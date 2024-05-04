香港按摩推薦｜帝苑酒店推期間限定水療優惠：34折享按摩＋下午茶

香港按摩推薦｜香港人生活壓力大，每天忙完工作後，回到家又要處理不同大小事，所以不同女生都喜歡在假日去按摩放鬆一下，享受一下「Me Time」！而位於鬧市尖沙咀中的香港帝苑酒店，擁有著讓人暫時享受寧謐放鬆時光的Sky Club & SPA，現時更推出了期間限定及母親節二人同行優惠，可以低至34折優惠享受按摩療程，同時更享水療設施、下午茶套餐、健身室等，最適合於假日帶上媽媽一起享受舒心的一日。



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香港帝苑酒店內的Sky Club & SPA更是大家帶來頂尖的按摩及水療服務（香港帝苑酒店提供）

香港帝苑酒店是位於尖沙咀的五星級豪華酒店，環境舒適寬敞，部分房型更可欣賞海港景色，是不少旅客或是想在假日好好休息一下的港人首選。而設於酒店內的Sky Club & SPA更是大家帶來頂尖的按摩及水療服務，包括專業的瑞典式按摩、磨砂護理、香薰按摩、設備完善的桑拿浴室等設施及服務。

Sky Club & SPA更連續兩年（2023及2024）榮獲福布斯旅遊指南四星評級獎項和榮譽（張旭珠 攝）

而且Sky Club & SPA更連續兩年（2023及2024）榮獲福布斯旅遊指南四星評級獎項和榮譽，定能為大家帶來優越又舒適的按摩體驗，好好放鬆一下平日的疲勞。

期間限定優惠：香薰舒緩按摩60分鐘 附水療設施、健身室通行證 優惠價HK$750（原價HK$2,135)

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想要舒緩平日緊張忙碌的生活，不能錯過香薰舒緩按摩，以芳香的精油配上專業按摩師所提供全身舒緩按摩護理，為大家帶來治癒及放鬆身心靈的體驗，現時於快閃期內更會加送15分鐘頭部按摩，不能錯過！

此外這個期間限定組合，還包括了療程當天可免費使用健身室的通行證、水療設施以及可享用帝苑酒店必試的蝴蝶酥和花茶，是一個讓人心情愉悅的體驗。

*水療設施：女性-蒸氣和草藥桑拿；男性-按摩浴池和桑拿

母親節限定優惠：溫馨二人下午茶及水療之旅（90分鐘） 優惠價HK$2,100（原價HK$6,140）

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即將迎來母親節﹐香港帝苑酒店Sky Club & SPA就推出了「溫馨二人下午茶及水療之旅（90分鐘）」，二人除了可一起享受60分鐘的香薰舒緩按摩外，更可自選30分鐘的全身磨砂或面部效能護理，都是Sky Club & SPA很受歡迎的療程！完成療程後，還可以一起享用帝苑酒店必試的蝴蝶酥和花茶，整個過程很療癒身心靈！

不僅如此，組合更包括一個下午茶套餐，可以一次過多款酒店精緻的鹹甜點，最適合於假日約上家人一起享用及打卡，好好放鬆一下！另外，組合還包括療程當天可免費使用健身室的通行證及水療設施，可以好好充充電！

*水療設施：女性-蒸氣和草藥桑拿；男性-按摩浴池和桑拿

優惠組合還包括療程當天可免費使用健身室的通行證（張旭珠 攝）

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA詳情：

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號



Sky Club & SPA開放時間

星期一至星期日：10：00-21：00

最遲入場時間：20:00



健身室

星期一至星期日：10：00-21：00



下午茶套裝：15：00-17：00



*優惠券自購買後60天內有效

*價格均包含10%服務費

