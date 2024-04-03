放假必看片單！13大不容錯過：韓孝周新劇／間諜驚悚劇／浪漫電影

【片單推薦｜Disney+ 4月】韓劇迷絕不能錯過4月的Disney+，將會有多部韓國原創劇集上線，此外還有許多環球優質作品，滿足大家的不同觀影需求！當中就有由韓孝周與朱智勛共同演出的《支配物種》、韓國國民電視劇《搜查班長》的全新前傳《搜查班長1958》、日劇《那個叫貓頭鷹的男人》、金球獎艾美獎視后Elizabeth Moss主演《致命面紗》等多套精彩劇集及電影，一起來先先為大家整理的4月片單！



Disney+ 4月片單推薦1. 《支配物種》 4月10日獨家上線

由韓國凍齡女神韓孝周與朱智勛共同演出的《支配物種》，是不少韓劇迷期待已久的！劇情講述前精銳士兵禹採耘（朱智勛 飾）因一次恐佈襲擊所引致戰友陣亡及韓國總統致殘的陰霾而飽受折磨，令他繼而畢生致力追查事件真相。在針對事發當日的倖存者進行有系統的分析後，發現實驗室培植肉企業BF集團行政總裁尹自由（韓孝周 飾）在災難發生後幾年內為其公司創造了破紀錄的利潤。自由當時被認為韓國最令人討厭的行政總裁，亦不斷受到販毒集團、恐怖分子、駭客及極端分子的生命威脅，才雲決定充當她的私人保鑣並滲透到她的組織內。

Disney+ 4月片單推薦1. 《支配物種》 4月10日獨家上線（品牌提供）

Disney+ 4月片單推薦2. 《搜查班長1958》 4月19日獨家上線

韓國國民電視劇《搜查班長》的全新前傳《搜查班長1958》終於即將上線！於野蠻的時代，政治黑幫和腐敗猖獗，對新世界到來的虛無盼望彷彿風中殘燭般微弱，而朴渶澖刑警（李帝勳 飾）和他三位同事是如何在那個時期以常識打破荒謬的腐敗政權，並成為為民付出的刑警。

Disney+ 4月片單推薦2. 《搜查班長1958》 4月19日獨家上線（品牌提供）

Disney+ 4月片單推薦3. 《致命面紗》 4月30日上線

金球獎艾美獎視后Elizabeth Moss主演的間諜驚悚美劇《致命面紗》，劇情探討兩名女性之間令人驚訝又擔憂的關係。她們從伊斯坦布爾到巴黎和倫敦的路上，一直玩着致命的真相遊戲。一位藏有秘密，另一位則肩負於數千人喪生之前揭露她秘密的使命。另一邊廂，中央情報局和法國對外安全總局正共同努力避免潛在的災難發生。

Disney+ 4月片單推薦3. 《致命面紗》 4月30日上線（品牌提供）

Disney+ 4月片單推薦4. 《9-1-1》第7季 4月17日上線

《9-1-1》取材於911緊急救援，由萊恩墨菲、布萊德佛查克和提姆米尼爾共同創作。最新第7季講述先遣急救員，包括警察、消防員和接線員緊張刺激的工作經歷。他們時常需要應對觸目驚心、令人膽顫心驚的險境。這些急救員既要奮力救助陷於困境中的人，也要解決生活中的難題，必須在二者之間取得平衡。本影集取材自先遣急救員在現實生活中緊張刺激的工作經歷，他們時常要面臨令人膽顫心驚的險情。這些情況通常不可預測、高度緊張，同時又令人振奮。

Disney+ 4月片單推薦4. 《9-1-1》第7季 4月17日上線（品牌提供）

Disney+ 4月片單推薦5. 《那個叫貓頭鷹的男人》 4月24日上線

由田中泯及新田真劍佑主演的日劇《那個叫貓頭鷹的男人》，劇情講述日本一位手段高明的調停者，在他職業生涯和權勢的鼎盛時期，曾經引領許多政治人物和商界巨頭躲過了日本最大的醜聞風暴，而他現在發現要解決自己家的問題，有時候比解決一個國家的問題還要更困難。

Disney+ 4月片單推薦5. 《那個叫貓頭鷹的男人》 4月24日上線（品牌提供）

Disney+ 4月片單推薦6. 《親愛的陌生人》 4月24日上線

《親愛的陌生人》 是一個有關心酸和鬼魅的故事﹐電影講述關於愛、家庭和過去的鬼魂。亞當（安德魯史葛 飾）過著孤獨的生活，直到有一晚，一位神秘鄰居（保羅麥斯卡 飾）拜訪他，激起他早已鎖存的情緒和記憶。兩人互相吸引並產生情愫，驅使亞當重回童年的家，他的父母（嘉莉兒佛伊 和 占美比爾 飾）去世30年後似乎還住在那裡。

Disney+ 4月片單推薦6. 《親愛的陌生人》 4月24日上線（品牌提供）

Disney+ 4月片單推薦7. 《超時空情歌》 4月12日上線

《超時空情歌》劇情講述哈麗特發現某些歌曲能讓她穿越回到過去。她透過音樂和回憶間的連結，一邊重溫著自己過去的戀情，也一邊摸索著現在的新戀情。她不禁開始好奇，即便她能改變過去，她是否該這麼做呢？

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Disney+ 4月片單推薦8. 《宿敵：上流小說家》 4月17日上線

《宿敵：上流小說家》講述著名作家Truman Capote與上流社會菁英女性「藍顏知己」Naomi Watts及Demi Moore 故事。Truman Capote曾是上流社會菁英女性的藍顏知己，他給她們起了個外號，叫「天鵝」。然而，他的背叛行為實際上破壞了他跟這些女性的關係，因此他被逐出上流社會，並陷入自我毀滅的漩渦，最終永遠無法從中恢復。

Disney+ 4月片單推薦8. 《宿敵：上流小說家》 4月17日上線（品牌提供）

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