夠製造較大型的玻璃杯、花瓶等，過程中導師亦會一直輔助，絕對不怕過程會過於複雜！

拍拖好去處2024｜九龍灣爍凝工作室

地址：九龍灣啟祥道9號信和工商中心4樓29室



拍拖好去處2024｜啟德郵輪碼頭

情侶間想休閒地度過一天，可以考慮野餐以及一同欣賞日落，不失浪漫又低成本！啟德郵輪碼頭位置既近市區，位於舊啟德機場跑道，景觀開揚，除了能夠欣賞到維多利亞香港美景。當中的大草坪同時亦是一個寵物公園，擁有毛孩的情侶們亦可在此盡情放鬆。

未有毛孩的情侶們也可與這邊的小動物們玩樂一番。若果想欣賞到無所阻擋的日落，建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園，就可以享受到海天一色的景觀！

拍拖好去處2024｜建議走上郵輪碼頭頂層的平台公園 (IG@j_film_p)

拍拖好去處2024｜啟德郵輪碼頭

地址：香港九龍城啟德發展區承豐道33號



拍拖好去處2024｜Glamping 貝澳星園

近年露營風氣正盛，不能不去作為懶人露營又具有特色「打卡點」的Glamping！這個位於大嶼山貝澳的星園（Galaxy Garden）主打星空帳幕 （充氣泡泡屋），備受矚目的星空帳幕是由法國設計師設計，非常合適想享受美景而又未能夠完全適應户外環境的情侶，可以安在帳幕當中享受空調、星星及夜景。

拍拖好去處2024｜ Glamping 貝澳星園

地址：大嶼山貝澳牛坳園48號

電話：9263 9078



拍拖好去處2024｜香港公園

位於中西區中環法院道、紅棉路及堅尼地道之間金鐘山坡的香港公園（Hong Kong Park），佔地 8 公頃，處處打卡點！香港公園由不同的古舊建築、新建設施及休閒景點拼湊而成，當中更有人工湖、溫室、觀鳥園等，不過大家稍要注意幾個地點的關門時間不一！

拍拖好去處2024｜ 香港公園

地址 : 香港中區紅棉路 19 號



拍拖好去處2024｜下白泥

情侶活動除了在室內進行，也可以多親親大自然，在大自然的美景熏陶下感情也能逐步升溫。而下白泥可謂是不二之選，下白泥是香港看日落的勝地之一，與另一半欣賞絕美的日落景色，簡直是錦上添花。此外，幸運的話更可藉著倒影，在泥灘上拍出「天空之鏡」的照片！

拍拖好去處2024｜下白泥（unsplash@Ken Cheung）

拍拖好去處2024｜下白泥是香港看日落的勝地之一。（unsplash@tang149）

拍拖好去處2024｜下白泥

地址：元朗下白泥



拍拖好去處2024｜南區沙灣徑

香港看日落的拍拖好去處又怎會只有下白泥，南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一，與戀人坐在海邊靜靜觀望著太陽西下也能成為治癒心靈的瞬間。

拍拖好去處2024｜南區沙灣徑也是香港日落海景的高人氣打卡點之一。（《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2024｜南區沙灣徑

地址：香港南區沙灣徑



拍拖好去處2024｜西九文化區

不能出國享受旅遊的快樂，不少人除了會選擇到酒店Staycation取代之外，還會選擇野餐散散心。而西九文化區便是不少人野餐的首選，區內有一大片綠油油的草地任君選擇，面向維港絕美海景邊吃東西邊閒聊，完全是另類享受！吃飽喝足後，還可以到M+博物館打打卡，與另一半留下倩影。

拍拖好去處2024｜西九文化區（IG@westkowloon）

拍拖好去處2024｜西九文化區

地址：尖沙咀西九文化區



拍拖好去處2024｜愉景灣

不少情侶在周末也會選擇來一場「離島遊」，除了許多人選擇的長洲外，其實愉景灣也是相當不錯的選擇！位於大嶼山的愉景灣整體氛圍猶如置身歐洲小鎮，當中的純白教堂海濱禮堂更是熱門打卡點，更有些準新人慕名而來拍攝婚紗照。除此之外，心鎖長廊與大白灣沙灘也很適合情侶同遊。

拍拖好去處2024｜愉景灣

地址：新界離島區離島



拍拖好去處2024｜《香港中國國際紋身展2024》（已完結）

獨家2人同行優惠

想要渡過一個文藝下午，除了欣賞畫展外，紋身界年度藝術盛事亦一連3日，將在10月4至6日回歸，大家可以近距離欣賞、潮聖紋身技術工藝，世界各地紋身師將聚首一堂，機會難逢！今年紋身展更與全球藝術家簽約機構6VI 合作，以手繪風的「海報馬拉松」為活動預熱，跨文化合作打造藝術空間。

拍拖好去處2024｜《香港中國國際紋身展2024》（品牌提供）

拍拖好去處2024｜《香港中國國際紋身展2024》



日期：2024年10月4至6日（星期五至日）

時間：2024年10月4日（星期五） 上午11時至晚上9時、2024年10月5日（星期六） 上午11時至晚上9時、2024年 10月6日（星期日） 上午11時至晚上7時

地點：灣仔會議展覽中心5G展廳



拍拖好去處2024｜赤柱美利樓

繼「離島遊」後，更可以來一場「歷史遊」，赤柱也算是情侶們遠離塵囂的好去處，而當中赤柱美利樓是擁有160年歷史的殖民地式建築，並曾由中環搬至赤柱，充滿當時的特色。在美利樓中邊欣賞海景邊享受美酒佳餚，別有一番風味。

拍拖好去處2024｜赤柱美利樓(《大叔的愛》劇照）

拍拖好去處2024｜赤柱美利樓

地址：香港島赤柱



拍拖好去處2024｜AIA摩天輪

摩天輪能夠欣賞景色同時享受私人時光，相當得本地與遊客歡心，而AIA摩天輪更是求婚勝地、拍拖好去處。成人僅需$20就能享受一次浪漫的摩天輪之旅，想要獨處時光亦可選擇包廂，愛人在摩天輪上談談情，甜蜜度必會急增！即使不乘坐摩天輪，亦可以與另一半、閨密好友於摩天輪底下打卡，晚上燈光亮起時，效果更佳！

拍拖好去處2024｜AIA摩天輪

拍拖好去處2024｜AIA摩天輪

地址：中環民光街33號



拍拖好去處2024｜Monmono Restaurant & Bar

這間開店不久的餐廳以深夜藍作為主題，神秘又復古的氛圍大受歡迎，人氣極高！男朋友預定此餐廳的話定能成功討女友歡心，相信愛打卡的女生必定會非常開心，因為餐廳內設有懷舊電話亭、藍色小汽車與燈牌3大打卡點，可以走到哪拍到哪！

拍拖好去處2024｜Monmono Restaurant & Bar

地址：尖沙咀山林道4號恆貿商業中心地下2-3號舖

電話：9248 4154



拍拖好去處2024｜Cabin Crew Coffee by Holly Brown

疫情持續了數年，各位想要去旅行的心可能已經快要按捺不住。想要安撫一下另一半的心靈，可以帶他/她到以飛行為主題的餐廳吃飯，滿足口腹之慾的同時也能回味乘坐飛機的美好時光！打開餐廳內的飛機艙遮光板便能欣賞「空中的美景」，彷如一邊乘坐飛機欣賞雲層一享受美食，在不能旅遊的日子先「望梅止渴」。

拍拖好去處2024｜Cabin Crew Coffee by Holly Brown

地址：尖沙咀彌敦道 132 號美麗華廣場一期 2 樓 228 號舖

電話：5590 0283



拍拖好去處2024｜AIRSIDE Cafe

拍拖共聚當然需要一個舒適的環境，AIRSIDE作為九龍啟德全新綜合地標，地理位置方便、內部環境舒適。AIRSIDE Cafe以開揚通透玻璃屋設計，採光良好，加上開放式廚房，大家可以近距離欣賞佳餚製作或點綴過程，一次可以滿足視覺與味覺的享受。

拍拖好去處2024｜AIRSIDE Cafe



地址：香港九龍啟德協調道2號 AIRSIDE 322至323號舖

營業時間：中午12時至下午9時30分



拍拖好去處2024｜連卡佛 X Pitti Immagine Uomo 男裝博覽會（已完結）

總感覺時裝周遙遠，只能在網上隔空欣賞？想一睹時尚好物，時裝狂迷的你就要捉緊機會，意大利時尚權威Pitti Immagine Uomo 首次進駐香港連卡佛，身在香港亦可以欣賞到精湛男裝工藝博覽會！

今次邀請到各個經典男裝品牌展示三大獨特主題：圍繞經典與現代的衣服糅合的「Fantastic Classic」、與 J∞QUALITY FACTORY BRAND PROJECT 合作「Futuro Maschile」，以及功能性、環保理念和旅行創意結合的「I Go Out」。除了品牌卓越工藝，從中亦展示了由成衣到配飾的多樣性，打造出個人化男士時尚。

拍拖好去處2024｜連卡佛 X Pitti Immagine Uomo

日期：

2024年9月20日至10月8日 （中環金融街8號國際金融中心商場3樓連卡佛）

2024年10月4日至6日（尖沙咀廣東道3號連卡佛）

