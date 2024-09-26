國慶最佳睇煙花之選：香港麗思卡爾頓高空欣賞國慶煙花、豪華海景

【國慶75周年／國慶好去處／香港麗思卡爾頓酒店】十一國慶去哪兒？國慶聚會做甚麼好？今年適逢十一國慶75周年，全港將會舉辦超過400項慶祝活動，每年深受遊客與市民歡迎的國慶煙花更是重頭戲之一。今年國慶煙花匯演會於2024年10月1日晚上9時舉行，想知道最佳睇煙花的位置以及國慶聚會之選，就不要錯過香港麗思卡爾頓酒店的「香港麗思卡爾頓國慶慶典」！



每次的國慶煙花都會吸引大批市民及旅客於尖沙咀海旁觀看，人山人海、相當熱鬧（廖雁雄攝)

九龍最佳睇煙花地點？

今年的國慶煙花更首次加入無人機表演，維港兩岸或是能夠眺望維港景色的地點必定大受歡迎。想要更近距離、無阻擋地欣賞國慶煙花，全球最高的香港麗思卡爾頓酒店，絕對是九龍最佳睇煙花之選。酒店樓高 1,600 英尺、 360 度飽覽離島、九龍與維港景色，無論是選擇豪華客房、行政樓層套房或餐廳聚會都可以，一站式成就你的國慶假日！

香港麗思卡爾頓國慶慶典：餐飲、套房均有優惠

全城投入國慶的慶祝氛圍，想為這夜再增添氣氛的話，香港麗思卡爾頓酒店推出的「香港麗思卡爾頓國慶慶典」，當中的「十一國慶住宿優惠」以及非凡餐飲優惠體驗，能夠讓你更好地控制預算、盡情與閏密好友或摯愛家人享受狂歡。

全球最高的香港麗思卡爾頓酒店，360 度飽覽離島、九龍與維港景色，更能夠零死角欣賞維港煙花匯演（香港麗思卡爾頓酒店）

國慶私密、靜謐之選：豪華維多利亞港景觀客房

雖然已經九月尾、高溫仍盛，如果想與閏密好友或摯愛，舒適地享受當刻的話，不妨選擇入住豪華維多利亞港景觀客房，既能夠欣賞璀璨的維多利亞港海景，又可以慰勞自己、順勢度假。

香港麗思卡爾頓酒店推出的「十一國慶住宿優惠」，禮遇豐富！除了可以在豪華維港景觀客房住宿外，更可以在全球最高的戶外酒吧 Ozone 中品味兩杯精選雞尾酒。隔天更能夠在飽覽一望無際維港美景的大堂酒廊，享用美味的雙人份自助早餐。

5大非凡餐飲優惠體驗 零死角欣賞維港煙花匯演

無論是家庭聚會或是慶祝週年紀念，時間有限亦想與摯友親朋渡過一個難忘的十一國慶？不妨選擇飽覽維港海景的特色餐廳，煙花與美食作伴，一同舉杯同慶！

偏好時尚西式格調的話，可以選擇在全球最高的戶外酒吧 Ozone，居高臨下地欣賞煙花與維多利亞至灣仔一帶海景。Ozone 亦有提供每位HK$398 的企位套票與每位HK$1,188兩小時無限暢飲的升級套票，大家可以一邊品嘗亞洲風味小吃與特色雞尾酒，在此盡享視覺和味覺的雙重享受。

想同時品味美酒與佳餚，米芝蓮一星意大利餐廳 Tosca di Angelo 必是你的首選。餐廳團隊匠心設計出「Vittoria」五道菜菜單，西西里風情的創意美食配搭五款精選葡萄酒，加上醉人煙花與維多利亞港美景，打造出難忘的浪漫之夜。

Tosca di Angelo 海景煙火盛宴：國慶日「Vittoria」五道菜煙花菜單 HK$3,988（香港麗思卡爾頓酒店）

如果一家大小歡聚國慶假日的話，選擇有多國美食提供的自助餐就最好不過！嚐辣的你不可錯過，由即日起至 2024 年 11 月 24 日，Café 103 與成都瑞吉酒店中餐行政總廚李明景師傅，攜手打造的四川風味自助餐。

另外，全日供應的大堂酒廊，亦提供「奢華海鮮自助晚餐」，當中包括阿拉斯加長腳蟹、龍蝦、多款鮮味滿溢刺身及香烤特級肋眼牛排等，首 30 位於網上商店購買的客人更可享九折優惠！

樓高兩層、極具氣派的落地玻璃窗，加上現代東方設計，主打正宗粵菜的天龍軒亦是一大欣賞煙花好聚點。正逢國慶，天龍軒推出以劉秉雷師傅親自主理的星級佳餚：HK$1,888米芝蓮六道菜盛宴與HK$2,288 黑珍珠八道菜盛宴，精緻廣東菜能夠滿足中式偏好、或正計劃與長輩共聚天倫樂的你。