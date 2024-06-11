戶外輕婚禮設置Photo booth注意！4重點確保安全進行留下溫馨回憶

【Photo booth 租借/Photo Booth 服務】近年盛行輕婚禮，而在戶外婚禮上設置Photobooth亦是一個熱門趨勢，可以在輕鬆溫馨氛圍下讓新人和嘉賓留下美好回憶和照片。到底在戶外婚禮放置Photo Booth有何需要注意呢？《01女生》找來Photobooth達人Terry和大家分享戶外輕婚禮Photo Booth需要注意的事項，準新人們必睇!



設置Photo Booth即影即有自拍機看似容易，但實際上要考慮的事卻不少。婚禮場地的大小、種類、設計都會影響Photo Booth的擺位。而在戶外婚禮場地放置Photo Booth的話，需要考量的事亦比室內場地多。以下4大注意事項，大家不妨參考一下!

輕婚禮設置Photo booth 4大注意事項

輕婚禮設置Photo booth 4大注意事項 (freepik)

輕婚禮Photo booth注意事項｜1. 場地採光度

不要以為戶外場地就必定有充足光線，有時候場地附近都有不少建築物會遮擋光線，所以選擇合適位置擺放Photo booth亦是十分重要。同時，要避免陽光直接照射Photo booth裝置，有機會出現爆光情況，影響照片質量。建議大家可多考慮位置的自然光線、背景景色以及風向等因素，以確保照片效果達至最佳。

輕婚禮Photo booth注意事項｜1. 場地採光度 (圖片由受訪者提供)

輕婚禮Photo booth注意事項｜2. 場地設備安全穩定

戶外環境可能會有地面不平整或遇到風吹情況，所以要確保Photo booth能夠穩固地設置在地面上，亦要問清楚Photo booth公司借會否提供帳篷，以免受到外界干擾。

輕婚禮Photo booth注意事項｜2. 場地設備安全穩定 (圖片由受訪者提供)

輕婚禮Photo booth注意事項｜3. 增添適合的佈置

考慮到戶外環境的特點優勢，大家可以根據婚禮主題選擇相應的背景佈置、裝飾和道具，讓整個婚禮氛圍更加統一和諧。

輕婚禮Photo booth注意事項｜3. 增添適合的佈置 (圖片由受訪者提供)

輕婚禮Photo booth注意事項｜4. 必須做測試

要確保Photo booth設備能正常運作，建議提前做好設備檢查和測試，保證相機、打印機等設備正常運作，以免在婚禮當天出現意外情況。