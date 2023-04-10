DIOR｜巴黎街景濃縮於8人氣手袋！BOOK TOTE、LADY D-JOY精緻優雅

Dior2023春夏系列中，有一矚目設計，是品牌的女裝創意總監Maria Grazia Chiuri將多款手袋都換上「Plan de Paris」圖案，為多款手袋注入新的氣息，而這次設計靈感來自 Christian Dior在1950年代設計的絲巾上的圖案，是經典復刻。而這次圖案更是躍上Dior多款經典手袋，定必也是引起一陣熱潮。



DIOR 中碼 DIOR BOOK TOTE HK$25,000/DIOR 小碼 DIOR BOOK TOTE HK$24,500

DIOR備受歡迎的Book Tote這次同樣也換上了「Plan de Paris」圖案，並將中碼（Medium）及方方正正的小碼（Small）尺寸手袋都換上，並推出了分別以黑色和白色為主調的款式，滿足不同女生需要，無論是上班還是與好友聚會，都很適合！

DIOR 迷你DIOR BOOK TOTE手機袋 HK$18,500（DIOR）

DIOR 迷你DIOR BOOK TOTE手機袋 HK$18,500

儘管今年中大型手袋掀起了熱潮，但小巧精緻的小廢包仍是不少女生的最愛，而這款迷你DIOR BOOK TOTE手機袋，可容納1部手機及小巧日常必需品﹐正正符合喜歡簡簡單單就出門的女生。手袋除了可手提外，還配有以可調校和可拆卸的刺繡肩帶，讓揹法更變。

DIOR 中碼LADY D-LITE 手袋 HK$35,500/DIOR 迷你LADY D-LITE手袋 HK$34,000

DIOR甫推出就大受歡迎的Lady D-Lite Bag，這次也換上全幅白色和黑色Plan de Paris刺繡，而且同樣將中碼（Medium）及迷你（Mini）尺寸手袋換上。中碼的LADY D-LITE手袋是以黑色為主題的設計，高雅與莊重；迷你LADY D-LITE手袋則以白色刺繡為主設計，精緻優雅。

DIOR 中碼 LADY D-JOY 手袋 HK$34,000（DIOR）

DIOR 中碼 LADY D-JOY 手袋 HK$34,000

Lady D-Joy手袋的設計本身就展現出Lady DIOR系列的經典簡約美學，同時象徵品牌對高貴典雅及美麗的追求，這次亦換上了「Plan de Paris」圖案，卻以白色和黑色光滑小牛皮呈現，更加亮麗具特色。手袋並配上金屬D.I.O.R.吊飾，及可拆卸的鏈帶和另一條可調整長短和可拆卸的皮革肩帶，讓揹法更多變，輕鬆搭配不同的日常造型。

DIOR 迷你LADY D-LITE手袋（售價尚未公開）（DIOR）

DIOR 迷你LADY D-LITE手袋（售價尚未公開）

來到春夏絕不少了編織手袋，Dior新推出的這款迷你LADY D-LITE手袋，是以天然傳統手織柳條製成，彰顯著DIOR的精湛工藝。內裡設有束繩緹花內部小袋，配以本季標誌性的的黑色和白色Plan de Paris主題圖案，及配以復古金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾，讓手袋隨性之意又失優雅的美感。

DIOR 中碼DIORTRAVEL NOMAD小袋 HK$11,000（DIOR）

DIOR 中碼DIORTRAVEL NOMAD小袋 HK$11,000

中碼DIORTRAVEL NOMAD小袋充滿時尚現代風格，以科技布料製成，並換上本季標誌的黑色和白色Plan de Paris主題圖案，更具休閒感。這款手袋內裡寬敞且靈活，可容納日常的小巧的必需品，手袋設有頂部手柄，手提起來更隨性。