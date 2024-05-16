如何揀婚禮Photo Booth公司？落訂租借即影即有自拍機前6大必知

【Photo booth 租借/Photo Booth 服務】Photo booth在婚禮中扮演著不可或缺的角色，除了為新人及賓客提供一個極具娛樂性和互動性的小活動之外，亦可讓大家創造獨特而難忘的回憶。不過，市面上有各式各樣的Photo Booth服務，到底新人可以如何揀選？而在租借Photo Booth時，又有何要注意？《01女生》找來Photobooth達人Clara為大家講解租借Photo Booth服務時需要注意的事項，各位準新人不妨參考一下!



租借Photo Booth貼士｜1. 揀一間信譽良好的Photo booth公司

口碑、公司背景一樣重要，Clara教路，大家可以去該Photo booth公司的網站、社交平台，查看真實用家的評論和反饋，了解組件、效果，以確保他們能夠提供高品質的服務和設備。

租借Photo Booth貼士｜2. 與Photo booth公司緊密溝通

即使是風格、設計相似的婚禮模式，所需的要求都大有不同。所以，建議準新人和Photo booth公司多加溝通，表達清楚你的需求和期望，落訂前了解有沒有提供個人化設計，確保他們能夠根據你的主題和風格來設計相框，並提供相應的服務。

租借Photo Booth貼士｜3. 婚禮場地預留位置

不論是室內或戶外婚禮，新人都必須確保在婚禮當天，為photobooth安排一個適當、容易被注意到及距離賓客較近的地方。既可以大大提升賓客使用意欲，亦可確保Photo booth周圍有足夠空間供嘉賓們排隊和玩耍。

租借Photo Booth貼士｜3. 婚禮場地預留位置 (圖片由Photobooth達人Clara提供)

租借Photo Booth貼士｜4. 婚禮場地必須有足夠採光度

不少Photo Booth即影即有自拍印相機都有既定內置用色設計、濾鏡，但如果婚禮場地光線不足，背景混亂，拍出來的效果，或有機會未如理想。因此，建議準新人在決定可租借之後，可考慮照明和背景因素，確保照片清晰明亮，並符合你的婚禮主題。

租借Photo Booth貼士｜4. 婚禮場地須有足夠採光度 (圖片由Photobooth達人Clara提供)

租借Photo Booth貼士｜5. 提供足夠道具和配件

如果可以讓賓客們自行挑選各種各樣的道具，如假鬍子、帽子、墨鏡等，就可以令他們發揮創意和展現個性，好好享受這個特別日子。

租借Photo Booth貼士｜5. 提供足夠道具和配件 (圖片由Photobooth達人Clara提供)

租借Photo Booth貼士｜6. 讓操作員協助賓客拍攝

一般而言，該Photo Booth公司都會有1至2位操作員「跟場」，幫助拍攝照片，同時提供即時打印服務。