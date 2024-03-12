婚禮懶人包｜香港麗思卡爾頓酒店一站式服務 美容/宴會廳/婚攝位

【籌備婚禮/婚禮場地/出門酒店】求婚後，就要開始進入籌備婚禮的階段，當中包括預約婚紗攝影、擇吉日結婚、預備中式婚嫁儀式、決定婚禮風格規模、準備婚前派對活動 (Bridal Shower)等等。儘管Big Day只有一天，但背後準備心思、功夫卻不少。

《01女生》就為你整理好一個婚禮重點懶人包，齊集新娘婚前美容推薦、揀選婚宴場地及婚攝位置等貼士，更會帶你走進全球最高五星級酒店——香港麗思卡爾頓酒店 ( The Ritz-Carlton Hong Kong ) 一同感受極具夢幻、華麗氣派的婚宴場地，絕對能令婚禮浪漫氣氛昇華！想打造理想的婚禮，以下籌備婚禮貼士你絕不能錯過！



婚禮懶人包｜籌備婚禮應該何時開始？

正式求婚後，第一步是「擇結婚好日子」。即使簡化傳統中式婚嫁儀式，但在香港仍有不少家庭會找師傅算出良辰吉時給新人挑選。如果家中沒有特別想法，新人可達成共識，選擇認為有意義的日子，同時訂好時間。

一般而言，由訂婚到婚期，準新人籌備婚禮的時間大約為一年或一年半左右。當定好婚期後，就可決定婚禮風格及規模、制定婚禮預算、宴客人數等。

婚禮懶人包｜為時一年的結婚準備清單

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婚禮懶人包｜預訂婚宴地點

當決定好婚禮形式後，就可選擇酒店、室內、戶外等宴客場地。其實一年之中，適合準新人的「好日子」可能只有幾天。所以有理想婚宴地點的話，可以洽談確認，再按婚禮場地規定支付訂金，這樣籌備婚禮程度等如已完成一半。

婚禮懶人包｜新娘婚前美容推薦

想成為最美新娘出嫁，必須要預早做好儀容管理，由內而外煥發亮麗神采。香港麗思卡爾頓酒店提供一系列窩心舒適又悠閒的水療療程，為新娘子舒緩平日工作及籌備婚禮所帶來的壓力。

香港麗思卡爾頓水療中心呈獻一系列水療旅程 ( The Ritz-Carlton Hong Kong )

婚前美容推薦1: Bridal shower閨蜜專屬水療療程 (150分鐘)

如果想和閨蜜一同享受的話，海景水療護理體驗就是一個最好選擇。酒店會有專人為你建議合適療程，然後可在海景水療套房享受60分鐘享用房内奢華設施，包括環顧180度維港海景的玫瑰按摩浴、水療美點、精緻下午茶及香檳。接著，大家可自選90分鐘按摩服務或ESPA面部護理，齊齊放鬆身心。立即預約

婚前美容推薦2: Meaningful Wellness Journeys 康健療程(90分鐘)

想好好享受Me time的話，以下3大個性化的康體療程你就絕不能錯過了。香港麗思卡爾頓水療中心和水療及護膚品牌ESPA，合作推出全新健康養生概念——Meaningful Wellness Journeys，分別為情感(Mind)、身體(Body)及肌膚(Skin)。

水療中心就以上三大支柱，設計出相關療程，包括煥神竹韵按摩療程，助身心達致全面健康狀態；活力重塑柔韌按摩療程，舒緩肌肉疲勞，固本培元並增強身體免疫力；靜心煥發面部療程，讓肌膚重拾細緻彈性，身體達致淨化療愈。立即預約

婚禮懶人包｜善用酒店最佳婚攝位置

在婚禮當天，準新人和親朋好友少不了拍攝留念，所以揀選一間齊集特色設計、最佳景觀位置，又IGable 的酒店，方便新人更換服裝之餘，亦可節省來回拍攝場地的交通時間。

香港麗思卡爾頓酒店是全世界最高酒店，可以飽覽無敵維港海景及城市景致，讓你專享騰雲駕霧的視野。而在酒店眾多「打卡位」之中，有3大婚攝靚位你是一定不能錯過。當中包括，極具標誌性的正門口位置，絕對是和兄弟姐妹、親朋好友一同合照的最佳位置；位於102樓米芝蓮二星中菜廳天龍軒的長廊，金光閃閃的裝飾設計，極具王者氣派；設計典雅、可以高空俯瞰維港、南中國海景觀的海景套房，包括Premier Executive Suite及Carlton Suite。

婚禮懶人包｜揀選酒店婚宴場地

婚宴場地是整個婚禮中最重要一環，貴為「婚宴場地首選」的香港麗思卡爾頓酒店，以華麗氣派及優質婚宴服務見稱。不論是於富麗堂皇的耀鑽宴會廳舉辦奢華顯赫的盛宴，或全港最高酒吧立下山盟海誓，還是於高貴典雅的碧玉廳與家人溫馨共聚，酒店都可為新人度身訂造專屬你的夢幻婚宴。大家可參考以下4大婚宴揀場貼士：

揀選婚宴場地貼士：



【1】高樓底、迎賓位開揚

如婚宴場地樓底較高，可減少場內壓迫感之餘，新人致辭、賓客拍照時都不會阻擋台上名牌或裝飾。以香港麗思卡爾頓酒店的耀鑽宴會廳(Diamond Ballroom)為例，接待區位置寬闊，全廳佔地870平方米，樓底高6米，可筵開52席，加上瑰麗堂煌的場地裝潢，完美展現出尊貴氣派。



除此之外，另有四間多用途宴會廳，空間面積達245平方米，可用作小規模的婚宴場地之用。如碧玉廳I 及II，佔地112平方米，可容納6席；翡翠廳I及II 共佔地133平方米，可容納7圍酒席。



【2】設備齊全

不少新人都會在婚禮過程中播放成長片段、早拍晚擋影片，甚至於設有Live Band環節，所以擁有優質的設備是極為重要，可令流程更順利。香港麗思卡爾頓酒店宴會廳設有40呎LED熒幕、音響設備、舞台等，創造婚宴的美好回憶。



【3】個人化服務

建議大家如有飲食、宗教、種族儀式等要求的話，可預先和酒店溝通，讓婚宴餐飲部和宴會部為你提供個人化菜單或其他安排。



【4】婚宴場地交通及位置

揀選婚禮場地前，可以先考慮這些因素如：交通是否便利、附近是否設有商場配置等。而香港麗思卡爾頓酒店，座落於九龍環球貿易廣場，坐落機場快線九龍站上蓋，毗鄰高鐵西九龍站，地理位置優越，是婚宴場地不二之選。



香港麗思卡爾頓酒店

地址：九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場

查詢或預約：(852) 2263 2380

電郵：hkweddings@ritzcarlton.com

凡於酒店舉辦婚禮的新人會自動成為「囍思會會員」，會員可尊享一系列會員福利及優惠，包括會員在結婚週年入住可獲享客房住宿75折優惠、於酒店任何餐廳享用美食85折優惠以及其他精彩優惠。賓客亦可同時成為萬豪旅享家會員，賺取積分換取會員禮遇。