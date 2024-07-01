Netflix推薦 2024｜夏日消暑精選影集片單：Sweet Home 3強勢登場

【Netflix推薦2024/Netflix影集推薦】夏日炎炎，無論想安在家中休息或是旅行期間休閑送飯，絕對少不免影集片單！不論想追看動漫卡通、懸疑推理、日常戀愛或是笑料百出的實境節目，《01女生》都為你集齊好 Netflix 7月必睇推薦。



Netflix 7月影集推薦 2024：1.《人肉搜索2》(Missing)

喜愛追兇推理的話，應該對 2018年創意剪裁、峰迴路轉的《人肉搜尋》(Searching)並不陌生，從電腦與鏡頭等第三視覺切換，打造出貼地新奇的網路尋人劇情。來到第二套，以同類題材框架下拍出創意的推理劇情，以科技和應用程式找出身邊人。

《人肉搜索2》(Missing) 將於7月1日下架（Netflix）

Netflix 7月影集推薦 2024：2.《夏日咖啡男友》

對戀愛實境節目有興趣的話，日本首個同性戀為題材的約會真人約會實境節目應該會令你感到驚喜！節目中各人不單要共同生活，更要共同經營行動咖啡車，令整個重點不單只放在戀愛，更強調友情、青春和共同經歷的時光：難關與個人成長；更為所有形式的愛情喝采。

《夏日咖啡男友》將於7月9日上架（Netflix）

Netflix 7月影集推薦 2024：3. 《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）

這套被譽為極具情懷、最感動的Marvel 電影，絕對是英雄影片迷、Marvel 迷必睇之選！Peter Parker 向Dr. Strange 尋求幫助並共同展開歷險，劇情張力到每位角色出演都十分滿意，好像畫上一個完美的句號，彌補過往的遺憾。不論你是否Marvel 的忠粉，都必定會熱淚盈眶。

Netflix 7月影集推薦 2024：4. 《藝伎回憶錄》 (Memoirs Of A Geisha)

有留意經典電影的話，應該對這套講述二戰期間藝伎生活點滴的《藝伎回憶錄》 並不陌生。戲中更有楊紫瓊、鞏利與章子怡等巨星演出，大家快在下架前一睹風采或經典重溫！

《藝伎回憶錄》將於7月14 日下架 (Memoirs Of A Geisha)

Netflix 7月影集推薦 2024：5. 《鐵達尼號》（Titanic）

提到人生必看經典電影，史詩級作品《鐵達尼號》絕對名列其中。雖然作品已經問世20多年，但透過技術重製後，能夠令人更清晰、重溫這套經典以及無畏生死的動人愛情。

《鐵達尼號》將於7月15 日下架（Titanic）

Netflix 7月影集推薦 2024：6. 《欲罷不能 第6季》（Too Hot to Handle 6）

喜愛刺激、出奇制勝的真人實境節目的話，向來以大膽無底線的Too Hot to Handle，由首季開播以來，一直話題不斷，熱度仍能延續至今；絕對能夠滿足你好奇八卦的心！

劇中來自世界各地，充滿性張力、高顏值的參賽者，要壓制人類最原始的慾望、控制自己的獵艷技能，並從心靈成長課程中反思愛情、尋找真愛，到底有幾多位可以真正做到？

《欲罷不能 第6季》（Too Hot to Handle 6）將於7月 19 日上架（Netflix）

Netflix 7月影集推薦 2024：7. 《Sweet Home：第 3 季》

有留意開Netflix 與漫畫改編的真人劇集，應該對人氣劇集《Sweet Home》並不陌生。繼早前《Sweet Home》迎來第二季結局後，結局中李到晛「破繭而出」復活回歸，令人不禁好奇後續發展。而近日《Sweet Home 3》亦釋出搶先曝光的劇照，可見車賢秀（宋江出演）、李恩宥（高旻示出演）、李恩赫（李到晛出演）等人聯手合行，到底是那一個「怪物之王」獲勝呢？

Netflix 7月影集推薦 2024：8. 《地面師》

改編自新庄耕的人氣小說作品，以一眾地面師去描述史無前例的案件，如何 利用房地產交易為誘餌騙取巨款，揭開不動產詐騙的黑幕。