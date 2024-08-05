巴黎奧運｜棄讀女拔投身職業 蘇慧音向隊友打氣:享受舞台不留遺憾

巴黎奧運2024｜奧運獎牌對港人而言，原是個遙遠目標，然而經過東京奧運，讓人更熱衷於賽事的緊湊氛圍。上屆奧運女子乒乓球團體銅牌得主蘇慧音，3年前首戰奧運便打敗強敵德國，為港爭取獎項成績，看似一直在坐職業路途的直通車，然而這面獎牌也有give and take。正如她在訪問中一直強調，要在某方面更加專精，一定要捨棄身邊很多的事。



東京奧運女子乒乓球團體銅牌得主蘇慧音。(01女生)

奧運另一角度

親切和藹是記者見蘇慧音時的最初想法，雖然她在今屆巴黎奧運中，因傷患無緣作賽，但心態仍然正面，「明白受傷是必經階段，並非自己可以控制。」她現時回到校園，並轉以奧林匹克大使身分觀賽，「我不是個喜歡停下來想自己失去甚麼的人，我依然有目標、喜歡做的事，有方向去努力便已覺得充實。」

從參賽者身分轉為觀眾，蘇慧音對比賽有全新看法，「以前打波好簡單，要贏打得好。但跳出這角度去看，運動在社會上存不同意義。」她認為獎牌以外，運動的最大意義，是一班人站在大電視前，為香港運動員打氣，當中的凝聚力，以及受運動員拼命而觸動的感染力，很難能可貴。

為隊友吶喊打氣

明日（6日）凌晨兩點將進行女子乒乓球團體首戰，蘇慧音表示期待，並為隊友們打氣加油。

很老土，加油吧！雖然我覺得她們很大機會奪牌，但獎牌不是最重要，我會期待她們在舞台上跟對手搏奕。她們與我一起成長，看到她們這麼多年的付出和努力，其實我對她們很有信心。享受這個舞台，盡自己所能，不要有任何遺憾。 蘇慧音

回想起上屆奧運的勝利，蘇慧音認為是意料之外。(01女生)

致勝的一個決定

回想起上屆奧運的勝利，蘇慧音認為是意料之外，「我們對上德國那場（銅牌戰），可說是九一開。」她坦承在團體賽前，大家的心理狀態不是特別好，「始終是疫情後，有一年半沒參賽，第一個便是奧運。」雖知勝算不大，但她們最後贏出比賽，這有賴杜凱琹的一個決定，「她特意拉我們去找運動心理學家聊天，大家說開擔憂後，就覺得整個關係更有凝聚力，更有信心去迎戰。」

我們知道很大機會輸，輸波不要緊，但不能輸啖氣。 蘇慧音

與教練相處「奇怪」？

除了隊員間的協作，教練功不可沒。眾所周知，李靜受訪時頻出金句，故原以為他們的相處，就似朋友般吵鬧，不過蘇慧音則形容是「奇怪」，「不是大家想像般親近。」她解釋，對方喜歡使用激將法，並設法令她發怒，「我們都是有野心和主見的人，一開始很多爭執，後來他對我說很多話，我都會直接過濾，選擇我認為有用的話。」雖然相處上稍有磨擦，但在蘇慧音的眼中，依然敬佩和尊重李靜，「我們的共同之處，就是懷有很大夢想。」

贏獎牌不自滿

運動員勝不驕敗不餒，贏的不止是獎牌，高尚情操叫人尊敬。蘇慧音首征奧運便奪獎牌，當時她只得23歲，心態卻沒因此變輕浮和自滿，「無論打甚麼比賽，公開賽也好，本地賽也好，奧運也好，作為一個運動員，我覺得每場比賽同等重要。」她補充，從小教練便教她，勝出當下感快樂是可以的；輸當刻感不快樂亦可以，但過後便要調整心態，去面對訓練。

每次目標都是力求進步，而不是獎牌。 蘇慧音

蘇慧音坦言職業生涯中，有九成時間都很挫敗。(01女生)

挫敗常有；放棄則沒有

從走上頒獎台至領獎牌，過程簡單不到5分鐘，卻是運動員不惜犧牲一切、拼盡所有換回來。蘇慧音自小喜歡乒乓球撃打時的「滴答」聲，其後覺得比賽具挑戰性，加上父親給予鼓勵「不要注重輸贏」，助她從中建立信心，認為挑戰是件好玩的事。

在感到趣味的同時，蘇慧音坦言職業生涯中，有九成時間都很挫敗，「除非比賽都拿冠軍，否則都是輸著走，因此你長期都會覺得沒發揮最好。」要調整心態，她表示要養成平常心，「輸了不開心是正常，那就努力做好點。我覺得面對挫敗最好的做法，是繼續有行動。」

奧運獎牌的give and take：女拔退學只為做好一件事

為精進球技，蘇慧音甚至選擇放棄名校讀書，中四時於拔萃女書院退學，並投身職業隊訓練。她憶述，「中三時掙扎很久，已經選定科目，很大機會不轉全職，但跟父母再談後，認為自己真的喜歡打波，他們亦說『讀書任何歲數也可以，但你有天賦，亦有個機會，那為何不去嘗試？』」她最初打算給自己兩年時間，但其後決心更努力發展。

要霎時間專注一件事，蘇慧音初時也不習慣，由於喜歡讀書，故她在頭兩年時，都會早上起來做練習，並於練波後補習。這使事情變得「兩頭兩頭唔到岸」，「我練習很多，想打得好，但成績未如理想。很多人都說我打波不行，不如回去讀書，我很生氣，於是用讀書時間拿來研究技巧，不溫習轉去跑步，晚上不補習，改寫日記及評價自己。」 這決心推動她達致現時的輝煌成就。

挫敗經常都有，但放棄則沒有，可能我個性是愈不行愈要做到。 蘇慧音

為時刻提醒自己的決心，蘇慧音每次比賽前，都會轉換髮型。(01女生)

髮型宣告決心

為時刻提醒自己的決心，蘇慧音每次比賽前，都會轉換髮型，「有些運動員喜歡紋身、美甲，而我覺得頭髮不是永久，但感覺上是較大的改造。」她表示以前的她更極端，會特意拿剪刀剪壞自己的頭，讓自己「破釜沉舟」，「我不顧形象，我就是要贏，贏就是專注！」她後來改染髮，就像上屆東京奧運時的粉紅色頭，讓人更多記住了她。

不過，這不是蘇慧音首嘗這髮色，初次可回溯至2018年的世界錦標賽，當時她瞞著隊員去染髮，「我一直想試粉紅色頭髮，為了不讓人叫我染回黑色，那次晚上出發，我下午時才去染，所以他們看到我時，是在機場的時候。」她表示，當時很多人對此非常驚訝，甚至有人跟她說粉紅色不正經，不過那次巧合地贏得「大滿貫」（奧運世界賽及世界盃錦標賽），自此粉紅成為了她的幸運色，甚至推動不少隊友染髮。

有時做自己有甚麼問題？輸了最多被人說兩句，不會影響你；如果你做得好的話，或許就能開始一個熱潮。 蘇慧音

其實運動除了競技外，也是個表達自己的舞台。 蘇慧音

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攝影：陳葦慈 Jamie Chan

造型&採訪：朱加曦 Kristie Chu

藝人/模特：蘇慧音 Minnie Soo

服裝提供：Alice + Olivia、DIESEL

場地提供：GOODDAY SOLAR @ 啟德

