法國巴黎5大Outlet：低至3折、老佛爺粉絲必逛這間！附退稅方法

【法國巴黎｜Outlet】有計畫到訪法國巴黎觀賞奧運賽事的大家，除了可以順道到訪熱門景點外，Outlet也是不能錯過！法國Outlet可說是重要行程之一，於歐洲國家入手名牌不僅款式較齊全、價格相宜還可以退稅，於Outlet中更是隨時有機會以優惠價格入手到心儀單品。這次《01女生》為大家整理了多個法國必訪Outlet，並附上地址及退稅方法。



法國巴黎必逛Outlet 1. La Vallée Village（河谷購物村）

Vallee Village Outlet位於法國巴黎近郊，與巴黎迪士尼相近，只差一個火車站，是法國相當著名的Outlet。這間Outlet集合了多個奢侈品品牌，像是Gucci、Loewe、Valentino、Prada、Longchamp、Givenchy、Burberry、Maje等，店內經常會進行低至5折至7折的優惠。

La Vallée Village Outlet可於店內辦理退稅，只需單筆消費滿100歐元，並在結帳時出示護照，就可請店員辦理退稅獲得退稅單，於離開法國時在機場統一退稅。

La Vallée Village

地址：3 Cours de la Garonne 77700 Serris France

營業時間：10:00-20:30



法國巴黎必逛Outlet 1. La Vallée Village（河谷購物村）（IG@lavalleevillage）

法國巴黎必逛Outlet 2. One Nation Paris

One Nation Paris集合了400多個品牌，不少商品價格都低於比巴黎市內30%-70%，且當中7成品牌是來自法國的本土品牌，包括Sandro、Maje、American Vintage、Claudie Pierlot等，完全可以當成一個感受法式魅力的景點。One Nation Paris亦有不少國際著名品牌，像是Saint Laurent、agnès b.、Tory Burch等，更有全巴黎唯一一間「老佛爺」Lafayette Outlet，不能錯過！

One Nation Paris只需購買金額滿100歐元，就可前往顧客中心辦理退稅。

One Nation Paris

地址：1 rue du président J.F Kennedy, 78340 Les Clayes-sous-Bois

營業時間：星期一至星期六 10:00-20:00；星期日 11:00-20:00



法國巴黎必逛Outlet 2. One Nation Paris（IG@onenationparis）

法國巴黎必逛Outlet 3. McArthurGlen Paris-Giverny Outlet

McArthurGlen Paris-Giverny Outlet是2023年年初才開幕，位於巴黎近郊，Outlet的裝潢充滿藝術氣息，更有由藝術家Sladmore打造的巨型馬頭雕塑，以及大型的白色摩天輪，很適合購物同時當作景點打卡。這間Outlet雲集了80個品牌，包括Calvin Klein、Coach、Tod's 等。

McArthurGlen Paris-Giverny Outlet

地址：27120 Douains, France

營業時間：星期一至星期五 10:00 – 19:00pm；星期六 10:00-19:00；星期日關閉



法國巴黎必逛Outlet 4. La Piscine Paris

假如沒有時間前往巴黎近郊逛Outlet的話，不妨選擇前往位於巴黎市中心的La Piscine Paris。這間Outlet集多個奢侈品牌，包括Prada、Castelbajac、Birkemberg、Jean Paul Gaultie等，但大多都是男女裝服飾，很適合時尚愛好者！

La Piscine Paris

地址：13 Rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris

營業時間：星期一 13:00-19:30；星期二至星期日 11:00-19:30



法國巴黎必逛Outlet 4. La Piscine Paris（IG@La Piscine Paris）

法國巴黎必逛Outlet 5. Marques Avenue A6

Marques Avenue A6是法國的連鎖式經營的Outlet，法國共有7間分店，需位於巴黎的集110家商店及4家餐廳，規模不少應有盡有。匯聚包括Quiksilver、Converse、Aubade、Princesse Tam-Tam、Bérénice、Tara Jarmon等，品牌價格中等，奢侈品牌較少，適合休閑、時尚或運動愛好者前往逛逛。

Marques Avenue A6

地址：2 Rue Jean Cocteau, 91100 Corbeil-Essonnes, France

營業時間：星期一至六 10:00-20:30

