母親節禮物2024｜媽媽最愛禮物推薦：美妝香水、保健食品、按摩儀

母親節禮物｜作為貼心的子女，當然要為接下來的母親節做好準備，除了訂好媽媽喜歡的餐廳外，當然不能少了母親節禮物。這次為大家集合了多個媽媽最愛又實用的禮物推薦，由美妝香水、保健食品到按摩儀都有，而且現在不少還有推出限定優惠，大家在選購禮物前都可以參考一下！



母親節禮物2024｜媽媽最愛25＋推薦：實用貼心養顏食品/美妝/香水

母親節禮物推薦｜10+香港高質SPA/美容推薦

趁著母親節時，可以帶著媽媽一起去享受Spa、做Facial、美甲扮靚放鬆身心，叉叉電。《01女生》為大家精選推介以下10+特色美肌按摩、半永久美容體驗，當中包括：傳統泰國SPA、CHANEL面部護理、Guerlain護理體驗等。人均只需HK$158起，就可以做貴婦豪歎頂級SPA，愛扮靚的你不要錯過。

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母親節禮物2024｜送上實用貼心的護膚品

母親節將至，是時候孝順媽媽，給其奢華享受的體驗。若然苦惱送甚麼，護膚品絕對是件實用的禮物，用後肌膚亦會變得滑嫩，重拾年輕的感覺。以下分享7款近期熱門的護膚品，有效改善和逆齡，還有母親節限時優惠，減價低至48港元起，大家千萬不容錯過！

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