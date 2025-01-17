麥玲玲蛇年人緣運程｜3生肖要謙虛低調！屬馬遇男上司或會升職

麥玲玲蛇年人緣運程｜同事間的處事之道，永遠是高深的學問，更是推動職位和工作效率的重要元素。到底新一年職場上會否得到人緣助力？玄學家麥玲玲師傅分享12生肖蛇年人緣運勢，當中這些生肖需要保持謙虛低調！



麥玲玲蛇年人緣運程｜肖蛇者

新一年有望於職場上發揮所長，工作表現容易備受賞識，可望有輕微升遷機會。

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖馬者

蛇年人際關係融洽，同事之間合作度大增，若上司或老闆是男性，新一年更可獲提拔而有輕微升遷機會。

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖羊者

借來肖牛的「華蓋」約三成力量，故事業仍有輕微助力。此星亦有孤僻及不合群之意，同事之間的關係較為冷漠。

肖羊者同事之間的關係較為冷漠。(《影后》劇照)

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖猴者

肖猴者的事業將會有貴人扶助。即使與上司相處融洽，但仍要提防同輩之間競爭激烈。

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖雞者

需要多注意職場上的人際關係，即使自己表現亮眼亦要保持低調，以免遭小人嫉妒甚至無辜被中傷。

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖狗者

可幸受吉星帶動人際關係順遂、是非口舌減少，與上司、同事及下屬相處融洽，彼此合作性提高，故工作表現及效率均有提升。

可幸受吉星帶動人際關係順遂，肖狗者與上司、同事及下屬相處融洽。(《影后》劇照)

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖豬者

「歲破」入主容易開罪小人，待人處事需要謙虛低調，事不關己不宜多加意見，以免言多必失而遭受攻擊。

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖鼠者

無論資源及人脈均會有所拓展，不妨把握機遇。

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖牛者

容易受同事非議甚至排擠，需要多花時間修補人際關係，即使表現出色亦要時刻保持謙虛低調。

肖牛者容易受同事非議甚至排擠。(《流星》劇照)

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖虎者

工作表現會備受認同，上司及老闆對自己頗為器重，只是同事及下屬的關係較難掌控。

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖兔者

蛇年既無沖也無合，又有「祿勛」吉星眷顧，職場上的人際關係有改善。

麥玲玲蛇年人緣運程｜肖龍者

新一年與同事的關係有所改善，彼此競爭減少、合作性有提升，工作氣氛融洽，做事亦相對順遂。

** 資料由專玲玲師傅授權轉載