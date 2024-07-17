巴黎藝文之旅必訪景點：百年建築/博物館/歌劇院 隱藏打卡位公開

巴黎旅行必去景點｜法國巴黎有著「浪漫之都」之稱，是不少女生歐遊的第一站，巴黎由環境、美食、建築到人文都別具魅力，尤其今年巴黎作為奧運會主要舉辦城市，更是吸引無數旅客到訪。但作為第一次到訪巴黎的人來說，都可能會有些無從下手，這次《01女生》為大家集合了多個巴黎旅行必訪的景點，包括埃菲爾鐵塔最佳打卡位、人氣餐廳、聖米歇爾山、博物館等，讓大家可以作參考！



旅行結婚勝地巴黎：10「浪漫之都」酒店＋婚攝提案：這間明星首選

巴黎旅行必去景點1. 埃菲爾鐵塔

埃菲爾鐵塔可說是巴黎的標誌性建築物，幾乎每個到訪的人都總會有一張與鐵塔的合照。假如拍別具氛圍感的照片，不妨於黃昏時間前往，此時塔身會亮起金色燈光，而這些燈光會每隔5分鐘就會熄滅一次再亮起，大家要注意！

此外，如果想以360度觀賞這座浪漫城市的景觀，可以乘坐電梯到達埃菲爾鐵塔頂部，塔頂距離地面近1,000英尺，可將盡情享受這份美景。假如擔心這個熱門景點會人頭湧湧，可以前往老佛爺百貨公司的露台，同樣可以觀賞埃菲爾鐵塔的美妙，這也是拍照打卡的好去處！

巴黎旅行必去景點2. 羅浮宮博物館

不論是不是藝術愛好者，羅浮宮都是很值得一訪的景點。博物館擁有著標誌性的外型，再漫步內裡的長廊中，欣賞各個時期的藝術展品，是一個了解和認識過往歷史和文明的好時機，也為這趟法國之旅增加藝術氣息。羅浮宮當中有不少世界著名的藝術作品，包括《蒙娜麗莎》、《斷臂維納斯》、《薩莫色雷斯的勝利女神》、《自由領導人民》等，都是很值得停下腳步欣賞的作品。

羅浮宮是巴黎熱門熱景點，除了建議可在平日或早上時間前往外，記得要先在網上預訂門票，可節省不少時間欣賞這座世界著名的藝術博物館。

巴黎旅行必去景點3. 巴黎聖母院

在2019年歷經大火的巴黎聖母院，預計在今年12月（2024年）完成修復並重新開放，大家有計畫在前往巴黎的話，記得要放在行程中，欣賞這座擁百年歷史且歷大火後重生的巴黎聖母院！大家除了可以在建築外部拍照留念，也可在重新開放後，登上螺旋階梯到達聖母院的頂部，欣賞巴黎景色和拍照。

巴黎聖母院坐落在西岱島上，其哥特風格的結構和複雜的細節代表著法國過去幾個世紀的故事，也是見證著法國多次革命運動和戰爭，在歷史上佔有不可動搖的地位。

巴黎旅行必去景點3. 巴黎聖母院(IG@notredamedeparis)

巴黎旅行必去景點4. 聖米歇爾山

聖米歇爾山位在法國的布列塔尼地區，是聖馬洛灣上的一座岩石小島，建築主要以花崗岩石構成，距離海岸約一公里，潮起時會變成一座被海水包圍的孤島，退潮時周圍的沙岸會出來能與海岸連結起來。聖米歇爾山大概分為三個區域，分別是底部是熱鬧的商店區；中段則是人跡稀少，大家可以愜意寧靜地遊覽；而在聖米歇爾山頂上有一座修道院，亦是大部分遊客此行的目標。

修道院是歷經八個世紀才建蓋完成，在漫長修建中，每次都是採用了不同的建築風格，從羅馬式到哥德再到火焰哥德，也曾因為作為戰爭時軍事要塞築造堡壘。因此聖米歇爾修道院的建築元素及文化相當多元，非常值得前往一覽。

巴黎旅行必去景點4. 聖米歇爾山（IG@montsaintmichel_off）

巴黎旅行必去景點5. 加尼葉歌劇院

到訪「藝術之都」法國，不能錯過它們的歌劇世界，其中標誌性的加尼葉歌劇院，是法國的第一座歌劇院「皇家歌劇院」是巴黎歌劇院的前身﹐很適合放於行程之中。加尼葉宮的建築同樣相當華麗，於內部欣賞各種歌劇作品，猶如進入故事當中。此外，加尼葉歌劇院是開放民眾參觀的，沒有打算欣賞歌劇的人也能買票入內，只需買參觀票即可，還能以5歐元租借中文導覽，能更方便深入認識歌劇院建築設計上的細節以及故事。