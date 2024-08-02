巴黎奧運｜克服心理障礙勇奪兩金！比拉絲曾住孤兒院感恩養母支持

巴黎奧運賽事進行得如火如荼，當中焦點必定有女子體操項目，稍早前27歲美國選手比拉絲（Simone Biles）更勇奪個人全能及團體金牌，贏得全場歡呼。這是比列絲的第九面奧運獎牌，但過去心路歷程絕不簡單，曾在上屆奧運中途退賽休息，今年捲土重來，就連樂壇小天后Ariana Grande都特別現身她的初賽打氣。



巴黎奧運2024｜27歲美國選手比拉絲（Simone Biles）勇奪個人全能及團體金牌。（Getty Images)

巴黎奧運2024｜樂壇小天后Ariana Grande手提Loro Piana Extra Camera Case，到場支持比拉絲的初賽。(品牌提供)

生母濫藥、曾住孤兒院

比拉絲的童年並不算美滿，因生母濫藥的關係，她曾與妹妹住在孤兒院3年，直至6歲時被領養，她才有個舒適的安樂窩，而她的養父母正是她的親生祖父母。至今，她與家人依然關係很好，在上年的母親節時，更在社交媒體上表達感激，「在成長階段，母親做很多事來支持我和我的夢想。她讓我明白照顧自己的重要性，媽媽我愛你！」

巴黎奧運2024｜因生母濫藥的關係，比拉絲曾與妹妹住在孤兒院3年，直至6歲時被領養，而她的養父母正是她的親生祖父母。(IG@simonebiles)

因「空中失感」東奧抱憾退賽

在今屆巴黎奧運的個人全能決賽中，可見出比拉絲的驚人穩定力和跳躍力。她在2006年的里約奧運裡，亮眼表現吸引眾人目光，甚至創下4金1銅的佳績，難以想像這是她首次參與奧運盛事。

不過，在踏上職業高峰時，她卻被心理障礙「空中失感」（twisties）絆住，在跳躍上空中時會失去協調感。因此在東京奧運期間，她在團體決賽中出戰跳馬後，便決定退出往後的團體賽其他項目、個人全能、自由體操、跳馬和高低槓等比賽，並保留最後一場、較少凌空動作的平衡木賽事，最後成功摘下銅牌。對於明知「空中失感」仍參與賽事，比拉絲認為猶如玩命。

能夠以雙腳落地，實在是奇蹟。 比拉絲

巴黎奧運2024｜比拉絲因「空中失感」東奧抱憾退賽。(Getty Images)

曾遭#METOO留下陰霾

在這個問題爆發前，比拉絲亦飽受#METOO的痛苦，曾被捲入體操隊軍醫性侵醜聞，令她的內心留下陰霾。當時該軍醫拿薩持續性侵年幼女性逾30年，至2016年才被揭發調查。雖然比拉絲當時積極備戰奧運，沒作任何回應，但她在2018年勇於舉報，首度以受害者身分開腔，「那實在是太多了。我不會讓他帶走我的快樂，因此在我的精神和身體容許下，儘量忘記過去。」

巴黎奧運2024｜比拉絲沒有放棄體操，在今屆個人全能賽再次奪冠。(Getty Images)

「體操女王」捲土重來、家人丈夫成強大後盾

不過，比拉絲沒有放棄體操，在家人和老公的支持和鼓勵下，她去年復出體壇，在體操世錦賽中以超班實力，再度（第6次）贏得女子個人全能金牌，「體操女王」終於回歸。而比拉絲的最大後盾之一，便是她的丈夫Johnathan Owens，對方為美式足球員，與比拉絲有著可愛的身高差，而在比拉絲的低潮時，他更不離不棄。兩人於2023年的4月結婚，不時於社交媒體分享放閃照，看來超級登對。

最想感謝他們的是一直以來無論高低起跌總是在身邊陪伴著我。 比拉絲

巴黎奧運2024｜比拉絲的最大後盾之一，便是她的丈夫Johnathan Owens，兩人於2023年結婚。(IG@simonebiles)