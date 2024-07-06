巴黎奧運或是最奢華一屆？Chaumet設計獎牌、與LV奢華托盤相輝映

巴黎奧運或是最奢華的一屆盛事！巴黎奧運即將展開，並由LVMH集團成為尊貴夥伴，合作打造出華麗與時尚之都。除了Chaumet及Berluti的參與，Louis Vuitton早前亦加入這個豪華陣容，並擔任重要的角色，到底今屆奧運有多時尚和奢華？以下為大家逐一盤點！



齊集世界著名老字號的LVMH，將總動員協助今屆奧運，除了酩悅軒尼詩的美酒贊助，由宋慧喬代言、有200多年歷史的珠寶品牌Chaumet，亦將打造全新的奧運獎牌，還有Louis Vuttion、Dior及Berluti的參與，以及美妝品牌Sephora的支持，相信屆時場面將顯高級時尚和壯麗，非常值得期待！

巴黎奧運｜巴黎奧運宣布LVMH集團成為尊貴夥伴，合作打造出華麗舞台。(IG@paris2023)

LVMH亦不容少覷，由全球首富阿爾諾（Bernard Arnault）率領，旗下多個品牌都耳熟能詳，包括LV、Dior、Chaumet、酩悅軒尼詩、Sephora及Tiffany & Co.等，早年更傳有意收購瑞士奢侈品公司歷峰集團（Richemont），欲將萬寶龍和卡地亞等品牌囊括。

巴黎奧運｜LVMH旗下多個品牌都耳熟能詳，包括LV、Dior、Chaumet、酩悅軒尼詩、Sephora及Tiffany & Co.等。(IG@paris2023)

巴黎奧運｜逾200年珠寶老字號設計獎牌

在巴黎奧運中，LVMH將擔任不可或缺角色，如運動員們珍而重之、象徵勝利的巴黎奧運及殘奧獎牌，LVMH宣布由逾200年歷史的珠寶老字號Chaumet，負責設計工作。韓星宋慧喬及車銀優有份代言品牌，當中以簡潔高雅的設計，贏得眾人歡心，而始創人尼鐸，當年更為拿破崙一世和約瑟芬王后的御用珠寶設計師。

巴黎奧運｜LVMH宣布由逾200年歷史的珠寶老字號Chaumet，負責設計工作，韓星宋慧喬及車銀優有份代言品牌。(IG@kyo1122)

巴黎奧運｜Louis Vuitton擔任重要角色！

而用於展示獎牌的托盤，則由Louis Vuitton製作，外部採用自1888年創造的經典Damier格紋皮革，締造出奢華的魅力，並與獎牌互相輝映。此外，LV亦在傳遞奧運聖火的時期，打造出收納聖火火炬的行李箱，整個氛圍充滿高級的儀式感。

用於展示獎牌的托盤，由Louis Vuitton製作。(LV)

在傳遞奧運聖火的時期，LV亦打造出收納聖火火炬的行李箱。(LV)

巴黎奧運｜酩悅軒尼詩美酒贊助

在盛大場合中，不少得美酒增添氣氛。LVMH指出，將在巴黎奧運及殘奧中，透過酩悅軒尼詩（Moët Hennessy），向來賓供應各式酒類。此外，美妝品牌Sephora亦會參與巴黎奧運聖火傳遞，參與統籌路線和交接點的工作。

巴黎奧運｜酩悅軒尼詩（Moët Hennessyy）將向巴黎奧運來賓供應各式酒類。(IG@chrissienana)

巴黎奧運｜Berluti包辦開幕禮服飾

另一焦點落在LVMH的時尚王國，集團驚喜表示，LV、Dior及男士高級鞋履品牌Berluti，將在巴黎奧運開幕前，投入不同範疇的工作，務求成為「所有勝者的工匠」。集團更會全力支持部分運動員，其中之一為泳手Léon Marchand。

至於奧運開幕禮的運動員服飾，亦將由LVMH集團旗下的Berluti包辦，以法國國旗顏色為主題，於精緻工藝與高機能的西裝領上，注入漸變色澤，看來既艷麗又優雅。

巴黎奧運｜Berluti包辦開幕禮服飾 (IG@berluti)

巴黎奧運｜Le Coq Sportif設計隊服

LVMH以外，多屆為巴黎代表隊設計制服的運動品牌Le Coq Sportif，今屆亦繼續為運動員提供舒適時尚的服飾。