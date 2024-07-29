巴黎奧運2024｜張家朗曾討厭聽到「加油」　劍撃外還有另一喜好？

巴黎奧運2024｜在今屆巴黎奧運中，香港劍撃隊日前先奪一面金牌，而上屆贏得東京奧運金牌的「劍神」張家朗，亦在今日登場，有望繼續衝撃獎牌。現時世界排名第3位的張家朗，生於運動世家，在中三時開始練劍，至今贏得39面劍撃獎牌。不過原來在童年的時候，他卻另有所好，一直醉心投入於另一運動？



上屆贏得東京奧運金牌的「劍神」張家朗有望繼續衝撃獎牌。(Getty Images)

早前江旻憓奪金為劍撃隊注入強心針，加上張家朗在巴黎奧運開幕式上有份擔任持旗手，使其賽事變得更為矚目和令人期待。

▼ ▼ ▼ 一覽張家朗於男子花劍個人賽的比賽時間（香港時間）：

7月29日(一)晚上7時35分 32強賽

7月29日(一)晚上8時55分 16強賽（如晉級）

7月29日(一)晚上10時20分 8強賽（如晉級）

7月30日(二)凌晨1時50分 4強賽（如晉級）

7月30日(二)凌晨3時15分 銅牌賽（如晉級）

7月30日(二)凌晨4時10分 金牌賽（如晉級）



張家朗中三接觸劍撃、超愛打籃球

現年27歲的張家朗，在2014年起嶄露頭角，於仁川亞運中與隊友一起奪得團體銅牌，兩年後再贏得亞洲撃劍錦標賽的首面個人金牌。在迷上劍撃前，張家朗其實是位籃球愛好者，由於父母皆曾為籃球運動員，父親曾贏得香港甲一聯賽冠軍，母親則取得過甲組聯賽冠軍，因此張家朗自小便受到薰陶，不時與好友流連籃球場。直至中三暑假時，父親為他報劍撃班，他一試便被這項運動吸引。

在投身職業劍擊後，張家朗依然愛看NBA賽事，其偶像為被譽為「籃板王」的前職業籃球運動員Dennis Rodman。而在上一屆的東京奧運裡，他還表示很開心在選手村遇到NBA球星，並與他們合照。

現年27歲的張家朗，在2014年起嶄露頭角，於仁川亞運中與隊友一起奪得團體銅牌，兩年後再贏得亞洲撃劍錦標賽的首面個人金牌。(Getty Images)

張家朗是位「波鞋控」

此外，「劍神」的另一興趣便是收集波鞋。作為波鞋控的他，在體院和家中擁逾百對波鞋，現時更得到不少品牌贊助，相信現時他的收藏已經急增。

張家朗中四退學投身職業

不少香港運動員，都會選在中學時期退學，專心一致應負比賽，張家朗也不例外，在中四時決定退學。雖然父母初時都有擔心，不過他與母親約定會在兩年內打出成績，亦不會表現散漫，而他的這個承諾最終也有實現，現時更得到越超多級的成績。

張家朗的另一興趣便是收集波鞋。(IG@cheungkalonggggg)

張家朗從跌出16位躍升至「世一」

在進行多場劍撃賽事中，張家朗曾得不少獎項，同時也有歷過低潮，以致世界排名跌出前16位。個性沉著冷靜的他，並沒因此放棄，反而更積極與教練討論，讓自己調整好心態。最終他在2021年的東京奧運中，撃敗上屆冠軍、義大利強敵加羅索（Daniele Garozzo），成為香港第2位取得奧運金牌的運動員，當時他年僅24歲。

取得奧運金牌後，張家朗乘勝追擊，在2022年年初的世界盃法國巴黎站中，贏得世界盃冠軍，其後排名更躍升至「世一」（現時世界排名第3），是香港（繼江旻憓後）第2位登上世界第一的劍手。同年他亦在亞洲劍擊錦標賽和世界劍擊錦標賽中，分別贏得個人金牌和銅牌，為港爭光。

張家朗在2022年年初的世界盃法國巴黎站中，贏得世界盃冠軍，其後排名更躍升至「世一」。(Dior提供)

張家朗討厭聽到「加油」？

雖然不少人都會在賽前為運動員打氣，不過原來張家朗曾在訪問中表示，最討厭的打氣說話便是「加油！」他解釋，這反而讓他感到壓力，「小時候別人對我說加油，我會覺得壓力很大，為甚麼要這樣說？」不過隨著時間，他也慚慚不再介懷。

張家朗與江旻憓曾傳緋聞？曾與單車界Vivian拍拖

相信對不少女生而言，張家朗絕對是位「筍盤」。他曾與前香港女子單車運動員馬詠茹（Vivian）拍拖約3年，期間兩人不時都在社交媒體分享合照，但據悉自從對方在2019年與李慧詩於亞運取得團體競速賽銀牌後退役，兩人話題漸變少，最後在2020年分手，並在網上刪掉兩人的合照。

張家朗曾與前香港女子單車運動員馬詠茹（Vivian）拍拖約3年。(張家朗&馬詠茹IG)

在賽場上表現得勇敢自信的張家朗，原來也有害羞和可愛的一面。他曾與花劍隊成員開網上直播，當提到邀請「微笑劍后」江旻憓（Vivian）參與時，他則表現得尷尬和怕羞，「大師兄」張小倫亦留言表示「跟他表白了」，令網民們都好奇張家朗是否對江旻憓有意，其後更傳出緋聞。對此，張家朗事後否認，解釋自己只是較怕羞，不敢主動邀人進群組，「我完全沒任何意思，是我本來的個性而已。」

「劍神」都有共同興趣？

雖然沒有任何感情關係，但兩位「劍神」卻有共同喜好，休息時都喜愛看韓劇，尤其是《來自星星的你》，兩人因此喜歡金秀賢，張家朗更刻意剪了韓星髮型，相當有型。