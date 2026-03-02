隱世打卡cafe推薦｜I人的放鬆好去處：焙茶專飲店 全球十大咖啡店

隱世打卡cafe｜工作忙碌都想找個地方喘息，但在這個繁華的「石屎森林」中，寧靜地方買少見少。以下為大家盤點多間隱世cafe，部分可以飽覽四周寬敞的環境，而且食物味道不錯，可感受廚師的用心，同時體驗視覺和味蕾的享受。雖然位置都稍為偏遠，但絕對是「I」人放鬆和休息的好去處。



隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處1. 灣仔 Blue Bottle Cafe

眾多的Blue Bottle Cafe裡，最喜歡位於灣仔聖佛蘭士街的店，擁有三層樓高，每層都分別以「日、月、星」為主題，展現不一樣的視覺享受。店內採用落地玻璃，可以眺望附近街景，看著車輛及行人走過，加上美味而不膩的食物，令人倍感療癒。

地址：灣仔聖佛蘭士街15號海華苑3座地舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處. 灣仔 Blue Bottle Cafe (IG@bluebottlecoffeehongkong)

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處2. 啟德 GOODDAY SOLAR

若然想遠離市區，啟德站附近開設不少Cafe，都充滿自然療癒的文藝元素。例如這家GOODDAY SOLAR，採用落地玻璃，可以遠望天空、獅子山或附近水池，加上店內的水泥階梯，配搭小型木桌，將自然與工業風糅合，展現出舒適及和諧的感覺。

由7月開始，咖啡店特別與壁畫藝術家Cherry Leung合作，以咖啡為題展開為期2個月的《尋啡快樂》咖啡水彩畫個人展覽，亦在8月16及17日推出2場咖啡作畫坊，以咖啡調色法，繪出獨一無二的清香作品。

地址：啟德沐泰街9號嘉峯匯1樓11號鋪

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處. 啟德 GOODDAY SOLAR (品牌提供)

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處3. 尖沙咀 Shh Massage and Cafe

與按摩和咖啡店相連的店，進去前需經過一段白色及灰色鵝卵石小徑，加上雲石紋門面，締造出舒適的度假風情。店內以柔和暖色燈光，讓人從中放鬆，享受眼前的美味小食。若然感累的話，還可走到樓上的按摩店，進一步紓緩日常積聚的疲勞和壓力。

地址：九龍柯士甸路144號

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處. 尖沙咀 Shh Massage and Cafe (IG@shh.ltd)

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處4. NINETYs (玖零)

愛啡之人必不錯過！主打精品咖啡的 NINETYs(玖零)，致力於休閒舒適的環境，除了有多款得獎咖啡，同時亦有自家烘焙咖啡提供。

品牌近期更在中環開設全新概念店「90s by NINETYs 」，以香港地道雙餸飯為靈感，打造注入本土文化特色的多國餐飲體驗以及搭配招牌NINETYs咖啡，打卡與咖啡豆質素兼備！

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館地下G17A&B號舖、銅鑼灣恩平道28號利園二期1樓116號舖、元朗朗日路9號形點I L1樓1025號舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處5. Yonna Yonna Gelato

心情好與壞都需要甜品加以點綴！於日本沖繩獲獎無數的意式手工雪糕店Yanbaru Gelato，海外首間專門店Yonna Yonna Gelato 已登陸香港，佔地500平方呎，大地木色調營造出島嶼寧靜愜意氛圍。除了舒適寬敞的環境，香港店亦秉承日本總店的傳統，提供一系列使用空運自沖繩的果物，打造多款口味富琉球文化風味的時令蔬果意式雪糕，健康與美味兼備。

地址：香港九龍啟德沐翠街12號雙子匯二期地下G16號舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處6. nana’s green tea

若然喜愛茶藝的話，源自東京的人氣茶室nana’s green tea 將是一個不錯之選！自去年登陸香港後，隨之進駐港島，黃竹坑分店環境雅致，主打簡約木系風格。店舖結合現代與傳統日本茶道文化，以茶入饌，打造出多款和風料理、甜點及茶飲，完美展現和洋料理的精髓。

地址：黃竹坑香葉道11號THE SOUTHSIDE 2樓206-207號舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處7.ztoryhome

由本地故事畫廊兼創意工作室：ZtoryTeller Studio說故事工作室所開設的空間，集藝術空間與餐飲於一身，大家可以盡情探索兩層的ztoryhome，欣賞完展覽或商品後，再找一本合適的讀物，感受時光流逝，療癒自己同時平靜內心。

地址：西環西營盤皇后大道西118號地舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處8.INTENTION COFFEE

港島一向咖啡店芸集，基本上不用花費太多力氣便能尋覓到心頭好。這間最近開業的INTENTION COFFEE，店內以輕食為主，以墨綠色加上灰調工業風的設計風格。這邊是寵物友善店，加上位置較狹窄，偏好寧靜空間的話則需要注意。

地址：西環西營盤高街27號地舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處9. NOC Coffee Co. 全新太古城中心分店

港島有著不少靜謐的cafe選擇，被評選為「全球十大最佳設計咖啡店」之一的NOC Coffee Co. ，近日進駐太古城中心。室內環境裝潢用上自然質感的物料和溫暖色調，落地玻璃加上與香港木庫合作的本地木材飾柱，營造出慢活、舒適的森林氛圍，彷如置身於城市綠洲中的「咖啡秘境」。除了愜意氛圍，太古城分店更首次推出主打健康輕食和創意無酒精特調的「noc.turnal」晚市時段，讓慢活時光持續。

地址：香港太古城太古城道18號太古城中心地下 005-006 及 009 號舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處10. Bacha Coffee

1910年創立的傳奇咖啡品牌 Bacha Coffee 夿萐咖啡，近日正式登陸海港城。作為香港旗艦店，店舖佔地2,500平方尺，當中結合了咖啡精品店、咖啡精品館及外帶服務。大家可以在維多利亞港的壯麗景色伴襯下，品嚐全天候供應的美饌以及多款特色咖啡、招牌糕點及維也納式點心，細意感受摩洛哥的傳統風味咖啡以及當中醉人氛圍。

地址：香港尖沙咀港威商場地下315-315A號舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處11. 掬

焙茶愛好者絕對會愛上這邊！作為全港首間以焙茶為核心的專業飲品店，主打新鮮即製的焙茶茶飲與甜點，所有食材嚴選自日本京都茶粉與靜岡茶葉，以獨家研發的配方交織出層次豐富的風味體驗。

地址：中環荷李活道30號UG層

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處12. BAPE STORE® 1881 HERITAGE & BAPE CAFÉ!?® produced by FLIPPER’S

鐘情鬆軟可口梳乎厘的話，絕不能錯過街頭品牌BAPE與日本東京的人氣班戟專門店FLIPPER'S結合的這家餐飲概念店！空間首次破格採用全白色設計概念，揉合木系與品牌經典的ABC迷彩元素，搭配與 MODERNICA 聯名打造的迷彩Fiberglass Shell Chair餐椅，可愛的 BABY MILO® 元素融入 FLIPPER'S招牌美食，整間店都充滿街頭型格與生活氛圍。

地址： 尖沙咀廣東道2A號「1881 HERITAGE」地下G08A及G08B號舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處13. Matchali

抹茶控絕對不能錯過！人氣抹茶店Matchali近期進駐中環，全新門市延續Matchali月街分店的風格，綠意盎然的店面配以簡潔俐落的線條，不單有現調飲品、精緻輕食，更備有精選抹茶與焙茶粉，以及多款茶具套裝，讓大家在忙碌間享受專屬的悠閒片刻。

地址： 中環擺花街12–14號2號舖

隱世打卡cafe｜假日放鬆好去處14. 離念茶蒔

樓高三層的精品茶概念店「離念茶蒔」，集外帶茶飲、選物手信、茶食、原茶品鑑與活動於一身。店中的設計意念亦以茶樹由萌芽、轉化到長成的歷程為藍本。地下既是精品選物店，亦是茶飲外帶區，必試首推自創的「Floating Dir-Tea 浮 ‧ 鴛鴦」系列，充滿驚喜；一樓餐廳供應一系列以茶入饌的美食概念店；二樓是多用途活動空間，可用作多元化的茶藝活動，包括不同類型的茶席、評茶教學等，絕對是文青和茶迷打卡熱點！

地址：中環皇后大道中 286 號