大妗姐金句合集2026｜敬茶吉利說話/出門入門/戴金器/過大禮金句

【中式婚禮/大妗姐/好命婆】大妗姐，是中式婚禮的重要人物，如同當日流程的總指揮。如果新人預算和時間有限，只能找姊妹、親友幫手擔任的話，就記得提醒她們做足功課。打點一切同時，在儀式期間說出吉利說話，為新人送上祝福之餘，亦可增添不少氣氛。「01女生」邀請到星級大妗姐羅勤芳(芳姐)分享大妗姐金句合集，大家不妨學定幾句，必要時大派用場！



大妗姐金句合集｜出門/入門金句

1. 紅遮開萬花來，姑娘鴻運來，姑爺發大財

2. 新娘出門大吉大利，路路亨通，步步高升，萬事興旺

3. 新人入屋，金銀滿屋，旺夫旺主旺門楣

4. 新娘入門，吉慶滿門，旺夫旺子旺門楣

5. 新娘入門，吉慶滿門，金銀滿屋

6. 新娘入屋，金銀財寶堆滿屋

7. 灑米餵金雞，新娘嫁得好夫婿

8. 花車到門前，姑爺買屋又買田

9. 紅遮開萬花來，新人發大財

10. 如意吉祥，花開富貴

11. 鑼鼓一響，黃金千萬兩

12.吉慶滿門，金銀滿屋



大妗姐金句合集｜敬茶吉利說話 - 4大長老

1. 飲過新人茶，富貴又榮華

2. 飲過新袍茶，富貴又榮華

3. 飲過乖女茶，發到笑kaka

4. 飲過女婿茶，子孫聽晒話

5. 茶到口，財到手，富貴榮華一齊有

6. 甜茶到口，買車又買樓

7. 甜茶到口，甜到漏，添福又添壽

8. 飲茶笑呵呵，好快做婆婆

9. 飲過新人茶，麻雀聽晒話

10. 丁財兩旺，萬事興旺

11. 飲過新抱茶，好快孫仔四圍爬

12. 甜茶到口，兒孫好快有



大妗姐金句。(圖片由受訪者提供)

大妗姐金句合集｜敬茶吉利說話 - 一般親戚

1. 茶到口，富貴榮華一齊有

2. 飲過新人茶，唔怕檬查查

3. 茶到口，半山買多幾層樓

4. 杯茶甜甜地，買樓買到跑馬地

5. 茶到口，出年又飲滿月酒

6. 斟茶俾大伯，等佢越黎越發

7. 斟茶俾叔叔，等佢年年換大屋

8. 甜茶到口，得心又應手

9. 甜茶到口，添福又添壽

10.茶到口，出年再飲滿月酒

11.飲過新人茶，麻雀聽晒話

12.飲過新人茶，型仔過劉德華



大妗姐金句合集｜戴金器金句

1. 戴起戴起，風生水起

2. 戴起戴起，兒孫滿地

3. 戴起戴起，新娘好快有喜

4. 戴起戴起，金銀滿地

5. 金戒戴上，三年抱兩

6. 轉多幾個圈，生多幾個孫

7. 戴過金頸鏈，新人好有面

8. 戴過金手鍊，有錢又有面

9. 戴上金鍊，有錢又有面

10. 戴過金手鈪，好快買豪宅

11. 龍鳳呈祥，金玉滿堂

12. 戒指有鑽石，特別多人錫。



大妗姐金句合集｜過大禮金句

1. 豐衣足食，發財好事

2. 椰子椰子，有爺有子

3. 聘金 : 百年好合

4. 金器：情比金堅

5. 龍鳳餅：龍鳳情長

6. 蓮藕：佳偶天成

7. 石榴：百子千孫

8. 四季桔：四季吉祥

9. 紅頭繩：鴻運當頭

10. 糖果：甜甜蜜蜜

11.金器：情比金堅

12. 洋酒：喜氣洋洋，春風得意

13. 大吉大利、恭喜恭喜

14. 情投意合，百年好合

15.百年好合、永結同心



(資料、圖片由星級大妗姐羅勤芳提供。)