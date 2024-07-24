法國巴黎必買藥妝！本地人愛用推薦：眼霜、精華 附2主要退稅方法

【法國必買藥妝｜附退稅方法】四年一度的奧運會盛事，即將在法國盛大舉辦！而作為時尚之都的巴黎，許多人都會趁著旅遊時入手奢侈品，但其實法國藥妝店相樣吸引，不少美妝或護膚品牌產品是當地法國人和旅客們都爭相入手的！這次《01女生》為大家集合了多個法國不能錯過的護膚品，以及精明的退稅方法，正打算或有遊法計劃的你不要錯過這份清單！



法國巴黎熱門藥妝店Citypharma（IG@citypharma_paris）

法國巴黎熱門藥妝店

法國巴黎藥妝店非常多，幾乎是隨處可見，大家直接在酒店或參觀景點附找找看就可以，一般都能買到所需的產品。其中以Citypharma和Pharmacie Monge最為常見，前者是被稱「法國最便宜藥妝店」，後者則種類和品牌較齊全由藥品到美妝護膚都能找到。

法國藥妝店2個主要退稅方法（Getty images）

法國藥妝店退稅方法1. 填寫退稅單

法國的藥妝店不僅很容易就找到，退稅亦很簡單，以上述兩間藥妝店為例都可即場辦理退稅，只需於店內單筆消費超過€100（約HK$850）歐元，即可享10%-15%的退稅額，大家只需於結帳時向店員索取退稅單並出示護照，在離境時於機場退稅服務處掃描退稅條碼，屆時可選擇即時退還現金或退至信用卡內。

法國藥妝店退稅方法2. 使用App電子退稅

另一退稅方法，事先下載Wevat App以電子方式退稅，同樣在結帳時辦理退稅，但需請店員提供一張帶有Wevat公司名字和地址的發票，就可獲高達13%的退稅額。此外，這退稅方法還有兩大好處，其一沒有單筆最低消費要求，即是不用消費超過€100（約HK$850）歐元才能退稅，靈活度較大；其二，在離境時可使用Wevat的自助退稅系統辦理手續，不用排隊，且可以APP追蹤退款，非常方便。

法國巴黎必買藥妝1. TALIKA Eye Quintessence

TALIKA的Eye Quintessence是一款2合1的眼部護理產品﹐一瓶集合了眼部日用保濕霜和夜間精華液，前者可刺激微循環，具有淡化黑眼圈和抗浮腫的功效；而後者刺激膠原蛋白和彈性蛋白的合成，撫平魚尾紋和皺紋，緊緻及提升眼瞼。一白一藍配合使用更有著修復皮膚細胞中因紫外線而改變的DNA，並增強所有細胞功能，使眼睛不再顯疲勞，時刻充滿魅力。

法國巴黎必買藥妝1. TALIKA Eye Quintessence（TALIKA官網）

法國巴黎必買藥妝2. Vichy MINÉRAL 89 火山礦物能量精華

Vichy是由皮膚科醫生創辦，品牌以最具活性的高效火山礦物温泉水配方為主要成分，採用高效低敏安全配方護理肌膚，增強皮膚抵抗力以及抗老化。其中MINÉRAL 89 火山礦物能量精華是品牌皇牌產品，產品有效修復及強化肌膚屏障，能提升肌膚鎖水力、光澤度及彈性，所有肌膚類型都適合使用。

法國巴黎必買藥妝2. Vichy MINÉRAL 89 火山礦物能量精華（Vichy官網）

法國巴黎必買藥妝3. Eau Thermale Avène 全天然舒敏保濕霜

Eau Thermale Avène的護膚產品，可說是敏感肌和乾性肌的最愛。其中全天然舒敏保濕霜，是100%天然成分再配合品牌專利仿生肌膚配方，可保持肌膚微生物的自然平衡，同時可為為肌膚極速補水。

法國巴黎必買藥妝3. Eau Thermale Avène 全天然舒敏保濕霜（Eau Thermale Avène官網）

法國巴黎必買藥妝4. Embryolisse 全效奇蹟保濕面霜

法國巴黎模特兒最愛的護膚品牌，尤其是品牌所推出的全能奇蹟保濕面霜，是不少法國女生化妝袋必備的護膚品！雖說是面霜，但它用作妝前底霜、保濕面膜、曬後、脫毛後紓緩用，甚至可當作快速轉妝時的卸妝乳，簡直時萬用霜般的存在。產品配方含天然乳木果、蜂蠟、大豆蛋白及庫拉索蘆薈，成分簡單且溫和低敏，用後可更易上妝，全日貼服不卡粉﹐是獲許多化妝師和模特兒推薦的產品。

法國巴黎必買藥妝4. Embryolisse 全效奇蹟保濕面霜（Embryolisse官網）

法國巴黎必買藥妝5. Nuxe Huile Prodigieuse®多效滋養乾爽護理油 100ml

Nuxe的多效滋養乾爽護理油，是一款可同時使用在臉部、身體和頭髮的護理油，提供保濕、滋養、舒緩及保護功效。而且質地非常清爽，有別於一般油類產品，可快速被皮膚吸收且不會殘留油膩感，每次使用只需一至兩下，就可使肌膚回復光澤和變得柔滑。

法國巴黎必買藥妝5. Nuxe Huile Prodigieuse®多效滋養乾爽護理油 100ml（Nuxe官網）

法國巴黎必買藥妝6. Condensé Paris Smoothing Eye Serum

Condensé Paris是深受法國人喜愛的小眾護膚品牌，其抗衰老系列是相當高性價比，尤其是眼部精華。產品成分天然，當中的海藻和黑麥蠟，可顯著減淡眼圈和眼袋，並有助於淡化眼睛周圍的皺紋。此外，這款眼部精華質感輕盈以及不含油分，肌膚更易於吸收，效果顯著。

法國巴黎必買藥妝6. Condensé Paris Smoothing Eye Serum（Condensé官網）

法國巴黎必買藥妝7. SVR Ampoule REFRESH Morning Eye-Serum

SVR的Ampoule Refresh富含咖啡因，可刺激眼睛周圍的皮膚，促進微循環，有助改善黑眼圈和眼袋，此外精華配合勝肽和玻尿酸配製而成，可使眼部肌膚變得光滑、緊緻和水潤。這款眼部精華還備有金屬按摩棒，可直將產品塗抹至眼周肌膚同時進行按摩，將護膚功效達至最大化。