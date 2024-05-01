母親節禮物2024｜彩妝香水送禮提案！32折起入手：香水、修容盤

【母親節禮物2024|美妝香水】5月12日就是一年一度的母親節，在這個大日子中，當然要為媽媽送上一份貼心又實用的禮物！不妨為愛美的她選擇送上彩妝或香水，這次《01女生》精選了多款熱門彩妝及香水，現在不少都正進行限時優惠﹐低至32折，在選擇禮物時可以參考一下！



母親節禮物2024｜媽媽最愛25＋推薦：實用貼心養顏食品/美妝/香水

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即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

母親節禮物2024｜彩妝香水推薦1. Giorgio Armani The Yulong 玉龍茶淡香水 100ml

母親節限時優惠以HK$870購買（原價HK$1300，即67折）

Giorgio Armani The Yulong 玉龍茶淡香水是以中國的玉龍雪山和茶文化為靈感，展現煙熏紅茶與清新綠茶的感官對比。糅合了紅茶和綠茶的多元層次。柑橘木質調融合菸熏木質與新鮮柑橘，香氣清新活潑，悠揚清逸。香水瓶的設計帶有品牌典雅特色，藍色原石瓶蓋，配上透明簡約的玻璃瓶，讓人愛不釋手。

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母親節禮物2024｜彩妝香水推薦2. Shiseido 資生堂 - ANESSA 極防水美肌UV乳液 SPF50+ PA++++ 60ml

母親節限時優惠以 HK$140 購買（原價HK$219，即64折）

防曬是無時無刻都要做好！ANESSA的極防水美肌UV乳液採用全球首創的Auto Booster Technology 智能防禦科技，在日常生活中遇上熱、濕氣、汗水時，能瞬即啟動智能UV防禦膜，使防禦力更強。此外防曬乳更蘊含50%養膚精華，如綠荼精華、膠原蛋白及透明質酸等，預防肌膚因光老化所引起乾燥及色斑問題。

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母親節禮物2024｜彩妝香水推薦3. Cle de Peau - 全效修護細胞面部防曬乳霜 SPF 50+ PA++++ 50ml

母親節限時優惠以 HK$415 購買（原價HK$800，即52折）

Cle de Peau的全效修護細胞面部防曬乳霜，蘊含亮肌複合物EX，有著細膩肌膚功效，同時高效保濕，使肌膚免收紫外線侵害。防曬乳霜清爽透薄質地，可減少緊繃感，毛孔時刻保持呼吸，舒適防曬。

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母親節禮物2024｜彩妝香水推薦4. KAO 花王 - Biore UV Aqua Rich 水凝系列 碧柔水凝長效保濕防曬乳 70g

母親節限時優惠以 HK$45 購買（原價HK$139，即32折）

Biore的水凝長效保濕防曬乳採用獨創微米UV處方，細至微米空隙，都完美防禦UV。防曬乳有著SPF50+高防曬系數及升級PA++++，寬波段（Broad-Spectrum）阻隔UVA/UVB，此外產品更蘊含含透明質酸、蜂王乳精華及BG保濕成分，高度保濕鎖水，令肌膚時刻水潤亮澤。

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母親節禮物2024｜彩妝香水推薦5. CHANEL COCO EDT淡香水 50ml

母親節限時優惠以 HK$738 購買（原價HK$940，即78折）

CHANEL COCO EDT淡香水是屬琥珀花香調，並非單純在濃度上做出調整，而是以全新的香調角度重新詮釋，同時保有原創香水的精神與香調成分。主體香味是東方玫瑰、東方茉莉、含羞草、香油樹花，持續香味則是東加豆、芳香樹膠、廣藿香，是很溫暖性感的香氣。

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母親節禮物2024｜彩妝香水推薦6. MAC 聚光塑影立體修容盤

母親節限時優惠以 HK$192 購買（原價HK$355，即54折）

MAC的聚光塑影立體修容盤，是由香檳金色的#生薑高光 Double Gleam和自然灰棕色的#鼻影神色 Omega所組成，前者的粉質細膩不顯毛孔，融入肌膚並綻放迷人光澤，時刻打造閃耀緞光肌；而後者即使叠加亦不顯厚重，可用作鼻影、眼影打底、眼窩輪廓和修容，非常實用。

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母親節禮物2024｜彩妝香水推薦7. Calypso Magic Concealer 多功能魔法遮瑕膏 6g （橙色/黃色/粉色）

母親節限時優惠以 HK$69 購買（原價HK$178，即38折）

Calypso的多功能魔法遮瑕膏，以珍珠粉粉末配合高保濕精華，蜂王漿、蘆薈提取成分、透明質酸等，可有效遮蓋每一處瑕疵，包括隱藏細紋、唇溝、毛孔等面部瑕疵，讓肌膚光滑潤澤。產品更是防汗防水及持久耐用，緊貼皮膚強烈防止皮脂汗液﹐長時間也可保持自然。