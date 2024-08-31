無聲蛙鳴｜形象百變被力讚！高旻示不平凡出身 奮力出亮眼成績

【無聲蛙鳴/甜蜜家園/高旻示】《無聲蛙鳴》8月23日上線！被譽為「Netflix 親女兒」的高旻示（又譯高敏詩／高旼視），繼《Sweet Home》（甜蜜家園）後再度出演Netflix 劇集，在《無聲蛙鳴》中收獲不少關注，劇中一改之前的帥氣、甜妹形象，詮釋暴力病嬌惡女角色「柳誠娥」，大展好身材與驚悚演技！可說是繼《Sweet Home》後再下一城，在《無聲蛙鳴》大放異彩。



現年29歲的高旻示，出道7年已有不少代表作：《五月的青春》、《喜歡的話請響鈴》、韓國人氣漫改劇集《Sweet Home》等，無論是演技與演藝經歷亦相當亮眼，背後原來亦有不少付出！

高旻示｜1：不平凡出身 鍛煉意志

演藝事業日漸亮眼的高旻示，其實她已經出道8年，一路走來並不容易。高旻示的家境不太好，高中修讀美容，畢業後就投身社會並擔當婚禮策劃師。雖然高旻示沒有表演相關的培訓與根基，她憑著對演戲的熱忱，努力鑽研演藝並自學、上課，不斷參加各種試鏡，最後在2016年成功憑借網路劇《72秒》系列第三季的出演機會，正式以網路劇演員身份出道。

與一般女演員不同的是，高旻示雖然只有高中學歷，但憑著熱忱，努力鑽研演藝並自學上課(IG@gominsi)

高旻示｜2：天生演藝天份 多面向亮眼發展

單以網路劇演員身份出道並不能夠滿足高旻示，出道後接連出演網劇《完美無缺，那傢伙》、電視處女作《我的野蠻公主》、《青春時代2》以及《Melo Holic》等。除了演藝作品，她2016年自導自演的短電影《Parallel Novel》（《平行小說》）更榮獲第四屆《SNS三分鐘電影節》的特別獎項。

只花數年，高旻示已收獲打響名堂的代表作：2018年的《魔女首部曲：誕生》、2019年的《喜歡的話請響鈴》、2020年《Sweet Home》、2021年《五月的青春》以及2023年《神鬼海底撈》。

不單收獲名氣，憑著《神鬼海底撈》中出演性格鮮明、有企圖心的茶館老闆娘「高玉芬」，亮眼演技榮獲不少提名，更獲得第32屆釜日電影獎－最佳女配角獎、第44屆青龍電影獎－最佳新人女演員等多個獎項；不少網民都大讚她為「最受期待的新生代演員」之一。

憑藉《神鬼海底撈》，「第44屆青龍電影獎」中打敗了金亨瑞BIBI、安恩真等人，奪下「最佳女新人」（IG@gominsi）

高旻示｜3：外冷內熱反差萌

外表清冷、型格的高旻示，其實有與外表不符的反差萌，傻勁十足！去年首度出席台灣醫美活動時，透露自己喜歡愛情電影。第44屆青龍電影獎中，更被現場鏡頭捕捉到，在朴軫永與NewJeans表演的慶祝舞台相當激動，更作出Bunnies 的應援動作，看來她相當喜歡NewJeans！最令人印象深刻的是，在奪得最佳新人女演員時，當時反應超可愛，先是不太相信叫到自己名字，走上台時更差點跌倒，發表感言時緊張得微發抖。

（IG@gominsi）

高旻示｜４：興趣豐富 自律管理體重

眼見高旻示的CK 內衣廣告以及《Sweet Home》中瘦削高挑的身形，一定以為她是天生擁有好身材。其實在出道初期，特別是《魔女首部曲：誕生》當中，高旻示亦曾有過體重上漲至60kg，圓潤的面孔劇照更是一直被大家討論。之後為了新戲劇，她嚴格控制體重，不斷訓練芭蕾、武打，加上個人非常喜歡登山跟瑜伽，才打造到現今45kg好身材。