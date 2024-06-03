回禮禮物/娛賓首選！Photo Booth相框設計貼士 讓婚禮增添細節感

【Photo booth 租借/Photo Booth 服務】近年不少婚禮都增添 Photobooth 裝置，讓新人和嘉賓能夠共同創造美好的回憶。除了可愛、玩味十足、充滿主題性的拍攝小道具外，Photobooth 相框設計亦是一大重要設計元素。到底在決定相框設計時有何要注意？怎樣才可設計得有心思又充滿創意？《01女生》找來Photobooth達人Terry和大家分享Photo Booth相框設計需要注意的事項，正準備租借Photo booth的你不妨參考一下!



Photobooth 相框設計不僅是婚禮重要元素之一，更是展現新人對婚禮細節的用心和關愛。通過精心設計的相框，讓每一張照片都成為珍貴回憶，為婚禮增添更多溫暖和幸福。有些新人甚至選擇將相框設計成可愛小禮品，送給賓客作為紀念，以下為5大Photobooth相框設計貼士。

Photobooth相框設計貼士｜1. 增添主題性

透過獨特相框的主題或道具造型，讓嘉賓可根據相框進行有趣的互動，使每一張照片都充滿獨特性和創意。

Photobooth相框設計貼士｜2. 與婚禮主題相呼應

如果你的婚禮已有特定主題，如童話風、卡通、電影主角、森林風、日式等，Photobooth的設計就可以與婚禮整體主題互相呼應，令全個婚禮觀感更統一、更完整。

Photobooth相框設計貼士｜2. 與婚禮主題相呼應 (圖片由受訪者提供)

Photobooth相框設計貼士｜3. 加入新人個人風格

不少新娘子都會將個人風格入新娘妝、禮服之中，同樣道理，新人亦可以將自己喜歡的元素、風格、故事等加入相框中，既可反映新人的品味和風格，亦可展現出獨特的情感和意義。

Photobooth相框設計貼士｜3. 加入新人個人風格 (圖片由受訪者提供)

Photobooth相框設計貼士｜4. 主打細節感

如果對於主題元素完全不應興趣，反而著重質感、細節的話，建議揀選簡約設計，相框材質、顏色和裝飾上注入更多的精緻感，讓每個細節盡顯完美。

Photobooth相框設計貼士｜5. 加入DIY佈置

近年Photo Booth機種選擇越出越多，更注入不少自選功能，讓賓客可以按個人喜好揀選背景和素材，拍照時再用上相關道具，再加入個人創意結合素材和相片，設計成可愛小回禮禮物。