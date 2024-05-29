個性化金豬牌設計成婚嫁潮物！打造專屬金飾 附租借/購買流程參考

【租金器/訂製婚嫁金飾】從古至今，婚嫁金飾一直象徵著祝福、美滿婚姻及好意頭，亦是婚禮中不可或缺的重要元素。隨著時間推移，婚嫁金飾的款式和設計也在不斷演變和進化，而在不同地區都有著獨特的文化風格和意義。近年，個性化專屬金器亦深受不少新人歡迎，到底選購時有何要注意 ? 流程又是怎樣 ? 《01女生》邀請到金器達人Hody和大家分享訂製個人化婚嫁金飾的須知，備婚中的你必睇!



客製化結婚金器成新趨勢

客製化結婚金器 (圖片由受訪者提供)

在古代，婚嫁金飾通常是由黃金製成，象徵著財富和地位。在中國，新娘會配戴龍鳳配對的金飾，象徵著幸福和美滿。而在印度，新娘則佩戴豐富華麗的金飾，以展現女家家族的財富和地位。在西方國家，婚嫁金飾則是以鑽石和白金為主，象徵著永恆的愛情和承諾。

隨著社會發展和文化交流，婚嫁金飾的設計和款式也在不斷創新。時至現代，新人更加注重個性化，他們喜歡將個性化設計融合傳統金飾，打造出獨一無二風格。

個人化結婚金器設計建議

在選擇結婚金器設計時，或許不少新人都會表示毫無頭緒。而Hody亦有分享個人經驗之談，建議可以以英文名命名。

大家在選購時，可先選擇主體豬仔款式，再決定刻上和另一半的英文名。豬仔越大隻便可做出越長的英文名，但此涉及成本問題。所以Hody亦提醒，如果英文名字長度過長，可考慮選擇用中文名最後一個字的英文串法，例如：Chan Siu Ming便用「Ming」字。這樣都可以打造獨一無二、充滿心思和特色的結婚金器，作為紀念。

另外，大家可以考慮以龍鳳金頸鏈代替金豬牌，並以中文字為設計重心，如扣上足金的中文名稱如 「家俊」和「淑恩」。由於中文字寫法較繁複，所以字型設計或尺寸都需要更長時間處理，一般生產時間比金豬牌多7個工作天。

租借及購買流程參考

一般而言，租用流程如下：

1) 金豬款式和名字起圖稿

2) 繳付租金，出貨需時約60天

3) 結婚前一天借取，並支付按金

4) 翌日歸還，取回按金



購買流程如下：

1) 金豬款式和名字起圖稿

2) 報價並落訂，出貨需時約60天

3) 取貨並繳交剩額



(資料圖片獲金器達人Hody授權轉載。)