脫髮｜實證3個月育新髮近5千條？即睇法國天然防脫育髮產品推薦

頭髮是煩惱絲，但如果大家有脫髮問題，相信會是你更大煩惱！坊間的防脫髮的產品有不少，但成份往往充斥著不同化學物質，長遠使用可能令頭皮有更大負擔，所以今次特別找來使用高達99%天然成份，又有顯著效果的防脫育髮產品給大家！它就是來自法國的天然植萃品牌YVES ROCHER的防脫育髮系列，當中的防脫髮洗髮露及防脫育髮精華素，就有科學實證連續使用3個月可以93% 減少脫髮¹以及育成4,860條新髮²！以下為你立即解構！



獨有強效防脫髮配方：加入3 大植物精華防脫育髮成分！

YVES ROCHER的植物專家從植物精華中發現了令頭髮變得濃密、 強韌有活力的 3 大成分，當中包括科研證實擁有高效抗脫髮功效的「法國白羽扇豆種籽 (White Lupin)」，它有效抑制 5AR 掉髮因子、強壯髮囊及鞏固髮根， 改善稀薄問題及防止頭髮脫落以及帶動 VEGF 生髮因子，促進頭皮微循環，令髮根獲得足夠的養分，推動頭髮增新速度加快，濃密度增加。

另外，「有機龍舌蘭（Agave Fructans）」中的龍舌蘭果聚醣能使頭皮微循環加乘 2x 倍^，而微循環加強，就可以供給予頭皮及頭髮細胞更多的氧分及營養，滋養頭髮同時亦令髮絲變得更強壯，延長頭髮生命力。最後加入研究證實有效活化頭皮及毛囊細胞代謝的「人蔘萃取（Ginseng Root）」，就可以從髮根開始，使頭髮變得更強韌、健康，預防掉髮。

YVES ROCHER防脫育髮系列的產品均有這3 大植物精華，令你輕鬆全面防脫育髮！

用法超方便！育成4,860條新髮！必試YVES ROCHER防脫育髮精華素

用「數據」說話！YVES ROCHER防脫育髮精華素經過測試，只需16 天療程就可以鞏固髮根³，令髮根更強韌、髮絲更健康，並減少脫落。另外測試亦證實，持續使用3個月頭髮數量新增+4860²，可以即時激活頭皮微循環+18%⁴，另外 93%減慢脫髮⁵及87%髮根更鞏固⁵！

能夠有以上強大的實證數據，全因為YVES ROCHER防脫育髮精華素使用針對脆弱髮質及缺氧頭皮研製的強效配方，除了蘊含水解天然白羽扇豆種籽精華及維他命原 B5，新配方更加入 2x 倍龍舌蘭精萃#，即時雙倍激 活頭皮微循環！

而防脫育髮精華素的使用方法亦十分簡單，只需塗抹於乾髮或洗髮後抹乾之髮根，輕輕按摩至完全吸收即可，而且無需沖洗，即使你好忙還是好懶，都一樣易用！每天使用，每次使用一小格，連續使用4星期即可！

口碑載道！銷量第一*！YVES ROCHER防脫髮洗髮露

除了育髮精華素，每日與頭髮最常接觸的洗髮露當然要一併使用皇牌YVES ROCHER防脫髮洗髮露，成份包括水解天然白羽扇豆種籽精華、有機龍舌蘭精萃及維他命 E，而且不含硫酸鹽 ，可以溫和清潔頭髮，同時鞏固髮根。使用後即時推動頭皮微循環+35%⁶，增加頭髮細胞養分供給、有效減少及防止頭髮脫落，頭髮及頭皮狀態慢慢回復至健康水平，測試亦有93%使用者表示減少脫髮¹，好用程度十分有口碑，真正做到抑制掉髮，所以能夠擁有銷量No.1*成績！

想試即買！6月優惠價入手防脫育髮基礎套裝

心郁郁想嘗試一下YVES ROCHER防脫育髮的威力？由即日至6月30日大家就可以於個大門市及網店用67折優惠以HK$680 （原價HK$1,012）購買【皇牌】防脫育髮基礎套裝，套裝包括： 防脫育髮精華素 4x 15ml 2盒 + 防脫髮洗髮露 50ml X1 + 防脫育髮精華素 15ml X1，送禮自用都可以！如果想了解自己的頭皮狀況，可以到門市體驗免費的專業頭皮毛囊圖像分析服務，讓YVES ROCHER的美容顧問爲你提供最適合你的護髮產品！

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資料來源：

*YVES ROCHER HK(2018-2023)連續6年銷量

(1) 118位試用者 28 天滿意度測試

(2) 儀器測試(毛髮圖像對比)，30位試用者連續3個月使用防脫髮洗髮露、護髮素及育髮精華素

(3) 30位試用者連續1個月使用防脫髮洗髮露、護髮素 及育髮精華素滿意度測試

(4) 15 位試用者臨床測試

(5) 30位試用者 連續28天使用防脫髮洗髮露、護髮素及育髮精華素滿意度測試

(6) 15位試用者臨床測試

^體外測試

#比較上一代育髮精華素配方

（資料及相片由YVES ROCHER提供）