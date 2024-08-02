新西蘭旅遊｜開箱新西蘭航空Skycouch 經濟艙價錢躺平直飛11小時

【新西蘭旅遊/新西蘭自由行】新西蘭憑著純淨自然、壯麗風景及多樣化的動植物生態而聞名，更被稱為「世界上最後一塊淨土」，廣受全球旅客喜愛。今次《01女生》就帶大家一齊出發，搭乘新西蘭航空直飛新西蘭！當中，記者會深度開箱新西蘭航空獨創的「空中梳化」Skycouch，將經濟艙三個座位變成一張平坦的梳化，在長途飛行過程中盡情放鬆伸展，享受舒適奢華旅行體驗。立即去片睇《Comvita™️麥蘆卡蜂蜜呈獻：自駕遊新西蘭 Vlog2 》！



開箱實試新西蘭航空首創Skycouch 經濟艙都能躺著飛

去旅遊想輕舟居勞頓之苦，一趟舒服愜意的飛行體驗必不可少！新西蘭航空（Air New Zealand）的新型Skycouch，可以將三個經濟艙座位打平連接，變成一張寬敞的梳化床。最重要是無需全價購買3個座位的價錢，而舒適程度、服務及體驗卻媲美商務客位，性價比高！

新西蘭航空（Air New Zealand）榮獲航空公司評鑑網站AirlineRatings.com評選為「2024全球最安全航空公司」及「2023年最佳航空公司」。（張旭珠攝）

「空中梳化」Skycouch與經濟艙座位相同，但設有專屬踏。座椅腳踏板能自由切換成60度或90度，大家可按需要選擇升起一半作梳化，或升起全部腳踏調整成一張床，令長途飛行體驗更舒適自在。全個過程都有機組人員幫助，十分貼心，特別適合情侶、一大一小親子、閨密享用。

新西蘭航空經濟艙「空中梳化 Skycouch」完成模樣。（張旭珠攝）

在起飛初時，記者曾擔心活動空間有限，未能好好休息，以致出現失眠問題。當機組人員將座椅放平變成空中梳化，再貼心送上眼罩、耳塞及頭枕，繫好安全帶後即可安心進入夢鄉！當想平躺休息時，配有延長安全帶，扣在腰部，出現氣流也都無需起身。一覺醒來就是當地早上時間，幫助身體適應時差之餘，更可以養足精神，一到埗就可立即展開旅程。

機上餐飲體驗豐富 餐牌有驚喜

雖然Skycouch座位所享用的餐飲和機上娛樂是按照經濟艙標準，體驗卻非常豐富，讓人目不暇給！飛行時間約為11小時，過程中會提供中、西式餐飲，膳食種類比例亦平均。最深得記者歡心必然是飯後甜品—新西蘭石板街朱古力切餅（飛機餐定期轉換餐款），質感滑軟滑，甜而不膩。

另外，在飛行途中大家可透過機上娛樂系統「On-Demand」，點擊螢幕就可揀選新西蘭小食、飲品及所需服務。最令人感到驚喜是可嘗到多款新西蘭零食，而紅白酒也有逾十多款供應，選擇多多，滿足不同客人需要。

長途機潤喉小貼士

當飛機起飛或降落時，氣壓會發生變化，不少人都有耳鳴和耳痛的困擾。這時候不妨透過咀嚼喉糖，減輕「壓耳」現象。記者私心推介Comvita™麥蘆卡蜂蜜喉糖，內含UMF™️ 10+麥蘆卡蜂蜜，不但有效消炎，增強抵抗力，還可增加口水分泌，滋潤喉嚨，舒緩乾澀不適。

新西蘭航空「香港-奧克蘭」直飛航班（每日一班）

夏令時間表

NZ80航線：香港（HKG）⭢奧克蘭（AKL），飛行起降時間為HKT 19:50-HKT 10:30+1

NZ81航線：奧克蘭（AKL）⭢香港（HKG），飛行起降時間為HKT 10:45-HKT 18:20



新西蘭航空「香港-奧克蘭」直飛航班（每日一班）

冬令時間表

NZ80航線：香港（HKG）⭢奧克蘭（AKL），飛行起降時間為HKT 17:50-HKT 09:40+1

NZ81航線：奧克蘭（AKL）⭢香港（HKG），飛行起降時間為HKT 10:10-HKT 16:20

