巴黎奧運2024｜李慧詩由選手轉戰主持！沒因貧血、家貧阻奪牌決心

巴黎奧運將於周五（26日）揭幕，除了期待運動員們大顯身手，線下的星級主持團亦很吸引，「牛下女車神」李慧詩更由單車選手身分，轉為節目主持和評述，帶動活力和專業的氛圍。



現年37歲的李慧詩，在2004年開展運動員職業生涯，直至去年6月宣布退役，期間贏得不少世界級獎項，更是香港首位女性贏得「彩虹戰衣」。雖然實力強勁，但李慧詩並非自小擁有得天獨厚的天賦，並患有先天性貧血，而現時得到的成績，絕對是源於她的毅力，以及身邊人的鼓勵支持。



李慧詩患先天性貧血

李慧詩從小熱愛運動，曾因出眾的爆發力獲選進田徑校隊，參與校際100米及400米賽跑。受到貧血影響，她的體力較同齡人差，甚至接受高強度訓練後，都需忍耐較一般嚴重的肌肉赤痛。不過她都堅持下來，並決心成為運動員，在2003年加入香港單車青年訓練班，翌年轉為全職運動員。

李慧詩從小熱愛運動。(IG@sarah_leewaisze)

李慧詩因家貧裝備落後、因一句鼓勵堅持進步

成功非僥倖，李慧詩曾出書《身上的每道傷疤》，記述19年來的職業生涯，當中提到她在接受青訓期間，因家境貧窮，運動裝備較隊友差，甚至在寒冷天氣警告下，她依舊短衫短褲上陣。雖然受到部分隊友的異眼目光，幸而她遇見機械師「忠哥哥」，以及青年教練「敏姐」，兩人不僅向她找來較好的單車衣、單車鞋和單車，更鼓勵其不需理會他人目光：「好好騎、相信你」讓李慧詩深受感動。

他可能不以為意，幾句勉勵的話，在那時候，在我的心中札了根。 李慧詩

在訓練期間，李慧詩表示自己一直落後，每當感到氣餒時，都會想起「忠哥哥」的一番話，令她重新振作，「無論如何，我也要堅持爬上山坡。」一年後，她成為全職運動員。

李慧詩曾出書《身上的每道傷疤》，記述19年來的職業生涯。(IG@sarah_leewaisze)

李慧詩曾因摔車欠斷送職業生涯

縱觀李慧詩的職業生涯，很多驕人成績都是發生在後半段時間，之前一直都寂寂無名，更在2006年摔車斷手，險要斷送運動員生涯。那次是李慧詩在道路上訓練時，中途有小狗跑出道路，而她為了閃避而撞車，致左手嚴重骨折，經3次手術都未能完全康復，甚至至今仍屬輕度傷殘。不過，她未有退役念頭，甚至加重鍛鍊，使用重達130公斤的槓鈴受訓，最終感動教練，接受讓她繼續為港隊爭光。

李慧詩首奪奧運獎牌、披上彩虹戰衣

正如李慧詩的書本描述所言，「每個厄運都伴隨同等分量的機會」，她在2010年廣州亞運會上，以破亞洲紀錄成績奪金，並在單車爭先賽中摘銅，開始嶄露頭角。兩年後，她出戰倫敦奧運，並為港爭得史上第3面奧運獎牌，在女子競輪賽獲得銅牌，一戰成名。而在2013年的世錦賽中，她更在500米計時賽中奪冠，成香港首位女子自由車世界冠軍，披上榮譽的「彩虹戰衣」。

李慧詩曾因摔車欠斷送職業生涯。(IG@sarah_leewaisze)

李慧詩於職業巔峰受挫

她其後連環奪獎，氣勢一時無兩，卻在2016年遭逢低谷。她先在里約熱內盧奧運的競輪賽次圈中，與意大利選手碰撞摔車，失落入圍決賽資格，同年年尾更因陪伴多年的教練普林俊離世，令其情緒未能恢復，一度宣布暫不參加任何賽事。

你問我痛不痛，我個心真的好痛，我覺得傷口沒所謂，我忍到，但我付出了很多，我沒想過一撞就失去了決賽資格。 李慧詩

李慧詩於2016年遭逢低谷。(IG@sarah_leewaisze)

李慧詩再獲奧運獎牌

經過一輪休息，李慧詩在2017年重整心情後復出，一直贏得多面獎牌，並在2019年的世界錦標實中，贏得爭先賽和競輪賽冠軍，再獲兩件「彩虹戰衣」。而於東京奧運賽事中，她亦在個人爭先賽中贏得個人生涯中第二面奧運銅牌，為港爭光，並以驕人的比賽成績，光榮落幕，在2023年的浸會大學畢業禮上，同時宣布退役，並轉型為港隊教練團。

18年前，我遇上單車，就像命中註定，我們選定對方，它令我愈來愈有信心面對生命中不同的挑戰，並促使我成長起來。 李慧詩在東京奧運奪牌後透露心情