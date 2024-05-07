母親節2024｜精緻打卡蛋糕推薦：La Famille茶香、agnès b.低糖

【母親節2024｜母親節蛋糕】5月12日就是一年一度的母親節，除了可以準備一份實用又貼心的禮物外，挑選一個甜入心的母親節蛋糕都很重要！這次《01女生》為大家集合了多款造型好看又美味的母親節蛋糕，包括La Famille、agnès b. CAFÉ、Soulgood Bakery等，款款都是很適合打卡，又能為節日氣氛加溫！



母親節蛋糕推薦1. La Famille 日本白桃烏龍戚風蛋糕 15cm HK$398；17cm HK$548；20cm HK$698

La Famille以「Blossoms for Mom」為靈感，創作出母親節限定的日本白桃烏龍戚風蛋糕，以粉白色的蛋糕配上代表著濃厚愛意的玫瑰設計，讓人心動！蛋糕底下藏有一層白桃紅桑莓果醬，味道酸甜清新，而烏龍茶戚風蛋糕夾層內有烏龍茶吉士醬，茶香濃郁醇厚。此外，蛋糕內更融入了香甜滑嫩的日本白桃果粒，在烏龍茶的甘醇之上加多一份甜蜜，甜而不膩。

母親節蛋糕推薦1. La Famille 日本白桃烏龍戚風蛋糕 15cm HK$398；17cm HK$548；20cm HK$698 (品牌提供)

母親節蛋糕推薦2. 更紗制菓 Sarasei 香芋椰子天使蛋糕 HK$280（15cm）；HK$480 （20cm）

和洋甜點專門店「更紗制菓 Sarasei」以高貴典雅的薰衣草作主色調，創作出「香芋椰子天使蛋糕」。蛋糕頂層以馥郁香甜的香芋忌廉，勾劃出淺紫色的別緻花紋，再以朱古力蝴蝶作點綴，令人賞心悅目。天使蛋糕同樣以香芋製成，輕盈鬆軟，而夾層更是特別選用產自台灣大甲地區的頂級檳榔心香芋，製成香甜軟綿的芋泥，再配上爽彈嫩滑的椰子奶凍，每一口都充滿層次感。

母親節蛋糕推薦2. 更紗制菓 Sarasei 香芋椰子天使蛋糕 HK$280（15cm）；HK$480 （20cm） (品牌提供)

母親節蛋糕推薦3. 香港置地文華東方酒店 「Mum Loves Mango」蛋糕 HK$718

香港置地文華東方酒店的行政糕點主廚Carles Codina，亦特地為母親節設計了「Mum Loves Mango」蛋糕，款式精緻動人！蛋糕選用新鮮台灣芒果及青檸醬配搭法式椰子達克瓦茲餅底，配上椰子雲尼拿忌廉及熱情果忌廉，酸甜淡雅的滋味為媽媽增添難忘時光。「Mum Loves Mango」母親節蛋糕不含蛋奶乳製品，讓更多不同飲食習慣的媽媽也能享受甜蜜窩心的節日。

母親節蛋糕推薦3. 香港置地文華東方酒店 「Mum Loves Mango」蛋糕 HK$718 (品牌提供)

母親節蛋糕推薦4. 如心酒店集團 甜點品牌Nina Patisserie 無花果雜莓戚風蛋糕 14cm$383；18cm港幣$658

如心酒店集團的甜點品牌Nina Patisserie，為慶祝母親節特別推出了「無花果雜莓戚風蛋糕」。蛋糕外觀柔和甜美，整體都融合了酸甜適中的雜莓和營養豐富的無花果，層次分明地展現了花果的香氣，每一口都能讓母親感受到甜蜜窩心的滋味。

母親節蛋糕推薦4. 如心酒店集團 甜點品牌Nina Patisserie 無花果雜莓戚風蛋糕 14cm$383；18cm港幣$658 (品牌提供)

母親節蛋糕推薦5. agnès b. CAFÉ 稀少糖無花果慕絲蛋糕 4吋 HK$380；5.5吋 HK$620

想讓媽媽和家人在享用蛋糕同時吃得更健康，不妨選擇agnès b. CAFÉ所推出得兩款母親節限定蛋糕﹐都是以稀少糖和生果製作，配上淡紫色造型，更是如同代表著母親的溫柔！其中的「稀少糖無花果慕絲蛋糕」是以由無花果慕絲、無花果和草莓果醬、覆盆子戚風蛋糕精製而成，口感層次豐富，再配上鮮艷的水果點綴和心型外觀，猶如代表子女向母親訴說溫馨愛意。

母親節蛋糕推薦5. agnès b. CAFÉ 稀少糖無花果慕絲蛋糕 4吋 HK$380；5.5吋 HK$620 (品牌提供)

母親節蛋糕推薦6. Soulgood Bakery 莓莓花束巴斯克芝士蛋糕 6吋港幣$560；8吋港幣$760

本地人氣巴斯克蛋糕專門店Soulgood Bakery，亦推出全新母親節蛋糕系列，共3款擁別緻設成的母親節巴斯克蛋糕。其中莓莓花束巴斯克芝士蛋糕，造型是精緻的花束，如同以綻放的花朵為媽媽送上溫馨而甜蜜的驚喜。蛋糕以細滑的芝士與新鮮士多啤梨醬巧妙融合，面層選用上乘的低糖豆蓉製成作花形裝飾，同時滿足味覺與視覺上的享受。

母親節蛋糕推薦6. Soulgood Bakery 莓莓花束巴斯克芝士蛋糕 6吋港幣$560；8吋港幣$760 (品牌提供)

母親節蛋糕推薦7. 聖安娜餅屋 紅心寶盒-朱古力慕絲脆脆蛋糕 約1.5磅 HK$288

聖安娜今年結合花為主題，推出「花漾愛意」母親節蛋糕系列，系列中有多款不同造型的打卡蛋糕和甜品，其中名為「紅心寶盒」的朱古力慕絲脆脆蛋糕，最適合用作向媽媽代達愛意。色澤艷紅的蛋糕配以鮮果點綴，加上心形朱古力噴沙造型精緻瑰麗。切開寶盒後，當中藏著雜果、朱古力海綿蛋糕與脆層，層次豐富繽紛。